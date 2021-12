La CEOE presenta su contrapropuesta y enfada a los sindicatos y al Gobierno sacudiendo la negociación de la reforma laboral

Al acuerdo a tres bandas para la modificación de la reforma laboral le queda poco tiempo para llegar al límite. En la reunión de este martes de la Mesa de modernización del mercado de trabajo, la CEOE ha presentado su contrapropuesta a los documentos que el Gobierno ha ido poniendo encima de la mesa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que va a “priorizar el acuerdo sobre todas las cosas”. Además ha adelantado que los datos del paro de noviembre van “a ser muy positivos” y celebra las subidas del SMI que han permitido reducir la brecha de género. Estas declaraciones las ha dicho en la ceremonia de entrega de los Premios Influentials que concede anualmente El Confidencial.

La CEOE nos ha trasladado sus propuestas en un documento que aborda temas que hasta ahora no han estado sobre la mesa de negociación, e incluye algunos aspectos absolutamente inasumible por los sindicatos.

Porcentajes de trabajadores temporales

En relación con el art. 15, sobre ‘Medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de jornada’, la CEOE se muestra contraria al porcentaje de trabajadores temporales frente a totalidad de la plantilla, pese al interés del gobierno.

La patronal, para frenar la modificación de la Reforma Laboral, defiende la persistencia de la regulación actual, a pesar de que hasta ahora la regulación existente se ha mostrado incapaz de disminuir la temporalidad en España. La CEOE aboga por la causalidad tradicional.

Un solo contrato – 6 causas de producción

Su propuesta incluye un solo contrato con multitud de causas. Las patronales proponen en concreto seis causas de producción, además de la prevista para contratas, subcontratas y licitaciones de la administración (cuando no puedan considerarse personal fijo discontinuo) y propone cuatro nueva causas de sustitución, coincidentes con las planteadas por el gobierno; “reserva de puesto de trabajo, vacaciones, reducción de jornada y cobertura de vacante”.

Nulidad de los despidos de los contratos fraudulentos

La CEOE y Cepyme se opone a la nulidad de los despidos de los contratos fraudulentos, medida que para UGT, según ha podido conocer Diario16, de fuentes cercanas a la negociación, “supondrá la rebaja sustancial de los indicies de temporalidad y perseguir de forma eficaz el fraude”.

Contratos fijos discontinuos

En cuanto a los contratos fijos discontinuos, art 16, que versa sobre “Reposición del derecho a la prestación por desempleo”, las patronales plantean canalizar una gran parte de esta contratación a través de las ETTs, así como medidas que no pueden ser compartidas por las organizaciones sindicales, como que no computen todo el tiempo de este tipo de contratos tanto para la antigüedad como para la representación de los trabajadores, art 72 Estatuto de los Trabajadores, “representantes de quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y de trabajadores no fijos”. También señalan que la falta de incorporación será considerada causa de extinción.

Modificaciones sobre jornadas irregulares

Las patronales introducen modificaciones sobre jornadas irregulares, derechos de adaptación de la jornada, criterios de prioridad y definir el grado de parentesco que se recogen en el art. 34 del ET, sobre “Jornada” y que hasta ahora no han formado parte de la Mesa de negociación.

Movilidad geográfica

También abordan el art. 40 ET, “Movilidad geográfica”, que tampoco ha formado parte de las propuestas del Gobierno, ni está dentro de lo que se ha comprometido con Europa en el componente 23.

Subcontratación de obras y servicios.

Mayor grado de acercamiento a las posiciones de los sindicatos, cuenta la propuesta de las patronales del art. 42 ET, “Subcontratación de obras y servicios”, que si llevan un tiempo negociando, y aunque no recoge expresamente su planteamiento de referenciar las contratas y las subcontratas al convenio del sector de la empresa principal, si contiene elemento que permiten acercar posturas. CEOE pretende dar valor liberatorio de los certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Subrogación de los trabajadores

El documento de la patronal también habla del art. 44 ET, subrogación empresarial, que tampoco estaba en ninguno de los textos analizados hasta ahora, en la que solicitan que “cuando la subrogación se produzca por obligación del convenio, la responsabilidad se limita a la prevista en el propio convenio».

Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo

Sobre el art. 41 del ET, “Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo”, otro de los artículos sobre los que más tiempo llevan debatiendo en la mesa de negociación, las patronales abogan por mantener el redactado actual, oponiéndose con ello a incorporar a la legislación ordinaria, al menos en cuanto a la negociación, la legislación COVID que tan buenos resultados ha dado tanto para el mantenimiento de puestos de trabajo como al diálogo social.

También se muestran bastante inmovilistas en su propuesta del art. 47 ET, en el que más que sugerir cambios se limitan a oponerse a los que se están introduciendo en el objetivo de mejorar las relaciones laborales y las medidas de flexibilidad interna. Sobre el art. 47 bis, mecanismo RED, CEOE no ha hecho ninguna propuesta.

Extinción del contrato

La Patronal incluye en la letra b del art. 49 ET un párrafo absolutamente rechazable por los sindicatos, porque “defiende que los convenios colectivos contemplen causas extintivas, incluyendo preaviso e indemnizaciones”.

La CEOE aboga por los despidos colectivos

También CEOE aboga por facilitar los despidos colectivos, art 51 del ET– sustituyendo en los umbrales para el cómputo. Defiende que el texto del ET recoja la presunción de concurrencia de la causa en caso de acuerdo en el periodo de consultas.

Ultraactividad

En cuanto a la prioridad aplicativa de los convenios, las patronales CEOE y CEPYME, señalan que quieren mantener la prioridad aplicativa de los convenio de empresas con dos requisitos: “cuando en conjunto y cómputo anual el convenio de empresa sea más favorable a los trabajadores y que el convenio se haya negociado con la misma legitimación de la parte social que la que hoy se exigen para los convenios sectoriales, manteniendo el resto del texto tal y como está actualmente”.

Para UGT es absolutamente primordial “recuperar la prevalencia del Convenio del Sector sobre el Convenio de Empresa”.

Desde el sindicato saludan “el hecho de que por primera vez la patronal haya hecho una propuesta”, pero encuentran la misma “muy alejada de los postulados de la Unión General de Trabajadores y trabajadoras”, porque entienden que la misma, además de introducir elementos nuevos, “no servirá, ni para reducir la precariedad ni la temporalidad, objetivos a los que nos debemos emplear los negociadores en la mesa”.