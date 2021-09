- Publicidad-

La infancia y la juventud de las personas juegan un papel determinante en su situación a partir de los cincuenta años, según ha señalado el profesor Axel Börsch-Supan, director del Centro de Múnich para la Economía del Envejecimiento y coordinador científico de la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa. «La situación socioeconómica de las personas mayores de 50 se gesta desde muchos años antes», señala y añade que «muchas cosas vienen determinadas por nuestra juventud y nuestra infancia. Por supuesto hay muchos otros condicionantes, pero tienen menos peso que lo que ocurre en la infancia».

Axel Börsch-Supan ha presentado en Salamanca la encuesta europea SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) y el valor de las comparativas internacionales para la investigación sobre envejecimiento, durante un acto organizado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento( CENIE ) y la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

Encuesta SHARE

La encuesta SHARE recoge datos recogidos en 28 paises desde hace 14 años, con 140.000 personas encuestadas y 480.000 entrevistas. «La situación social, sanitaria y económica están muy relacionadas entre sí», explica el profesor, quien considera que hay que tener en cuenta que la riqueza no es lo mismo que los ingresos, que la salud puede ser una percepción objetiva o subjetiva, y que el optimismo y el pesimismo también tienen mucho peso.

La Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE) es una base de microdatos , longitudinal y multidisplinar sobre la salud, el estado socioeconómico y las redes sociales y familiares. El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) quiere utilizar estos datos de SHARE como ejemplo de lo que podemos aprender de los indicadores armonizados internacionalmente sobre la situación sanitaria, social y económica en Europa, incluidos los resultados de dos rondas especiales de encuestas durante la pandemia de Covid-19.

En este sentido, el profesor Börsch-Supan considera que «la pandemia ha provocado un aumento de las desigualdades sociales en el acceso a la asistencia sanitaria» y que ha habido un «efecto de interacción, de vulnerabilidad económica y sanitaria».

SHARE es un proyecto internacional e interdisciplinar, promovido por un consorcio de científicos de la Unión Europea y Estados Unidos en respuesta a la petición de la Comisión Europea de “examinar la posibilidad de establecer, en cooperación con los Estados Miembros, una encuesta longitudinal europea” para promover la investigación europea sobre el proceso de envejecimiento. El enfoque multidisciplinar de SHARE proporciona una visión completa de dicho proceso.

Esta nueva acción del CENIE forma parte de los Encuentros “Economía de la Longevidad: una realidad determinante” que se celebran en Salamanca y que tienen la finalidad de mejorar el conocimiento sobre cómo se interrelacionan la estructura demográfica de la población y la economía.

Esta actividad es una iniciativa del Centro Internacional sobre el Envejecimiento y está promovida por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, en el marco del Programa INTERREG V-A, España-Portugal, 2014-2020, (POCTEP), del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).