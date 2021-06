La “guerra sucia” de los socialistas

- Publicidad-

En la instrucción del caso ‘Tándem’, la ex directora de la oficina barcelonesa de la agencia de detectives Método 3, Elisenda Villena, acusó el pasado martes a el ex secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, de ser uno de los promotores de la grabación de la reunión entre la entonces presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, y la expareja del hijo de Jordi Pujol, María Victoria Álvarez, en el restaurante La Camarga. Aquel suceso ha sido definido a menudo como el inicio de la Operación Cataluña. No es la primera vez que el líder socialista aparece como el promotor de las escuchas, como ya publicó Diario16. Y es que las alianzas en la política catalana -y seguramente en todas las demás- son de lo más cambiantes, sorprendentes y antinaturales. Por eso no es de extrañar que el PSC y el PP catalán no tuvieran remilgos a la hora de unir sus fuerzas contra la familia Pujol y la poderosa Convergencia i Unió.

PODEMOS VIGILA

Han pasado 10 años de aquel ataque a la democracia y tanto el PSC como el PSOE parecen haber aprendido la lección de que la guerra sucia, ya sea para derrotar por medio del GAL a los terroristas vascos o la Operación Cataluña para derrotar a los independentistas, no es ir por el buen camino. Pedro Sánchez y el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, son los responsables de que los socialistas mantengan en Madrid y en Cataluña, respectivamente, el rumbo hacia la izquierda y hacia el juego limpio. Quizá ayude que Podemos esté en el Gobierno e insista constantemente en investigar las “cloacas del Estado”.

ANTICUERPOS

Pero lo cierto es que los fenómenos que atacan directamente al Estado y a la Constitución, a veces, superan a unas estructuras que se defienden con uñas y dientes. En nuestro país, esos ataques para unos y defensa de derechos para otro suelen estar vinculados con la separación de una parte del territorio. Y, para frenarlos, ahí están los Fernandez Diáz o los Villarejo de turno. Que, como anticuerpos del sistema inmune del Estado, neutralizan de manera natural todo virus que moleste lo más mínimo.

INFORMACIÓN CLASIFICADA

Obviamente, estas prácticas no son propiedad de la derecha. Las estructuras de los estados suelen tener una serie de leyes que protegen informaciones y operaciones encubiertas. En nuestro país se trata de la controvertida Ley de secretos oficiales; aquella que sirvió al PSOE de Felipe González para esconder información vinculada con la lucha antiterrorista. El año pasado el Partido Nacionalista Vasco propuso poner límites temporales a la clasificación de información; y, de este modo, aunque tarde, se pueda conocer dónde y cuándo se desempeñó la guerra sucia.