Los datos científicos son rotundos, no dejan lugar a dudas y desmontan cualquier teoría contra las vacunas. El riesgo de morir por Covid es hasta 25 veces mayor en las personas no vacunadas que en las que ya se han sometido a la inmunización.

Según los últimos estudios del Ministerio de Sanidad, no solo el riesgo de fallecimiento se incrementa notablemente sino que el de hospitalización se dispara hasta 18 veces más entre los que se niegan al tratamiento. Los informes concluyen que entre el 20 de septiembre y el 14 de noviembre «la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas». La mayor diferencia se observa en el rango de edad de personas de entre 60 y 80 años. En esa franja, los que están vacunados presentan un riesgo de infección casi 8 veces menor, 18 veces menos probabilidad de ser hospitalizados y 25 veces menos mortalidad respecto a los no vacunados.

A partir de ahora, y una vez por semana, el Ministerio de Sanidad va a ofrecer en los datos sobre la evolución de la pandemia unas tablas en las que se pueda ver la incidencia del coronavirus en la población vacunada en contraste con la incidencia en la población no vacunada. El objetivo es «poner en valor» las vacunas y sus efectos positivos y seguir insistiendo en la importancia de acudir a la vacunación para frenar el virus, aseguraron ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

Sanidad ya dispone de algunas de las conclusiones obtenidas con esta comparativa, unos datos que ha querido avanzar Calzón. Respecto a la hospitalización, en el grupo de 30 a 50 años el riesgo de ingreso sería 10 veces menor si se está vacunado.

La ministra destaca que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto en valor las altas tasas de vacunación de España y sus efectos, destacando que nuestro país, junto con Portugal, reporta un «riesgo 30 veces menor de fallecer por covid respecto a otros países de nuestro entorno, como consecuencia de la altísima cobertura vacunal».

Con estos datos que se ofrecerán semanalmente, insisten las responsables de Sanidad, se tratará de animar a la vacunación a aquellos ciudadanos que aún no lo hayan hecho: «Es fundamental poner el valor en el efecto de la inoculación», ha advertido Calzón.

Junto con este avance, Sanidad ha informado de que ayer martes la incidencia había subido 7 puntos: 139 casos por 100.000 en 14 días. El «ligero ascenso» de la incidencia de coronavirus tras doce semanas de descenso (el periodo más largo de bajada desde que irrumpió la pandemia), afecta especialmente a menores de 12 años (que están fuera de la vacunación), seguido del grupo de sus padres, en la horquilla de edad de entre 40 y 49 años.

Sin embargo, y como ha destacado la secretaria de Estado de Sanidad, la situación es muy diferente a la vivida en otros picos de la pandemia. Una de las características de la situación de estas últimas semanas es que el reflejo en la hospitalización no es igual, siendo el nivel de gravedad «similar» pero con una incidencia más baja.

Esto se traduce, también gracias a la vacunación, en una menor carga asistencial: un 2,4% de hospitalización y un 5,97% en las UCI, mientras que el 11 de marzo de este año y con una incidencia acumulada similar a la de ahora teníamos una ocupación hospitalaria del 7% y de UCI del 22%.