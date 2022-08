Luis Abinader, comprometido con la ampliación de rutas aéreas en la República Dominicana

- Publicidad-

Las consecuencias sufridas por la pandemia del Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania aún no son definitivas y, por tanto, el desarrollo social y económico de los países no funcionan con total normalidad. Como resultado se puede llegar a creer que el turismo dominicano sigue a la baja por depender de los extranjeros y la diáspora dominicana, quienes también sufren los efectos de las crisis globales. Pero no está siendo así gracias a las herramientas utilizadas por el presidente Luis Abinader.

El uso de medidas adecuadas y certeras implementadas por el mandatario dominicano y su gobierno en la reapertura turística han dado paso a que el país quisqueyano sea un destino turístico idóneo y las cifras así lo están demostrando. Todo ello pese a que todavía se está haciendo frente a situaciones no favorables para los Estados y sus ciudadanos.

En agosto del 2020 Abinader fue investido como presidente y justo desde ese momento tuvo claro que debía trabajar fuertemente y poner en acción sus conocimientos de gobernanza, para evitar que la economía dominicana se fuera por la borda, lo cual evitó, por los logros que alcanzó en todos los sectores, específicamente en el turismo, pilar esencial de la estabilidad económica de la República Dominicana.

A pesar de las dificultades que vivió y vive actualmente, el país caribeño sigue rompiendo récord con la cantidad de turistas que reciben. Pero eso no ha sido motivo para que el Abinader baje la marcha en su propósito de seguir expandiendo el turismo.

Prueba de ello es el apoyo que el gobierno dominicano le ha brindado a la aerolínea Arajet, con el fin de pluralizar el turismo, «Desde el Ministerio de Turismo estamos comprometidos con la diversificación del turismo y la ampliación de espacio aéreo a tarifas justas. Gracias a esto hemos alcanzado récords a pesar del impacto de la guerra entre Rusia-Ucrania», afirmó el ministro de Turismo, David Collado.

La línea aérea dominicana, a partir 15 del mes de septiembre, tendrá su primer vuelo a Ciudad de México, destino al que se sumarán Monterrey y Cancún. A partir de la misma fecha se volará a Cali, Barranquilla y Cartagena, en Colombia; Lima, en Perú; en Ecuador a Quito y Guayaquil; en Guatemala, a Ciudad de Guatemala; en El Salvador, a San Salvador; en el Caribe a San Martín, Aruba y Curazao.

A partir de octubre se ampliará la ruta con vuelos a Montreal y Toronto, en Canadá; en Colombia, a Medellín y Bogotá; en Costa Rica, a San José; y en Jamaica, a Kingston.

«Ver este mapa de una línea aérea dominicana, que conecta a Santo Domingo con tantos destinos en el continente, muestra confianza a futuro, y va en línea con la visión que expresamos al asumir la presidencia de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (Sitca). Nuestros esfuerzos en marketing y desarrollo de mercado seguirán empujando en paralelo estas apuestas», afirmó Collado.

La filosofía del nuevo estilo de gobernar de Abinader es que cada acción se traduzca en beneficio para los dominicanos y dominicanas, tanto residentes como de la diáspora.

No es ajeno saber que con la adecuada colaboración y el entendimiento se puede lograr el éxito. Eso el mandatario dominicano, lo tiene claro.

Las decisiones de Luis Abinader siguen aportando a la estabilidad económica, social y política de la República Dominicana. Además, la gestión está teniendo consecuencias que generan un clima competente para que los inversores apuesten por el país caribeño. Así lo ha manifestado Tim Kaine, senador de los Estados Unidos, al consolidar a «República Dominicana como uno de los principales destinos para el desarrollo de inversiones de grandes capitales».