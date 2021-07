Lares defiende a las residencias frente «a los ataques de la prensa» y culpa al Gobierno de los bajos sueldos de sus profesionales

Acción, reacción. Así ha planteado su estrategia de defensa el Grupo Social Lares, tras la publicación, esta misma semana, de «dos reportajes que ofrecen una imagen del sector distorsionada y alejada de la realidad«. Lares defiende a las residencias y su buena praxis y responsabiliza la Gobierno de los bajos sueldos y los elevados ratios auxiliar-mayor en estos centros por los bajos costes de la Dependencia por cada cama.

El primero de ellos, que contó con la elevación de una queja formal por parte de Lares al Defensor del Lector de El País, ponía el foco en los centros residenciales y en las multas que, a su juicio, estos recibían por no cumplir los baremos.

Esta misma organización, sin embargo, reconoce a Diario16 que se han dado casos de maltrato a los mayores en residencias, que, según confirman, son los primeros en denunciar. Al mismo tiempo, entienden que los profesionales de las residencias de mayores tienen bajos sueldos y un ratio alto de atención por auxiliar por número de mayores, pero de ello responsabiliza al gobierno.

De hecho, desde Comunicación del Grupo Social Lares se explica a nuestro medio que «no criticamos que se lleven a cabo todas las inspecciones que la Administración considere».

Así, Lares defiende a las residencias de los ataques de la prensa. Incluso, recuerda, muchos de sus centros se someten de forma voluntaria a diversas auditorias llevadas a cabo por organismos independientes para certificar la calidad de muchos de sus servicios.

Inspecciones en residencias

Sin embargo, Lares quiere destacar que «las inspecciones se limitan solo a lo que marca la norma, es decir, no contempla otros parámetros que, a juicio de gestores, cuidadores y residentes deben ser también tenidos en cuenta». Por ejemplo, el grado de satisfacción del usuario, que se tengan en cuenta sus gustos y/o deseos, que disfruten de una verdadera autonomía, etc.

Por otro lado, desde comunicación de Lares se insiste en que «hemos estado y seguimos estando al lado de todos nuestros trabajadores y trabajadoras, también en sus reclamaciones por salarios más elevados».

Una cuestión que, en la mayoría de los centros, no pueden resolver como les gustaría debido a la escasez de financiación con la que cuenta el sistema de Dependencia.»La insuficiente financiación de las residencias impide que puedan acometerse dichas subidas salariales, más que merecidas», confirman desde Lares.

Por eso, esta organización que representa a mil residencias en España -y ninguna denunciada por malos tratos o mala praxis a mayores- «aprovecha para volver a reivindicar un sistema de financiación justo para todo lo relacionado con la Dependencia».

Campaña de desprestigio

Para Lares la campaña de desprestigio dio un paso más y situó en el centro del debate a los trabajadores y las, según ellos, malas condiciones de trabajo que soportan. Esta situación ha provocado que Lares, además de defender al sector y su buena praxis en los propios canales habilitados para ello, muestre su apoyo a todo el sector con la puesta en marcha de una campaña de comunicación.

Lema «Yo, sí apoyo a las residencias»

Bajo el lema: “Yo, sí apoyo a las residencias” quieren trasladar a la sociedad que los centros de atención para personas mayores no solo cumplen con la legalidad y estándares de calidad vigentes, sino que, además, han logrado construir hogares para todas las personas que viven en ellos. “Nuestros residentes son tratados con respeto, cariño, calidad y calidez. Al igual que hacemos con todos los familiares y amigos que vienen a visitarlos.

Estamos orgullosos de los hogares que hemos sido capaces de crear; donde nuestras trabajadoras y trabajadores se vuelcan a diario, ofreciendo lo mejor de sí mismos, con absoluta profesionalidad”, comenta Juan Ignacio Vela, presidente deLares que no entiende “el ataque que estamos sufriendo desde determinados medios de comunicación, en un momento donde tanto el sector de los cuidados y la Administración Pública caminan juntos hasta la consecución de uno de nuestros objetivos históricos: situar a la persona en el centro de los cuidados; donde realmente importe lo que siente y tenga canales para expresarse; donde tenga autonomía parapoder decidir lo que le gusta y lo que no; donde la legislación sea flexible para aptarsea las necesidades de cada persona y no al revés”.