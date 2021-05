Fundación Nacional Francisco Franco, Serrano Suñer, Las Hijas de Millán Astray, José Antonio Primo de Rivera, Yagüe, Queipo de Llano, Blas Piñar, Ramiro Ledesma… El listado de fundaciones creadas en homenaje y a mayor gloria de los jerarcas del franquismo es tan largo como inaceptable en una democracia. España se ha convertido en el paraíso de las organizaciones ultras que en Europa están prohibidas por ley y por el delito de apología del fascismo. Una vez más, nuestro país es una extraña excepción en las democracias occidentales, como si el fantasma del general y los complejos de cuarenta años de dictadura siguieran pesando demasiado en la memoria de los españoles. ¿Por qué ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE, ha acometido hasta ahora una reforma legal para evitar que fundaciones franquistas sigan recibiendo subvenciones con cargo al dinero público? ¿Por qué una vez más el Estado de Derecho funciona hasta que llega el momento de enfrentarse con la poderosa sombra del dictador genocida y con sus seguidores empeñados en mantener vivo su recuerdo?

Unidas Podemos ha registrado una iniciativa en el Congreso con la intención de que la Cámara exija al Gobierno de coalición la adopción de medidas «para evitar actos y manifestaciones» de carácter «franquista» como las que, según aseguran, «ampara» la Comunidad de Madrid que preside la ‘popular’, Isabel Díaz Ayuso, informa Europa Press.



En su proposición no de ley, los socios de gobierno del PSOE plantean, además, que la Cámara censure expresamente «la actividad de la Fundación Francisco Franco y del Movimiento Católico Español».



El grupo confederal denuncia que en el último año se han producido «numerosos» actos de enaltecimiento de la dictadura en distintos lugares del país, incluidas misas en memoria de Franco, homenajes a la División Azul, manifiestos profranquistas y concentraciones con simbología preconstitucional en las que, además, no se respetaban las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.



Unidas Podemos resalta la presencia en actos de este tipo de alcaldes o diputados autonómicos que eran del PP y se han pasado a Vox y destaca, asimismo, que, desde su punto de vista, «no por casualidad» gran parte de estos eventos tienen lugar en la Comunidad de Madrid, que los «ampara» pese a «vulnerar» la Ley de Memoria Histórica.



«La apología del fascismo, prohibida en Francia, Alemania, Italia Noruega o Austria, es hoy abiertamente permitida y celebrada en la Comunidad de Madrid dado que la laxitud legal y la permisividad política del Ejecutivo de esta comunidad permiten mantener vivos movimientos antidemocráticos que exponen sin complejos emblemas nazis o saludos con el brazo en alto», detallan en su exposición de motivos.



También mencionan la manifestación convocada el pasado 28 de marzo en Madrid por el Movimiento Católico Español para celebrar «la caída de la democracia en manos del golpismo en 1939». En su opinión, la celebración de la victoria del bando franquista en la Guerra Civil supone una reivindicación del «terrorismo de Estado» y una nueva vulneración de la Ley de Memoria.



Según Unidas Podemos, al permitir convocatorias de este tenor la Comunidad de Madrid evidencia su «intencionalidad política de blanqueo y legitimación de movimientos antidemocráticos de extrema derecha», en contra no sólo de la legislación vigente sino de las recomendaciones de la ONU en materia de memoria democrática.



Por todo ello, Unidas Podemos quiere que la Cámara celebre una votación para reprobar el enaltecimiento del franquismo y, en especial, las actividades de la Fundación Francisco Franco y el Movimiento Católico Español.