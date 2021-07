Los lobbies de las multinacionales someten a la Unión Europea

- Publicidad-

El abogado Josep Jover suele afirmar que «la Unión Europea se diseñó para y por los mercaderes. La idea inicial era que dos países nunca entrarían en guerra si el tráfico económico generado era superior a sus presupuestos de defensa». Y tiene toda la razón.

El informe Out with science, in with lobbyst (Ciencia fuera, dentro lobistas) publicado por la organización Reclaim Finance, al que Diario16 ha tenido acceso, indica que la taxonomía sostenible de la Unión Europea está en peligro de verse comprometida por una ofensiva de los lobbies nuclear y de gas en la que se han gastado más de 85 millones de euros anuales.

Según confirma la estrategia de financiación sostenible recientemente publicada por la Comisión Europea, la taxonomía está abriendo la puerta al gas y la energía nuclear, a pesar de que ambas fuentes de energía representan importantes amenazas para la sostenibilidad y fueron rechazadas en las propuestas iniciales de los expertos.

El informe revela cientos de reuniones entre funcionarios de la UE y lobistas del gas y la energía nuclear, encabezados por empresas como Shell, BP, EDF y sus grupos industriales.

Informes negativos de expertos

La taxonomía es una estrategia que marcará el ritmo de la inversión sostenible en la UE que ha sido cuestionada con vehemencia y acritud. Una recomendación inicial en marzo de 2020 del grupo de expertos técnicos (TEG) de la Comisión habría apuntado a la exclusión del gas y la energía nuclear de la taxonomía de la UE, lo que provocó un renovado frenesí de los lobbies que representan los intereses de las dos industrias para encontrar un camino de retorno.

Paul Schreiber, autor del informe, ha afirmado que el documento revela los extraordinarios esfuerzos multimillonarios de los sectores del gas y la nuclear para proteger sus intereses y evitar una acción climática real. «Lamentablemente, lograron que la Comisión Europea ignorara la gran cantidad de evidencias científicas y socavara los fundamentos mismos de la taxonomía, todo para satisfacer a sus invitados de trastienda y las demandas de la realpolitik. La Unión Europea ahora solo tiene una forma de rescatar a su asediado buque insignia financiero: excluir el gas y la energía nuclear».

El poder de los lobbies

El informe pone al descubierto el asombroso alcance de los lobbies de la industria. En materia de gas, contrataron a 776 personas en 182 empresas y grupos industriales relacionados con el gas para presionar a la UE. Juntos gastaron hasta 78 millones de euros al año, con destacadas contribuciones de grandes petroleras como Shell, BP Exxon y TotalEnergies. El resultado fueron 323 reuniones extraordinarias con funcionarios de la UE, más de una reunión cada dos días. Esto se ha visto reforzado por el apoyo de países del Este como Hungría y Polonia.

Aunque la operación de lobby nuclear fue mucho más pequeña, con 7,9 millones de euros anuales y 119 empleados de 27 organizaciones, no ha sido menos activa. Poco después de que se dejara de lado la energía nuclear en el informe inicial de TEG, la frecuencia de las reuniones entre los comisarios de la UE y los grupos de presión nucleares aumentó a más del doble.

Respaldo estatal

La industria nuclear se ha beneficiado ampliamente del respaldo estatal, y Francia, que depende de la energía nuclear, aboga enérgicamente por su inclusión. La EDF, de propiedad estatal francesa, fue el principal grupo de presión nuclear individual.

El informe también revela el papel desempeñado por los grupos astroturfing creados para imitar a las organizaciones de la sociedad civil, así como por la experiencia e influencia de la industria nuclear que se extiende al propio Comité Conjunto de Investigación (JRC) de la Comisión de la UE.

Exclusión de los lobbies de la UE

Con la promesa de la Comisión de abordar el destino del gas y la energía nuclear en un conjunto adicional de actos delegados, el informe de Reclaim Finance sostiene que se está en un momento de vida o muerte para la taxonomía sostenible de la UE. Por esta razón reclaman a la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados miembros que excluyan el gas y la energía nuclear. Después de sus hallazgos, los autores del informe también exigen que los grupos de presión de los combustibles fósiles sean excluidos de las instituciones de la UE.

Mientras que la industria del gas desencadenó una operación de lobby masiva y costosa para hacerse pasar por un combustible de transición, la industria nuclear se basó en partidarios acérrimos del estado como Francia, expertos de la industria bien conectados y un astroturf más sutil para ganarse el corazones y mentes de la Comisión de la UE.

«Estas estrategias de excavadora y bisturí están dando sus frutos: el gas y la energía nuclear están a las puertas de la taxonomía de la UE. Si cruzaban el umbral, sería el último clavo en el ataúd de lo que alguna vez se presentó como la piedra angular de la estrategia de financiación sostenible de la UE», concluye Paul Schreiber.