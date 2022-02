La vacuna contra el COVID-19: El «Gran Pelotazo» del siglo XXI

- Publicidad-

El capitalismo cruel que gobierna el mundo no conoce de tragedias y, mientras los sectores empresariales basados en la cercanía están sufriendo una crisis global que les está abocando a la desaparición, determinadas grandes empresas están haciendo un gran negocio con la pandemia.

En estas semanas las principales empresas farmacéuticas que han comercializado las vacunas contra el COVID-19 están presentando los resultados del ejercicio 2021 y las cifras son escandalosas y demuestran que la pandemia se ha convertido en el gran negocio del siglo XXI, puesto que, en algunos casos, los incrementos de facturación se están elevando más allá del 3.000% respecto al año 2020.

Pfizer, dispara su beneficio un 140%

La multinacional farmacéutica Pfizer presentó unos resultados que, cuanto menos, se podrían denominar como espectaculares en los que, durante su primer año de comercialización de las vacunas contra el COVID-19, obtuvo un incremento del 95% de facturación respecto a 2019 y 2020. En total, sus ingresos fueron de 81.288 millones de dólares (71.000 millones de euros).

Respecto a las vacunas contra el COVID-19, Pfizer facturó 36.781 millones de dólares (32.162 millones de euros), lo que supone que un 45% del total de sus ventas se produjeron gracias a la venta de su vacuna.

Hay que recordar que en 2019, la farmacéutica facturó un total de 41.172 millones de dólares. En 2020, sus ventas ascendieron a 41.908 millones. Por tanto, sólo la venta de vacunas contra el COVID-19 casi iguala esas cifras previas a la pandemia y son la causa principal de un incremento de ventas del 95%.

Con esas cifras de facturación, los beneficios también han sufrido un importante incremento, puesto que en 2021 Pfizer ha logrado 21.979 millones de ganancias, lo que supone un incremento de un 139% respecto a 2020.

Incremento de facturación de un 3.000%

Moderna aún no ha presentado sus resultados anuales, pero, según los del tercer trimestre, nada parece indicar que vayan a ser peores que los de 2020. Más bien, todo lo contrario.

La farmacéutica facturó en los primeros 9 meses del año 2021 un total de 4.969 millones de dólares (4.287 millones de euros). En las mismas fechas de 2020, Moderna había facturado 157 millones de dólares, es decir, un incremento del 3.164%, algo absolutamente inaudito y cuya única causa es la comercialización de la vacuna contra el COVID-19.

Además, respecto a los resultados de todo el ejercicio 2021, la propia compañía tiene unas previsiones de 15.500 millones de dólares.

AstraZeneca: 41% de incremento de ventas

En 2021 AstraZeneca facturó 37.147 millones de dólares (32.740 millones de euros), lo que supuso un incremento del 41% respecto a 2020.

El capítulo referido a la vacuna contra el COVID-19 supuso un 11% del total, decir, que la farmacéutica obtuvo 3.917 millones de dólares sólo por este concepto.

Laboratorios y material sanitario: el «pelotazo» oculto

Por otro lado, la pandemia también ha provocado otros «pelotazos» en el sector sanitarios. La venta de mascarillas, de geles o de vestuario especial para los hospitales han supuesto la apertura de una línea de negocio, sobre todo en China, pero de la que no se tienen datos puesto que las empresas productoras de estos productos no cotizan en bolsa y, en consecuencia, no están obligadas a hacer públicos sus resultados.

Lo mismo ocurre con los fabricantes de test de antígenos o con los laboratorios que realizan las pruebas PCR. Desde que se inició la pandemia se han realizado decenas de miles de millones de estas pruebas y, al precio medio en que se comercializan en España, por ejemplo, estaríamos hablando de varios cientos de miles de millones de euros de facturación. Sin embargo, nadie lo sabe puesto que esos resultados no están regulados.

En consecuencia, la pandemia ha provocado una grave crisis económica para la gran mayoría de los sectores empresariales, sobre todo los relacionados con el ocio y el turismo, es decir, todos aquellos en los que hay contacto social. Sin embargo, también ha provocado «el gran pelotazo del siglo XXI», puesto que muchos sectores relacionados con el ámbito sanitarios, sobre todo farmacéuticas, laboratorios y empresas de productos sanitarios, están ganando muchísimo dinero mientras 423 millones de personas se han contagiado y 6,25 millones han fallecido.