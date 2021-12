Los sindicatos piden más salarios y menos bloqueos en la puerta de la sede de la CEOE

- Publicidad-

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentraciones en Madrid, Valencia y Valladolid, este jueves para reivindicar el desbloqueo de la negociación de los convenios. También reclamar una subida de los salarios que minimice el impacto de la inflación en el poder adquisitivo. Además en el contexto del diálogo social para la derogación de la Reforma Laboral, han recordado a la patronal que la negociación colectiva es clave. La subida salarial es más importante que nunca, han insistido los secretarios generales de los sindicatos.

La concentración de Madrid ha sido frente a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), bajo el lema “Ahora, los salarios. ¡Pagad más!”

Más salarios

Unai Sordo, secretario general de CCOO ha denunciado que, “tras el esfuerzo realizado para salvar a miles de empresas a través de fondos públicos y de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las organizaciones empresariales estén llevando a las mesas de negociación propuestas de congelación salarial”.

“Los sindicatos vamos a poner toda la carne en el asador para desbloquear la negociación colectiva. No es de recibo que en un país que tiene una inflación disparada del 5,4% esté la patronal proponiendo una subida de los salarios del 0%”.

Más huelgas por la “cerrazón empresarial”

La secuencia de movilizaciones y huelgas a lo largo y ancho del país no son más que consecuencia de la “cerrazón empresarial”. Sordo ha dejado claro que el crecimiento económico que se va a dar este año y el que viene en España tiene que repartirse con la sociedad y con la clase trabajadora.

Unai Sordo ha insistido en que los sindicatos no van a tolerar que, después del esfuerzo de recursos públicos y europeos, estos no se filtren a los salarios y a la sociedad.

Desbloquear los convenios colectivos

“Emplazamos a CEOE no solo a desbloquear los convenios colectivos, sino a trabajar en un acuerdo de negociación colectiva para los dos o tres próximos años. Está debe garantizar la subida salarial en el medio y largo plazo para recuperar el poder adquisitivo. Se debe seguir incrementando los salarios, principalmente los más bajos”, ha subrayado.

Aunque el objetivo principal de la concentración ha sido pedir el desbloqueo de la negociación colectiva, Unai Sordo ha reivindicado también la necesidad de concluir las negociaciones sobre la reforma laboral.

Reforma laboral

“La superación de la reforma laboral, que está en un momento final a pocos días de resolverse, es una condición necesaria para el desbloqueo de la negociación colectiva”, ha dicho el secretario general. Ha insistido en que, aunque las negociaciones están avanzadas, “todos los escenarios están abiertos”. “La posibilidad de un acuerdo tripartito es cierta, pero también la posibilidad de que no lo haya”, ha añadido.

Desbloqueo de la negociación colectiva

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que “los sindicatos se movilizan para exigir el desbloqueo de la negociación colectiva y reivindicar una subida de salarios. Gracias a la reforma de la negociación colectiva del Gobierno del Partido Popular, los salarios medios en nuestro país no suben desde el año 2008”.

Álvarez ha recordado que “llevamos desde antes del verano reclamando a la patronal la constitución de una mesa para fijar los criterios generales para los convenios en nuestro país. La patronal tiene que ser consciente de que hace falta esa mesa, no sólo por la inflación, que está absolutamente desbocada, sino porque tenemos que generar un proceso que normalice la negociación de los convenios”.

“Los convenios están en marcha y no esperan a la mesa que hay abierta con el Gobierno y la patronal. Ahí es donde situamos estas movilizaciones que deben servir también para decirle a la patronal que los trabajadores y las trabajadoras de este país queremos que se avance en la mesa de negociación. Que mantenga una posición razonable para que los convenios sean un instrumento de reparto de la riqueza que se está generando en este país. Las empresas están teniendo beneficios y esos beneficios también hay que trasladarlos a los salarios” ha añadido.

Álvarez ha explicado que “los trabajadores y trabajadoras que tengan convenio colectivo firmado por más de un año sin cláusula de revisión salarial van a perder poder adquisitivo. En las negociaciones de los nuevos convenios no tiene por qué ser así, ya que, si, como dicen algunos expertos, la inflación es un hecho coyuntural, los empresarios no tendrán que pagar más. Pero si, como dicen otros, se mantiene, tendrán que hacerlo porque la inflación es lo que determina el coste de la vida. Y, en este caso, está azotando a elementos esenciales de gasto de las familias como la cesta de la compra, la energía y los carburantes”.

O reforma el mercado de trabajo, O conflictividad

En cuanto a la situación de la negociación de la reforma laboral, Pepe Álvarez ha destacado que es “moderadamente optimista”. Espera que haya avances significativos a final de semana “porque sabemos en qué punto estamos y continuar hablando es debatir sobre lo mismo”. El acuerdo debería ser de las tres partes para ser más beneficioso para el país.

“Es una negociación complicada porque se tocan elementos muy importantes del sistema de relaciones laborales, pero en el mes de noviembre de este año”, ha explicado. “Se han hecho dos millones doscientos mil contratos para consolidar poco más de 70.000 empleos, lo que significa que miles de empresas utilizan habitualmente la contratación temporal y la precariedad en su sistema productivo. A esas empresas les va a costar cambiar, pero van a ganar productividad y competitividad”.

“Si no hay un cambio de normas, si no hay un acuerdo de carácter general, este país va a entrar en una situación de conflictividad muy fuerte en los próximos meses porque los trabajadores y las trabajadoras de este país no estamos dispuestos a que los salarios se mantengan en situación de congelación” ha advertido.