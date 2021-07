Los “vengadores” de la lengua atacan el uso del castellano en una reunión de cónsules

- Publicidad-

Los defensores de la lengua a ultranza no tienen piedad. Y no se les escapa una. La consejera de exteriores de la Generalitat de Cataluña, Victoria Alsina, usó en su discurso durante una reunión de Cónsules el castellano y las reacciones no tardaron en llegar: “Vergüenza extrema de teneros representando a Cataluña si humilláis el idioma y el país de esta manera” decía un usuario de Twitter y otro le mandaba a la consejera: ¡Haced el favor de hablar catalán en Cataluña!. En la misma línea se manifestó Albano Dante Fachin, ex secretario general de Podemos en Cataluña y ahora ferviente independentista: “Brutal. Por la lengua y por todo. Cuando bajas la cabeza una vez ya no hay freno. El mensaje es: delante del poder, cedemos. Siempre. En este caso es con la lengua, pero el despropósito lo impregna todo”.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

El problema de cuando uno se pasa de frenada es que da mala fama al buen trabajo que se viene realizando por otro lado. En este caso, los que salen perjudicados son los docentes que mediante ese gran instrumento que es la Inmersión lingüistica vienen formando a las nuevas generaciones de manera bilingüe. Garantizando el uso de las dos lenguas y, sobre todo, entendiendo que tanto la una como la otra son lenguas de Cataluña.

SER BILINGÜES

No debería de extrañar que la consejera Victoria Alsina utilizase en su discurso el castellano. No sólo porque legal y legítimamente pueda hacerlo, sino porque se encontraba en una reunión de cónsules que en su mayoría representaban a países de Latinoamérica. En las reuniones de actores internacionales lo lógico debería ser utilizar la lengua más internacional. Ya que, si no: ¿Qué beneficios nos aporta ser bilingües? si no podemos usar el castellano en ningún sitio a nivel institucional.

DISCURSO NACIONALISTA

Se podría exigir a los cónsules extranjeros que están en Cataluña un conocimiento del catalán. pero lo que importa es que el uso de la lengua se desvincule del discurso nacionalista porque corre el riesgo de generar tantas simpatías como antipatías. El uso del catalán ha crecido gracias al profesorado que se esfuerza por conseguir que se ame al catalán, pero sin necesidad de odiar el castellano. Es una locura pedir que en nuestras cámaras de representantes parlamentarios y en nuestro gobierno no se hable castellano nunca. Porque, simplemente, no sería un reflejo de nuestra realidad bilingüe.