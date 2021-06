- Publicidad-

“Toy Story “es una película infantil de animación que nos hace disfrutar de un mundo de juguetes con vida propia que tienen una serie de aventuras, particularmente el vaquero Woody y el guardián espacial Buzz Lightyear. Esta película muestra con extraordinaria sensibilidad la cruda realidad a la que estos juguetes se enfrentan, soledad y abandono, producido por la edad, por el propio desgaste o por la rotura de alguna de sus piezas, estos juguetes se convertirán en un estorbo para ese niño que ha estado disfrutando de ellos y con ellos pero que olvida tantos y tantos buenos momentos vividos junto a estos, cuando llega ese momento, los guarda en lo más hondo del baúl, o peor aún son abandonados sin más, utilizando frases como: “¡está roto!” “¡ya no lo quiero!”, “¡ya no me sirve!” …

Mediante este símil, que por sí solo resulta suficientemente explícito, pretendemos introducir la realidad de la historia de aquellos Policías Locales que, al igual que esos juguetes rotos son abandonados desde el momento en el que se les certifica una discapacidad sobrevenida bien sea por el desempeño de su profesión, lo que suceden en la mayoría de los casos, o por enfermedad, estos funcionarios son desechados y sustituidos por otros Policías más jóvenes, con más energía… porque la Administración desde el momento de conocer su nueva realidad, pone en marcha de manera inexorable y rápidamente su maquinaría para APARTAR de su puesto de trabajo a aquellos a los que se les reconoce una discapacidad, se les aparta del Cuerpo de Policía Local, la Administración en lugar de actuar como garante de los derechos de todos los ciudadanos les deja tirados en la cuneta a la primera de cambio, no ha sabido o no ha querido comprender sus necesidades actuales, no quiere asumir las necesidades de esos Policías Con Discapacidad, los cuales en gran número de ellos, han llegado a esta situación de como consecuencia del desempeño de su trabajo.

No son hechos aislados, por desgracia, ha ocurrido en cientos de situaciones, como por ejemplo: el Guardia Urbano de Barcelona que se destroza la pierna a causa de un accidente de circulación cuando de manera urgente, acudía con su motocicleta a un aviso de violencia de género, o el Policía de Puerto Serrano (Cádiz) que, durante la detección de dos peligrosos delincuentes, sufre el ataque de uno de ellos que le ataca con un cristal produciéndole la pérdida de un ojo y casi pierde también la vida, o el Policía Municipal de Madrid que, a consecuencia de una enfermedad (que nadie está exento de padecer) se encuentra limitado para el desempeño de las principales funciones de su profesión, Policía Local.

Se les aparta de su profesión, una profesión elegida libre y voluntariamente, que para poder llegar a desempeñar sus funciones han tenido que “sufrir” y superar una serie de duras pruebas tanto físicas como psíquicas que acreditan que son capaces de ejercer la labor de futuros Policías.

Todos, en cualquier momento de nuestra vida podemos padecer, soportar cualquier tipo de accidente ya sea laboral, doméstico… que nos haga perder aptitudes psicofísicas pero si es un Policía Local quien pierde estas capacidades psicofísicas obligatorias para el desempeño de la función policial, terminando irremediablemente en una discapacidad sobrevenida, ese Policía termina SIEMPRE, con el mismo resultado final, el CESE y la pérdida de la condición de funcionario, pero por si todo esto fuera poco, además de soportar la separación del cargo de Policía, comienza el principio de todos los males, y llega a utiliza la frase: “caminar por el desierto” expresando la soledad a la que se ha de enfrentar.

El ya ex policía, se encuentra totalmente desbordado por los acontecimientos, ya que además de tener que asimilar su nueva situación, además de aprender a convivir con las limitaciones que a partir de ahora tendrá a lo largo de su vida diaria, ve como se le APARTA de su tan amada profesión, por la que ha llorado, sudado, y en muchas ocasiones hasta sangrado, se le escapa sin remedio de las manos, se siente desdichado, maldice su mala suerte y, no sabe que es lo que debe de hacer y además nadie le ofrece ninguna respuesta o solución.

Sólo le queda llorar a solas, en secreto, para que su familia no sea testigo de su sufrimiento y no hace más que repetirse “todo va a salir bien” “ya saldremos para delante”, repitiéndolo una y mil veces y trasmitiéndoselo a tu esposa e hijos, pero lo cierto, es que los ingresos van mermando y en casa comienzan las carencias y al mes siguiente no sabe cómo hacer frente a los gastos habituales de una familia. A todo esto, debe de sumar los dolores ocasionados por tu enfermedad, lesión o patología, dolores que no dan tregua y que en ocasiones son insoportables, muchos días no tiene ganas de levantarse y siente que la sociedad y la Administración te ha grabado a fuego, en la mente, la idea de que ya no sirves para nada y, cuando asumes que “realmente soy un inútil”, pues es como siente, piensa “soy un juguete roto” entiende que han podido con él, ha sido vendido y no encuentra salida a la situación y de igual manera no tiene fuerzas para intentar modificar esa circunstancia que le ha sobrevenido.

Son momentos muy críticos, la desesperación puede llevarle conducir a cometer graves e irreparables errores, no hablo de eufemismos, estoy hablando de quitarse la vida para terminar con tanto sufrimiento.

Pero gracias a AIL-POLD este ha sido capaz de continuar adelante, le salvo la vida en el momento más oscuro y hondo de su existencia que, gracias a un número de teléfono que podríamos llamar “teléfono de la esperanza” donde al otro lado de la línea telefónica escuchó una voz que jamás olvidará, la voz de un verdadero amigo, un amigo que le hizo ver la luz al final de este lóbrego túnel, que le hizo comprender que la justicia existe, aunque sea tarde y costosa, le hizo comprender que existen salidas, pero que es necesario que les muestren esas salidas. Esa voz, le hizo comprender que no está solo y mucho menos en el desierto.

Inevitablemente tuvo la necesidad imperiosa de unirme a aquella causa, a trabajar con y por ella y desde ese momento hasta hoy, ofrece su tiempo, su escasa salud y todos los conocimientos adquiridos a intentar que ningún compañero se sienta como un “juguete roto”

Asociación para la inclusión laboral de Policías Locales con Discapacidad (AIL-POLD), es una asociación que, desde has más de una década, está luchando contra lo que supone una flagrante y premeditada discriminación dirigida a aquellos agentes de Policía Local que, de forma automática y sistemática son expulsados de sus respectivos Cuerpos Policiales por el hecho de sufrir una Discapacidad que en la mayoría de los casos es consecuencia del desempeño de su trabajo.

NINGÚN JUGUETE, con el paso del tiempo, FUNCIONA COMO EL PRIMER DÍA, pero puede dar MUCHAS ALEGRÍAS Y FELICIDADES.

Está es una de tantas historias reales que nos la hace llegar un ex policía que pertenece a la Asociación AIL-POLD, pero no es un hecho aislado, se da en todas las profesiones de funcionarios incluyendo a la empresa privada y, la única alternativa que se está defendiendo por parte de las entidades más representativas del sector discapacidad apoyadas por el Gobierno es la segregación en CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (CEE). Una de los motivos de que los Centros Especiales de Empleo sean MULTISERVICIOS es que son ocupados por personas que tienen reconocida una incapacidad laboral y con grado poco severo, dejando fuera a los más gravemente afectados, el Tribunal Supremo en varias ocasiones ya se ha pronunciado con respecto a este tema y dice “Discapacidad e Incapacidad, no debe equipararse la Incapacidad al grado del 33% automáticamente”, que viene a decir “considerarse esa asimilación (discapacidad-incapacidad permanente) ilegal será necesario considerar uno por uno los supuestos en los que haya trabajadores ocupando puestos de trabajo reservados para discapacitados a los que no deberían haber tenido acceso”. Sentencias del Tribunal Supremo (STS 992, STS 993 y STS 994 del 29 de noviembre de 2018).

Tras esta sentencia, las entidades del sector en lugar de exigir que se regule una norma que PROHIBA tanto a las Administraciones Públicas (AAPP) como a las empresas privadas el despido de dichos trabajadores y reubicarlos en otros puestos dentro de la misma empresa, lamentan que la incapacidad no se equipare al 33%. Estos trabajadores al igual que los que tienen reconocido un grado menos severo realizan un trabajo similar, igual o superior al que realiza una Persona sin Discapacidad, solo hay que brindarle la oportunidad y proporcionarle los ajustes necesarios, más del 50% de los trabajadores con discapacidad que actualmente están en Centros Especiales de Empleo no necesitan apoyos ni adaptaciones de puestos y están SEGREGADOS y apartados del MERCADO ORDINARIO.

Recientemente las entidades del sector Discapacidad han defendido ante la ONU que los CEE sean considerados EMPRESAS INCLUSIVAS, ver artículo PROPUESTAS DEL CERMI PARA LA ONU

¿Se está luchando por la INCLUSION REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

La Asociación para la Inclusión laboral de Policías Locales con Discapacidad (AIL-POLD) y el Movimiento Por la Discapacidad (MPD) nos hemos unidos para darnos visibilidad, para que nos escuchen los políticos, las Asociaciones del Sector, los Sindicatos y que reflexionen y se cambie la manera de actuar, que la sociedad actual sea un reflejo de INCLUSIÓN REAL Y EFECTIVA, perseguimos el mismo fin, llegar a una sociedad justa con las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Desde MPD venimos denunciando está situación de discriminación que no es nueva, la crisis sólo la está agravado. Luchemos juntos por una INCLUSIÓN REAL Y EFECTIVA, queremos que nuestra voz llegue al Congreso de los Diputados y para eso necesitamos reunir 1.500 firmas. Contamos con vuestra ayuda firmando a través del siguiente link esta iniciativa y compartiendo este mensaje entre todos vuestros contactos y grupos en las redes sociales y utilizando #InclusiónLaboralYa https://bit.ly/3cjl94d