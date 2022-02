Josep Borrell: “Estamos otra vez en una guerra en las puertas de Europa”

- Publicidad-

Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la UE, en una entrevista con TVE ha asegurado que los grupos técnicos están acabando los textos [sobre nuevas sanciones a Rusia]. También ha informado que esta tarde el Consejo Europeo se va a reunir para adoptarlos políticamente. Mañana por la mañana el Consejo de Asuntos Exteriores las aprobará formalmente.

“Habíamos aprobado un paquete desde ayer, y este irá mucho más lejos. Afectará a los sectores económicos de Rusia con los que tenemos relación. También a los sectores en los cuales nosotros somos críticos para el funcionamiento de su economía. Pondremos sobre la mesa todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de sanciones económicas, financieras y personales para contener la agresión rusa a Ucrania”, ha recordado el alto representante de Política Exterior de la UE.

“Estamos otra vez en una guerra, una guerra de las de verdad, una guerra en las puertas de Europa. No sabemos hasta dónde va a llegar, y eso nos obliga a todos los países que defendemos la libertad, la integridad territorial de los pueblos, el derecho internacional, a actuar conjuntamente, unidos”.

Rusia potencia nuclear

Borrell ha añadido que «no estamos implicados directamente, en el sentido de que no nos están invadiendo a nosotros, ni nuestras tropas están combatiendo, pero cuando una potencia nuclear, como es Rusia, invade masivamente a un país vecino y al mismo tiempo amenaza a cualquiera que quiera intervenir con utilizar su armamento nuclear contra ellos, estamos en un momento crítico de la historia, estamos otra vez con la ley del más fuerte, y estamos ante una potencia que no duda en amenazar con el uso del arma nuclear”.

Es la seguridad de Europa

“Podemos decir que no es nuestra guerra, pero es nuestra seguridad, por eso hay que apoyar a Ucrania con todos los medios a nuestro alcance. La UE no es una unión militar, eso le toca hacer a la OTAN, pero tenemos muchos medios económicos que pueden dañar a la economía rusa y a sus dirigentes. Hoy se está desplomando la bolsa en Moscú, se está desplomando el valor de la moneda rusa. Podemos afectar muy seriamente al funcionamiento de su economía. Puede que a corto plazo al señor Putin no le importe, y le importe menos en todo caso las vidas humanas que se van a perder, que se están perdiendo ya. El combate es muy duro, hay aviones derribados, columnas de tanques detenidas, los ucranianos están luchando fuertemente, pero la potencia militar rusa es muy grande. Quien tiene que hacerle frente son ellos, pero nosotros podemos y debemos ayudarles en todo lo que podamos”, ha recordado Borell.

La agresión que está sufriendo Ucrania es también una agresión contra nosotros

Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la UE, en una entrevista con TVE ha insistido en que un ataque de esta envergadura “se lleva preparando durante meses o años, es una acción premeditada, cuidadosamente planificada, que involucra y moviliza importantísimos medios militares y que nos va a colocar en otra dimensión de la historia. Vamos a estar otra vez en una situación de tensión en nuestras fronteras si Ucrania es invadida militarmente por Rusia. Vamos a estar en una situación totalmente distinta a la que estábamos ayer. Bueno, habrá que prepararse para ello porque la seguridad de Ucrania es parte integral de la nuestra, y, por lo tanto, la agresión que está sufriendo Ucrania es también una agresión contra nosotros”, ha concluido.