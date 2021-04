La sección sindical de CCOO en TVE insiste en la falta de visibilidad informativa en los informativos de TVE a Unidas Podemos tras el duro comunicado del Consejo Informativos de la semana pasada sobre la televisión pública, en el que desmintiera las acusaciones de este sindicato y negara la parcialidad en las noticias sobre la coalición morada .

Según el comunicado que vuelve hoy a lanzar CCOO, y al que ha tenido acceso Diario16, se dan más ejemplos de cómo los Telediarios de TVE «manipulan la información y lo hacen de manera reiterada en contra de una fuerza política, en este caso Unidas Podemos». Los ejemplos que exponen tienen especial gravedad en tanto que, «de las denuncias que aportamos, se evidencia que TVE está faltando, al menos, a los principios de neutralidad. Lo está haciendo en el proceso electoral de Madrid, faltando así a los compromisos establecidos, muy especialmente para los medios públicos,por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General».

En declaraciones a Diario16 de la secretaria general de CCOO en CRTVE, Maite Martín explica que la manipulación informativa en TVE «es algo que llevamos denunciando muchos años. Pero en este caso hay una manipulación clara de ocultación de Unidas Podemos».

A su juicio, el Consejo de TVE, «o no detecta o no reclama una aportación a la neutralidad». Se muestra también preocupada por la «política de blanqueamiento d ella ultraderecha» porque «se ha dado una visibilidad a Vox que no es de recibo».

Maite Marín reconoce que «sabemos de toda la vida que al director de informativos le llegan muchas presiones, como a todos los medios. Esto no es nuevo».

Ejemplos de manipulación informativa

En el comunicado de CCOO, se insiste en que algunas prácticas de los infomativos de TVE “pueden dañar la imagen de independencia y la credibilidad de RTVE”. Además, pone de manifiesto que «esta práctica, la manipulación por ocultación, fue puesta en marcha en las emisiones de los Telediarios del pasado 5 de abril cuando TVE ocultó datos de la encuesta del CIS, principalmente los resultados de la pregunta en la que, mayoritariamente, los madrileños, por un 41,8%, decían que la situación general de la Comunidad estaba peor que hacía dos años (el tiempo de gestión de Isabel Díaz Ayuso). Los Telediarios también ocultaron que el 42,6% de los madrileñoscreían que la situación de la Comunidad de Madrid es “mala o muy mala”.

Además, para CCOO, los Telediarios de TVE «tampoco han informado de los detalles de la que es una de las principales informaciones ocurridas durante la precampaña de Madrid. Los Telediarios han censurado las informaciones referidas a la ocultación de Isabel Díaz Ayuso, ante el registro de la Asamblea de Madrid, de parte de su patrimonio» (empresa Sismédica S.L).