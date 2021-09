Vox no se vacuna

- Publicidad-

El diario Infolibre acaba de publicar un sugerente artículo bajo el título El secreto más incómodo y mejor guardado de Vox: más de tres cuartas partes de la cúpula o no se ha vacunado o se niega a aclararlo. La información revela que solo cinco dirigentes ultras, de los 25 analizados, admiten en público haber recibido el pinchazo pero uno de ellos, Espinosa de los Monteros, contradice ahora lo que él mismo anunció en junio y deja en el aire si realmente se vacunó o no. Macarena Olona y el portavoz de Sanidad recibieron en redes sociales críticas e insultos cuando difundieron que se habían sometido a la vacunación y Santiago Abascal se niega a aclararlo alegando que se trata de datos médicos que forman parte de la esfera privada.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en el derecho de los españoles a ejercer la libertad a la hora de vacunarse y ha esgrimido que el hecho de que una persona no se vacune «no pone en riesgo la vida de los demás si están vacunados, suponiendo que la vacuna sea efectiva».

El dirigente de Vox ha eludido revelar si ha recibido la vacuna contra la covid-19, pero ha asegurado que ha tomado su decisión ejerciendo la libertad, «que es la que deseo que tengan todos los españoles para decidir si se vacunan o no», ha apostillado.

«Lo que dijo Abascal me parece una respuesta elocuente. Si yo digo ahora que me he vacunado, entonces habrá gente que dice que estoy promocionando la vacuna, si digo que no me he vacunado habrá gente que diga que soy antivacunas», ha argumentado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

No obstante, sí dijo un día en rueda de prensa haberse vacunado contra la covid-19, aunque también aprovechó entonces la oportunidad para pedir que quienes no quisieran hacerlo pudieran tomar libremente la decisión.

También anunció haberse vacunado su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona. Lo hizo a través de una fotografía en su cuenta personal de Twitter, recibiendo por ello muchas críticas de perfiles que se declaraban votantes o simpatizantes de Vox.

El también vicesecretario de Exteriores de la formación de Abascal ha afirmado que «la vacuna del covid no tiene el beneficio del tiempo» y que, por ello, «no se sabe qué efectos secundarios se pueden producir», ha añadido.

La alergia de Vox

Ha hecho hincapié en que, debido a la urgencia de la misma, se ha aprobado de una manera distinta y que «los médicos, científicos e incluso laboratorios farmacéuticos no se ponen de acuerdo sobre varias cosas, entre ellos los efectos secundarios». Además, ha esgrimido que el hecho de que una persona no se vacune «no pone en riesgo la vida de los demás si están vacunados, suponiendo que la vacuna sea efectiva».