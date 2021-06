La Casa Blanca confirma que Joe Biden tuvo una “conversación por separado” con Pedro Sánchez

- Publicidad-

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó esta noche que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo «una conversación por separado» con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en los márgenes de la cumbre de la OTAN del lunes.

El presidente del Gobierno aclaró ayer que el encuentro con el mandatario estadounidense en los pasillos “era una primera toma de contacto”, en rueda de prensa desde Bruselas

Conversación por separado

En el mismo comunicado se afirma que, aparte de Sánchez, Biden mantuvo también «conversaciones por separado» con los presidentes de Eslovaquia, Zuzana Caputova, y de Bulgaria, Rumen Radev.

Así como con los primeros ministros de Montenegro, Zdravko Krivokapic; de Noruega, Erna Solberg; de Portugal, António Costa; y de Luxemburgo, Xavier Bettel.

Estas conversaciones se celebraron aparte de la reunión bilateral entre Biden y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y de un encuentro a cuatro entre el estadounidense y los presidentes de Lituania, Gitanas Nausedas, y de Letonia, Egils Levits, así como el primer ministro de Estonia, Kaja Kallas.

El esperado primer contacto entre Sánchez y Biden se limitó a una «breve conversación» de apenas un minuto, que fue captada por las cámaras de la organización, aunque para el presidente español «ha dado mucho de sí» y supone el principio de una buena relación bilateral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclaró ayer que el encuentro con Biden en los pasillos “era una primera toma de contacto”, en rueda de prensa desde Bruselas. La conversación con el mandatario estadounidense le ha dado de sí porque abordaron la actualización de los lazos militares España-EE. UU., de Latinoamérica, de migraciones. También la agenda progresista que ambos comparten.

Encuentro con Biden

Sánchez ha afirmado que no tiene cronómetro, cuando se le ha preguntado sobre las imágenes de ambos líderes de unos 20 segundos tras la foto de familia de los jefes de Estado y de Gobierno que acuden a la 30 cumbre de la OTAN en Bruselas.

“No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estado Unidos, pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos”, espetó. Sánchez dio un rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.