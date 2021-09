Los sindicatos tildan de «parche» el Plan de Mejora integral de la Atención Primaria de Madrid

- Publicidad-

Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid quieren dirigirse a la ciudadanía, a la Consejería de Sanidad y al Gobierno de la Comunidad de Madrid para explicar que el “Plan de Mejora integral de la Atención Primaria” que la Consejería de Sanidad está anunciando, no es más que un «parche» que no resuelve los graves problemas que tiene la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, no serán participes de la destrucción de este nivel asistencial.

El tantas veces anunciado “Plan de Mejora de la Atención Primaria” no aborda el problema en su conjunto, parte de una paupérrima financiación (73 millones de euros en tres años del que no aclaran tan siquiera su consolidación) y además la Consejería se niega incluso a abordar en la negociación las necesidades de personal que lo puedan hacer viable. El incremento de 1200 profesionales de todas las categorías, a lo largo de 3 años, anunciado la Consejería es totalmente insuficiente, ya que no cubriría ni un tercio del déficit de plantilla actual.

Los sindicatos llevan meses exponiendo la delicada situación de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid y han hecho propuestas y alegaciones al mencionado “Plan”, que no han sido tenidas en consideración.

El “Plan” plantea medidas organizativas para tapar con parches la crítica situación actual, muchas de las cuales ya están siendo implantadas sin haber sido consensuadas con las OOSS ni informadas claramente a la ciudadanía.

Para las organizaciones sindicales es necesario implementar medidas urgentes para paliar la situación de la merma en las plantillas de profesionales de Atención Primaria que actualmente no pueden satisfacer, con unos estándares de calidad, la cartera de servicios de este nivel asistencial clave.

Los sindicatos insisten: «Queremos recordar que, en la actualidad, casi la cuarta parte de la población no tiene profesional sanitario de referencia asignado, y que esta situación se debe exclusivamente al déficit estructural de plantillas y a la incapacidad de la comunidad de Madrid para retener o atraer a nuevos profesionales a los centros de salud».

Por todo lo anterior, las OOSS consideran imprescindible una auténtica apuesta por la Atención Primaria, que contemple en un horizonte temporal razonable (3 años) hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario de la comunidad (sin incluir en dicho porcentaje el destinado a Farmacia), empezando con un 15% este año, en lugar del 11,2% actual.