Gobierno y sindicatos firman el acuerdo para culminar la reforma del sistema público de pensiones

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, los secretarios generales de UGT y CCOO han firmado el acuerdo para reformar las pensiones.

Los sindicatos han reunido este miércoles a sus comités respectivamente, para dar el visto bueno a la última propuesta del Gobierno sobre la reforma de pensiones. La patronal CEOE se ha desmarcado del acuerdo.

Reforma del sistema público de pensiones

En el texto han abordado las dos reformas que quedaban pendientes del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: “Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación” y “Adecuación de la base máxima de cotización del sistema”.

Con ello, se blinda el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros, se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social con distintas medidas: el incremento de las bases máximas, la creación de una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización (será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045) y el fortalecimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (pasa del 0,6% al 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año).

Régimen dual del periodo de cómputo de pensiones

Además, para los próximos 20 años se establecerá un régimen dual del periodo de cómputo, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen la más beneficiosa de estas posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses [2 años] peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026. Esto beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares.

También se refuerzan las medidas para reducir la brecha de género en pensiones, mejorando la cobertura de lagunas con enfoque especial para mujeres y aumentando el complemento para la reducción de la brecha de género. Asimismo, se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación.

Un acuerdo de importancia histórica

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha celebrado este pacto: “Pocas veces firmamos un acuerdo con la satisfacción que nos produce firmar este tras un proceso largo de negociaciones con el Ministerio. Tiene una importancia histórica, es la primera vez que firmamos un acuerdo con un periodo tan largo de implementación que no solo tiene el respaldo de los sindicatos sino también el de la Comisión Europea”.

Pepe Álvarez ha recordado que este nuevo sistema de pensiones va a conseguir “cuadrar la financiación con el gasto”, por ello ha lamentado que la CEOE no haya respaldado el acuerdo: “No hay argumentos que justifiquen que no comparezcan en esta firma”. Y ha reprochado a Garamendi, al que ha recordado que “los trabajadores pagan la fiesta de la Seguridad Social y pagan la fiesta de los grandes beneficios empresariales de nuestro país. Así que frases grandilocuentes, las justas”.

“Es un acuerdo que completa el anterior pero que va dirigido a los jóvenes que se van a jubilar en los próximos años. Ahora saben que tienen garantizado su futuro en materia de pensiones”, ha señalado Álvarez, al que se ha unido Unai Sordo, secretario general de CCOO, quien ha afirmado que con este acuerdo, “los pensionistas tendrán más ingresos, más protección y más certezas”.

Reducir las brechas salariales

“Hemos incluido medidas adicionales para reducir brechas salariales a través de una mejora de las pensiones mínimas, mejoramos los complementos y las lagunas de cotización”, ha explicado Sordo.

“Hacer esto con el aval de la Comisión es de relevancia geopolítica muy grande. Hace una década estaba categorizada como la que recortaba. Este cambio significa un cambio de paradigma en cómo se afronta la crisis”, ha asegurado Sordo.

El ministro Escrivá ha destacado la equidad y la sostenibilidad como claves de la reforma: “Sabemos que son las mujeres las que tienen discontinuidades en su trayectoria laboral y con este acuerdo mejoramos el tratamiento de lagunas para las mujeres. Además, aquellas personas que tengan carreras con baches más volátiles, cuyos últimos años no sean los mejores, podrán tener mejor pensión”, ha explicado.

Discusiones viejunas

Pero también ha criticado las “discusiones viejunas que está recibiendo la reforma” y cree que “se está haciendo una gran demagogia con este tema sin ningún número encima de la mesa. Estamos hablando de algo completamente manejable”. No entiende “cómo se está haciendo estimaciones cuando todavía ni se ha divulgado el texto”.