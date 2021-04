El PP ya ha elegido nueva sede. Aunque se resiste a decir dónde en plena campaña de Madrid para evitar que se hable del dinero negro con el que se financió la reforma del todavía cuartel general de Génova, sí ha trascendido que estará cerca de la actual ubicación, será más pequeña y también más económica.

El pasado 16 de febrero Pablo Casado anunció que el Partido Popular dejaría la sede de la calle Génova. Según dijo entonces el líder de los populares, el partido no puede seguir pagando unas facturas que no conoce, con lo que ha hecho alusión a los casos de corrupción del pasado reciente. «Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina», afirmaba tajantemente.

El nuevo local estará «dentro de la M-30». Los empleados piden «algo más moderno, que dé una imagen de transparencia y no sea tan gris», según ha confirmado Diario16.

La vicesecretaria de organización del PP, Ana Beltrán, adelantó hace 15 días que la nueva sede será “abierta, dinámica y eficiente, pero siempre llevándonos con nosotros todo el gran legado histórico de este gran partido”.