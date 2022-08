Grupo 5 planta «por vacaciones» al Ayuntamiento de Madrid y al comité de huelga de los Centros de Atención a la Infancia

- Publicidad-

Hoy cumplen 41 días de huelga. Son trabajadoras y trabajadores de la empresa Grupo 5, encargada de la gestión de seis de los doce Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid y el Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar (PAIEF). Ayer, los representantes de la compañía debían acudir a la mesa de diálogo, convocada por Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que dirige Pepe Aniorte y a la que asistió el Comité de Huelga en representación de la plantilla. Hasta 20 minutos después de la hora prevista, desde el Ayuntamiento se les buscaba para que justificaran su ausencia.

La empresa de vacaciones

«La empresa aludió que estaba de vacaciones. Bueno, el concejal estaba de vacaciones, el Comité estaba de vacaciones, pero estábamos todos presentes, porque entendíamos que era una reunión importante», recrimina Estíbaliz Carrascosa, presidenta del Comité de Empresa SEF CC.OO de Grupo 5.

El espacio de diálogo había sido fruto de una propuesta conjunta de Más Madrid y PSOE Madrid, aprobada el 20 de julio en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid por todos los partidos políticos.

Así, la no asistencia de Grupo 5, conocedora desde el día 4 de agosto de dicha reunión, dicen desde CC.OO, «sólo puede interpretarse como una falta de respeto muy grave tanto al Área de Gobierno, como al Ayuntamiento, al propio Pleno y a todos los partidos políticos».

Minutos después de salir de la reunión los representantes sindicales recibían una citación para el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje, solicitada la semana pasada, y que tendrá lugar mañana jueves 18 de agosto, por lo que ya sabían con antelación que no acudirían.

Desprecio al cliente

El desprecio al Ayuntamiento de Madrid, su cliente, apartándolo de la negociación sin previo aviso retrata, según Carrascosa, «una empresa que se pasa por encima a cualquiera, no respeta a sus trabajadores, no respeta a las familias que atiende…Y por lo que vemos, antes la excusa era el cliente me ha pedido esto, el cliente era lo más importante, que es el Ayuntamiento en este caso, y vemos que el cliente tampoco le preocupa demasiado».

Conciliar vida familiar y laboral

Las reivindicaciones de las 70 personas que están secundando la huelga de Grupo 5 pasan, entre otros asuntos, por la organización y flexibilidad horaria.

«Nos encontramos que para conciliar la vida familiar y laboral en Grupo 5, lo único que podemos hacer es pedir reducción de jornada. Hay que tener en cuenta que somos una plantilla muy feminizada, con muchas necesidades de conciliación y la única salida que nos dejan es pedir reducciones de jornada, y por lo tanto precarizar todavía más. Una persona con la reducción de jornada mínima está cobrando 1.000 euros, en un servicio social especializado, con una alta responsabilidad».

Grupo 5, en las mediaciones obligatorias previas, plantea que la solicitud de mejora hecha por los trabajadores -cerca de 250€ más al mes por persona- pone en jaque la viabilidad de la empresa, cuando en 2019 obtuvo en dividendos 24 millones de euros.

Cobertura de bajas por incapacidad temporal

Respecto a las bajas por incapacidad temporal, «teniendo en cuenta que la exigencia emocional de nuestro trabajo con temas psicosociales y que no hay un estudio ni trabajo al respecto por parte de la empresa, pedimos que las bajas sean cubiertas al 100%. En este momento cubren el 80%».

Movilidad de plantillas que pagan los menores

Carrascosa comenta que «esta denuncia no sólo es por nuestras condiciones laborales que, obviamente, no son acordes con nuestra especialización y nuestra responsabilidad, sino porque afecta a las familias que atendemos, porque con esta precarización se genera una enorme movilidad en las plantillas que provoca una revictimización en los niños, niñas y adolescentes que atendemos, el hecho de tener que volver a contar una historia traumática, por ejemplo. Es una lucha por la calidad del servicio que es titularidad del Ayuntamiento y que la población necesita y merece».

Fondos buitre fuera de las adjucicaciones

Grupo 5 fue adquirida por Corpfin Capital. La operación se gestó como un buy & build en 2017 en el que Corpfin Capital adquirió Grupo 5 y Novaedat Baleares (líder en residencias para la tercera edad en Baleares). En la actualidad, gestiona alrededor de 65 centros de salud mental y rehabilitación de daño cerebral adquirido, principalmente en la Comunidad de Madrid, así como la actividad de emergencias sociales en Madrid, Andalucía y Canarias.

«Es un nicho de mercado. Si no hubiera beneficio económico, no estarían. Mi planteamiento al Ayuntamiento siempre es intentar que en los pliegos no dejen entrar a esta gente o no sean atractivos para estas empresas«.

Insisten, una vez más, en plantear de base la municipalización de este tipo de servicios públicos básicos «que tienen que ser de titularidad pública y de gestión directa para ofrecer la calidad que se requiere».

Y por ello la plantilla de los CAI y el Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar (PAIEF) continuarán adelante con sus movilizaciones, aseguran, «ante un gigante que ha venido a destruir nuestros derechos sociales y a imponer criterios que nada tienen que ver con la calidad de los servicios públicos. Seguiremos esperando alguna respuesta decente por su parte, aunque cada vez nos cuesta

más. En cualquier espacio, a nosotras, desde la máxima responsabilidad, nos encontrarán», advierten.