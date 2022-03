Miles de personas se manifiestan en toda España contra la subida del precio de la luz y los carburantes

- Publicidad-

Las organizaciones sindicales y la sociedad civil han celebrado una jornada de reivindicación para pedir la contención de los precios de la energía, protección para el empleo y un freno al deterioro de las condiciones de vida.

La convocatoria combina la presencialidad en el ámbito laboral con la presencia en las calles. Así, a las 12.00 horas han tenido lugar numerosas concentraciones en los centros de trabajo en todo el país, mientras que por la tarde se celebrarán marchas en distintos puntos de España.

Escalada desbocada de los precios

La sociedad española vive con una profunda preocupación y gran malestar la escalada desbocada de los precios que desde hace meses sufrimos en nuestro país. El pasado mes de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica situándose en el 7,6%, su nivel más alto desde 1986. La tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios que ya suben de forma generalizada. “Las perspectivas no son buenas. Toca actuar con celeridad”, según el manifiesto.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez han participado en la manifestación madrileña, junto a Uatae, UPTA, Facua y CEAV, dónde han exigido abordar la situación de los precios de la energía.

Europa debe actuar

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que hay margen para hacer cosas, entre ellas modificar la forma por la que se fijan los precios de la energía que rige ahora en Europa. “Nuestras reivindicaciones pasan por tomar medidas que contribuyan a la contención de los precios de la energía, de la luz y del gas, que están impactando en las economías familiares”, según Unai Sordo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado que esta “es una situación insoportable que viene de lejos. Llevamos un tiempo largo con el crecimiento de los precios, sobre todo de la energía. Mañana y pasado se reúnen los jefes de Estado de la UE y no podemos esperar, ya van tarde”, ha asegurado.

Control de precios

Álvarez ha afirmado que “necesitamos un control de los precios. Europa se encuentra en crisis por la guerra y queremos instar al gobierno de la UE que tome todas las medidas necesarias para que los Estados regulen los precios. Si lo puede regular la UE para todo el continente, mejor, pero si no, tiene que dar libertad a los países para regular unos precios que están fuera de toda lógica”.

Por ello, en las 58 manifestaciones en todo el país, las ciudadanas y ciudadanos de este país han exigido que se acabe esta situación de subida desbordada de precios que va en contra de todos los sectores del país.

Los convocantes quieren el Gobierno de España sea consciente de que también tiene que hacer su aportación y acabar con esta situación de falta de control de precios que nos lleva a que sectores importantes no puedan llegar a fin de mes. “Y que la patronal acabe con esta situación de acaparar beneficios y se siente a negociar un nuevo AENC que permita mantener el poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras”, ha reclamado el líder de UGT.

No a la bajada de impuestos

Sobre si una bajada de impuestos sería una solución para controlar esta situación, Pepe Álvarez se ha mostrado tajante. “En ningún caso nos parece que la bajada de impuestos sirva para el control de los precios. El tiempo nos ha demostrado que el mercado se suele comer esta bajada de impuestos. Hay que ir al control de precios. Los impuestos son necesarios para mantener el Estado, repartir la riqueza entre los ciudadanos y mantener los servicios públicos”.

“De lo que se trata”, ha considerado, “es de que no se acumulen más beneficios para unas cuantas empresas. Hay mucha gente que está perdiendo en esta situación y poca gente que está ganando mucho. El Gobierno tiene que garantizar que los precios tengan relación con el coste en origen de los productos, y ahora hay una diferencia insoportable, sobre todo con la electricidad”.

Unai Sordo también ha hecho hincapié en que la reducción de la fiscalidad “no solo no va a reducir nada, sino que va a agravar el problema”. “Una cosa es que se tomen medidas temporales y otra es la que están haciendo algunos y algunas, que es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para promover una bajada de impuestos que oculta la raíz del problema”, ha dejado claro.

En este sentido, ha insistido en que “una cosa es tocar temporalmente las figuras impositivas y otra aprovechar para meter por medio un programa político que llevaría a la ruina al país en el medio plazo”.

También han querido señalar “que determinados llamamientos a una reducción de la fiscalidad no solo no van a solucionar nada, sino que es una trampa y van a agravar el problema. No se trata de salvaguardar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para reducir la inversión de guarderías hasta 3 años. Sino de tocar temporalmente algunas figuras impositivas. No se debe meter un programa que llevaría a la ruina al país a medio plazo”, ha recordado el secretario general de CCOO.

Los transportistas

Sobre la huelga de los transportistas, el secretario general de UGT ha señalado que “hay que tener claro que esto no es una huelga, es un paro patronal. Los autónomos del transporte y la agricultura lo están pasando mal, pero también la sociedad en su conjunto. Hay que vigilar que nadie abuse de esta situación y no se multipliquen hasta por 3 los precios de algunos alimentos debido a esta causa”.

Una causa agravada por el precio del combustible, “pero el sistema no funciona desde hace tiempo para los autónomos y las pymes del transporte. Se hace necesario llamar a la responsabilidad al Gobierno y a la negociación. Encontrar un sistema para que estos profesionales puedan realizar la distribución a beneficios y no a pérdidas”, ha concluido.