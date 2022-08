El desarrollo de República Dominicana es la prioridad de Luis Abinader

- Publicidad-

Los jóvenes son un sector demográfico fundamental para el desarrollo y avance de los países. En consecuencia, los gobernantes están obligados a trabajar en pro de las actividades que promocionen la formación productiva y positiva de ellos.

El presidente Luis Abinader y su gobierno son conscientes de esto. Por esta razón, el Ministerio de Cultura de República Dominicana será el anfitrión del II Encuentro Cultural de Jóvenes de la Región SICA, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de agosto de manera virtual.

Este evento es muy importante por el intercambio de políticas culturales y economía creativa que se dará entre los jóvenes de los países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El resultado de este evento es que las conclusiones del mismo terminan convirtiéndose en crecimiento para las naciones y en desarrollo personal para cada uno de los participantes.

Aunque el tiempo sigue pasando y la pandemia del Covid-19 sigue controlada gracias al conocimiento de la gestión que se implementar frente al virus y al proceso de vacunación, las consecuencias económicas aún persisten y, en consecuencia, se debe seguir trabajando para salir adelante de la mejor manera posible, sobre todo si se hace en cooperación de los países de la región.

¿Qué tiene que ver la pandemia con este Encuentro? La base fundamental del mismo esta focalizada en que los jóvenes reflexionen acerca de los avances, amenazas, desafíos y oportunidades de la Región SICA, en relación a la economía creativa y las políticas culturales para lograr el desarrollo sostenible en respuesta a la crisis ocasionada por el Covid-19.

Las consecuencias de la crisis global de 2008 demostraron que no se puede dejar a la juventud sin oportunidades. En todo el mundo, de una u otra manera, esa crisis mundial provocó que se generara una generación perdida. Abinader sabe que eso no puede ocurrir porque República Dominicana necesita de todo el talento joven posible. De ahí que, además de este Encuentro Internacional, el presidente dominicano no deja pasar la oportunidad para conocer las inquietudes de la juventud, tal y como ocurrió el pasado 26 de julio en la conversación que mantuvo Abinader con jóvenes emprendedores de la provincia de María Trinidad Sánchez.

Luis Abinader sigue demostrando con hechos que su prioridad está en lograr la prosperidad presente y futura del pueblo dominicano en todos los ámbitos. De igual modo que ha conseguido atraer importantes inversiones a República Dominicana, el presidente sigue trabajando para que en otros sectores surjan palancas que fortalezcan las estructuras de progreso, sociales y democráticas que son tan importantes como las económicas, puesto que la estabilidad de un país se alcanza con el equilibrio de todas las áreas.

República Dominicana, recientemente y por primera vez en la historia, fue elegida sede de la XIX Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo, que reunió a lideres políticos, consultores y legisladores del ámbito nacional e internacional.

La Cumbre fue un evento de suma importancia por la calidad de los oradores y los representantes de los países extranjeros que ofrecieron una capacitación de un elevado nivel sobre la democracia, el desarrollo y asuntos políticos que deben ser tenidos en cuenta por los dirigentes de todos los Estados.

Este y cada evento que aporte formación a la ciudanía dominicana es apoyado con el nuevo estilo de gobernar implementado por el presidente Abinader, ya que su único objetivo es que cada aprendizaje sea transformado en bienestar para todo el pueblo quisqueyano.