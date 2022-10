La herencia de Feijóo: No habrá pediatras en todos los centros de salud y las citas en atención primaria tendrán listas de espera en Galicia

- Publicidad-

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento gallego, Luis Álvarez, denunció la “extrema gravedad” de las declaraciones de la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, en las que avisaba a la población de que no habrá, de forma definitiva, pediatras en todos los centros de salud, así como que las citas de atención primaria no serán para el mismo día en que se solicitan, ante lo que los socialistas advirtieron que no debería seguir en su puesto.

Álvarez ofreció este lunes una rueda de prensa donde valoró la entrevista a la recién nombrada gerente del Sergas, en la que López-Pardo alertó a la ciudadanía de que no tiene por que haber siempre un pediatra en cada centro de salud o que no se den las citas con el médico de cabecera para el mismo día en la que se solicitan.

Asimismo, la gerente del Servicio Gallego de Salud también hizo referencia a la medida de seguimiento de los enfermos crónicos gallegos, ya que muchos de ellos llevan más de seis meses sin acudir a una cita médica. Ante tal situación, Álvarez criticó que “en qué cabeza cabe” que un enfermo crónico no sea visitado por un médico en más de seis meses y “la responsable del Sergas” confirme esto y “se quede tan tranquila”.

Los socialistas entienden que la directora general, nombrada en verano tras una “rotación de cargos en el Sergas” y que está “en un puesto creado para mejorar la atención sanitaria”, objetivo claramente no conseguido a su parecer, “no debería seguir en su puesto”.

Para los socialistas gallegos este “panorama desolador” solo se entiende tras la gestión del PP en la Xunta desde el 2009, ya que las palabras de López-Pardo eran impensables hace unos años.

Sin Pediatras

En el campo de la pediatría, Luis Álvarez comparó la cobertura de plazas en Galicia con las de las comunidades autónomas de su entorno, siendo estas Castilla y León, Asturias o Cantabria, que tienen cerca del 100% de las plazas de pediatras cubiertas. Entretanto, en la comunidad autónoma gallega solamente el 85% de las plazas ofertadas están ocupadas, lo que demuestra, para el portavoz socialista, que la diferencia está en las “pésimas condiciones laborales” que ofrece el Sergas.

Listas de espera en la Sanidad gallega

Otros datos que se hicieron públicos en los medios de comunicación y que no desmintió la administración, por lo que los socialistas dan como “ciertos o aproximados”, son los de los aumentos de las listas de espera respeto a antes de la pandemia. Destacan los 30.000 pacientes en espera de consulta especializada más que en el 2019, 12.000 personas más esperando por una operación quirúrgica y 32.000 usuarios más que esperan una prueba diagnóstica.



Luis Álvarez relacionó la falta de servicios públicos con la despoblación que está sufriendo gran parte del rural gallego, destacando que “no sirve de nada” hacer una “fracasada” ley de impulso demográfico, si recortas en asistencia sanitaria y en educación, dejando a las familias sin pediatra y sin colegios, siendo elementos básicos para que se instaure gente chica en el rural y desarrolle su proyecto vital.

BAJAS EXPECTATIVAS

Ante la presentación de los presupuestos esta semana por el gobierno de la Xunta, que destacan que tendrán un amplio gasto social, el portavoz socialista mostró “las bajas expectativas” de su partido, ya que entiende que poco se puede esperar tras la suspensión de la tarjeta básica y que si el gobierno había tenido alguna medida eficaz ya estaría anunciada “hace varios días” por la maquinaría de “propaganda” de la Xunta.

El portavoz socialista anunció que preguntará en la sesión de control por las medidas para revertir la situación del sistema sanitario así como que instará a Rueda la que “reorienten de forma urgente todas las políticas que se vienen desarrollando desde que es presidente” y destacó que “ya había una situación mala con Feijóo que todos los indicadores señalan que esta situación solo hace empeorar en los últimos meses”.