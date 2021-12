Borrell en nombre de la UE confirma que no existe ningún informe que vincule a Puigdemont (ni Alay) con Rusia

Josep Borrell ha contestado hoy a la pregunta planteada por Carles Puigdemont. Lo ha hecho como representante de la política exterior de la Unión Europea, en nombre de la Comisión Europea: ha negado la autoría del supuesto informe de inteligencia europea que vinculaba a Josep Alay, jefe de la oficina del president Carles Puigdemont en Waterloo, con la inteligencia rusa.

Desmonta así la pieza publicada por el New York Times, donde se afirmaba que existía un informe de la inteligencia europea que vinculaba al historiador Alay con, nada más y nada menos, que la inteligencia rusa.

Si hace unos días conocíamos que aquello que había encontrado la Guardia Civil en el móvil de Alay, pensando que era una prueba de la relación del catalán con la inteligencia rusa, era en realidad la traducción de una novela que ha sido publicada, hoy vemos cómo se desmonta otra de las mentiras que en su momento se publicó generando un verdadero daño a la imagen pública tanto de Carles Puigdemont como de Josep Luis Alay.

«El Centro de Análisis de inteligencia de la Unión Europea no es el autor del informe mencionado por el artículo de The New York Times. De hecho, señalan que no se sabe quién es el autor del supuesto informe».

Fa 3 mesos el @nytimes va publicar un article de @mschwirtz i @JoseAntonio_BG sobre la suposada connexió russa amb Catalunya fent el joc a les fantasies espanyoles. Avui la @EU_Commission els desmenteix tot negant l’existència de cap informe d’intel·ligencia europeu sobre el cas. pic.twitter.com/5aaSGf39I6 — Josep Lluís Alay (@josepalay) December 2, 2021