La Semana Santa en España con los precios de la electricidad más baratos de Europa

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista volverá a subir este lunes, hasta los 163 euros por megavatio hora (MWh), aun así tenemos los precios más baratos de Europa. Aumento el 2,38% con respecto al domingo.

La electricidad fue gratis varias horas al día

La electricidad fue gratis varias horas al día el pasado fin de semana. El precio se situó a 1 €/MWh durante varias horas de la tarde. Lo que sería prácticamente gratis.

El precio medio del ‘pool’ para este lunes será de 163,13 euros/MWh, cuatro euros más caro que los 159,33 euros/MWh del domingo, según datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE),

En el mercado mayorista de la electricidad mantiene una tregua que inició el viernes, cuando registró un precio –154,7 euros/MWh– que era el más bajo desde el pasado 19 de febrero, antes de iniciarse la guerra en Ucrania.

Por horas

El precio máximo de la luz para este lunes se dará entre las 20.00 horas y las 21.00 horas, con 270,2 euros/MWh, y el mínimo, de 55,1 euros/MWh, se dará entre las 15.00 y las 16.00 horas.

Un 213% más caro que hace un año

En comparación con hace justo un año, el precio del ‘pool’ para este lunes será un 213,65% superior a los 52,01 euros/MWh del 11 de abril de 2021.

El precio más bajo de Europa

Este lunes, tenemos en España uno de los más baratos de la UE. A excepción de los países nórdicos, gracias a su excelente producción hidroeléctrica, y Polonia, con su carbón autóctono, España tiene el precio más bajo en el Viejo Continente.

El resto de los países tienen precios entre los 220 y los 245 €/MWh aproximadamente, es decir, más de 50 €/MWh más caros que España.

Y algo parecido ha sucedido en los últimos días. Todo gracias a una mayor producción renovable, tanto eólica como solar. Si a ellos le sumas la generación nuclear se han dado varias horas con precios muy bajos, de 7 €/MWh el viernes y de 1 €/MWh este domingo, algo que llevaba mucho tiempo sin suceder.

Límite al precio del gas en el mercado eléctrico

Se trata de una mejora de los precios notable frente a lo que se ha vivido semanas pasadas por la guerra de Ucrania. Y no se sabe hasta cuando puede durar.

Esto es paradójico con la intervención que está negociando el Gobierno con la Comisión Europea. El pasado 29 de marzo, el Gobierno aprobó un plan nacional para hacer frente a la guerra en Ucrania que incluye, la prórroga de la rebaja fiscal sobre los impuestos que gravan el recibo de la luz hasta el próximo 30 de junio. También se amplía del bono social eléctrico hasta alcanzar los 1,9 millones de hogares beneficiarios.

Régimen especial

Las empresas mantendrán asegurada su rentabilidad a largo plazo (un 7,1%) a través del Recore, un régimen especial financiado con los cargos de la factura eléctrica. Dejarán de recibir los 1.800 millones extra que le corresponderían por la diferencia entre los desorbitados precios del ‘pool’ y el precio de referencia marcado para este trienio. Estaba previsto que esa sobre retribución se devolviese a partir del 1 de enero de 2023, pero ahora ya no será necesario.

El Gobierno propone fijar un tope máximo de 30 euros al precio del gas

Los gobiernos de España y Portugal han presentado una propuesta preliminar a la Comisión Europea para establecer un precio de referencia para el gas de 30 euros por MWh con el fin de abaratar el precio de la electricidad.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, habló de poner un máximo al precio del gas en torno a 30 euros, lo que supondría, según sus declaraciones, que el precio máximo en el mercado estuviera entre los 100 y 110 euros.

Una propuesta que, para Nadia Calviño, no era “seria”. La vicepresidenta de Asuntos Económicos dijo en una entrevista en Hora 25 que le “sorprende que alguien pueda hablar públicamente de cifras porque es una cuestión técnica muy compleja”. “No es una cuestión política, son cuestiones complejas como para decir que me gustaría tal número. Me puede gustar más o menos, pero hay que hacer un trabajo serio”, señaló.

Por el momento, dijo, estaban “trabajando” en la cuantía que se puede topar para enviar una propuesta “lo antes posible”: “Es una de las prioridades en las que estamos trabajando. Hemos hecho un trabajo muy serio que merece la aprobación”.

En caso de salir adelante, la propuesta repercutiría en los precios del ‘pool’ debido a su impacto, entre otras cuestiones, en las ofertas de venta que realizan a diario en el mercado mayorista las centrales de ciclo combinado, que generan electricidad con gas.