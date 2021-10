Francisco Javier Ayala: «El PSOE de Madrid está tan mal que el Secretario General no debe ser el candidato en 2023»

- Publicidad-

Tras el descalabro del pasado 4 de mayo en las elecciones autonómicas de Madrid en las que el Partido Socialista obtuvo los peores resultados en la reciente historia democrática de la Comunidad, al pasar de ser de primera fuerza política a tercera en la Asamblea de Madrid, Francisco Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, presenta su precandidatura a dirigir el futuro y “rearmar” la federación de cara a las elecciones del 2023 y poner fin a 26 años de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad y prácticamente 32 en el Ayuntamiento de Madrid.

En conversación con Diario 16, Ayala ha desarrollado su proyecto político de una “izquierda sin complejos” basado en el municipalismo, la conexión con los movimientos sociales y el potencial de los militantes de base. Cuenta, entre otros, con el apoyo de las alcaldesas de Getafe, Sara Hernández y Natalia de Andrés, de Alcorcón.

¿Cómo surge su candidatura a la Secretaria General del Psoe de Madrid?

Tomo la decisión en un momento crítico para el partido con los peores resultados en el ámbito de la Asamblea de Madrid, tercera fuerza política y cuarta en el Ayuntamiento de Madrid , donde también me legitiman mis resultados en Fuenlabrada, para plantear un proyecto sólido que voy a liderar si salgo elegido Secretario General a partir del 23 de Octubre y que, creo que es el proyecto que necesita ahora mismo el Partido Socialista de Madrid para remontar el vuelo y obtener unos buenos resultados en el 2023.

Tenemos conocimiento que la carta abierta publicada en otro medio de comunicación no sentó muy bien en algunos sectores del partido… ¿Por qué cree que incomodó?

Es una iniciativa, fruto del análisis profundo de los tres alcaldes y alcaldesas y a mí, personalmente, me sorprendió que ,decir abiertamente lo que uno piensa para provocar debate y que los compañeros y compañeras aportaran ideas para ver como rearmábamos de nuevo el Partido Socialista, cayera mal. La verdad, no lo entiendo. A aquellos que se sintieran ofendidos es a los que quizás habría que preguntarles. Indudablemente, fue una carta dirigida desde la más absoluta lealtad con un objetivo claro, la autocrítica para poder avanzar.

¿Recibió algún recado de Ferraz o de Moncloa?

La verdad es que no he recibido ningún mensaje en ese sentido con respecto a mi candidatura. Lo que se ha estado viendo en los medios de comunicación es que se transmitía el mensaje de la imparcialidad tanto del órgano federal como de Moncloa. Se está cumpliendo ese parámetro al que se comprometieron y así espero que sea porque, si no, de alguna forma contaminarían estas primarias. Si bien es cierto que, desde otros ámbitos de Madrid, quizás haya esa contaminación que, en un momento determinado, yo creo, no es buena para el proceso.

¿Cuáles son los ejes fundamentales de su modelo de partido que quiere proponer a los militantes del PSOE de Madrid y, también, a los madrileños?

Yo estoy ofreciendo un proyecto basado en tres pilares fundamentalmente; primero Organización, luego Proyecto y ya hablaremos del Candidato. En esa organización tenemos que fortalecerla, estamos en un momento donde no existe el partido en Madrid, para obtener unos buenos resultados en el 2023.

En segundo lugar, ideológicamente hay que posicionar al partido en un espacio político que siempre ha tenido el Partido Socialista y nunca debimos perder, un proyecto nítidamente de izquierdas, sin complejos, una izquierda de gobierno, que realmente sepa afrontar esos retos que necesita Madrid para el futuro en, la lucha contra las desigualdades como siempre ha hecho el Partido Socialista. Esto es más que nunca, necesario. No podemos andar ahora con mensajes que no sean claros. Sin mensajes claros, puede volver a pasarnos lo que ocurrió en mayo pasado.

Por último y no menos importante, necesitamos autonomía, que los socialistas de Madrid tenemos que decidir el futuro de Madrid, con lealtad, con colaboración y trabajando de la mano del Federal, pero sí con una identidad propia que no sólo va a beneficiar al proyecto de Madrid sino que, incluso va a beneficiar en las próximas elecciones al propio Presidente del Gobierno. Lo hemos vivido en este confinamiento donde la Presidenta de la Comunidad de Madrid era la oposición a Sánchez y creo que, el Partido Socialista de Madrid tendría que haber conseguido hacer girar la cabeza de Ayuso, que miraba a Sánchez, para mirar los problemas que estábamos sufriendo los madrileños y madrileñas.

¿Qué lectura hace del éxito de Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo?

Supo aprovechar el momento crítico que estábamos sufriendo: Pandemia , confinamiento , un momento de cansancio de la sociedad en una situación bastante agotadora después de estar en casa sin poder salir con muchas restricciones producto de la crisis sanitaria que estábamos viviendo y ,aprovechando también errores de la oposición , es decir, creo que tuvimos que haber sido más contundentes en momentos determinados, donde los errores por parte de la Comunidad de Madrid han sido infinitos en la gestión de la pandemia, es más, diría incluso que no ha habido gestión de pandemia , sólo ha habido critica al Gobierno y no precisamente constructiva. Pues eso le ha hecho conectar con la sociedad con un mensaje de “Libertad” que incluso podría coincidir cualquiera pero los socialistas entendemos la libertad desde otro punto de vista: Libertad pero para todos. Díaz Ayuso confundió el término y lo aprovechó. Creo que también es cierto que esto que ocurrió el 4 de mayo no volverá a ocurrir en 2023, estoy completamente seguro, porque la sociedad habrá cambiado, estaremos en una realidad distinta y porque el PSOE de Madrid estará más fuerte para poder contrarrestar estos mensajes que han llegado a la confusión y al error en algunos momentos.

Cabe recordar que el Partido Socialista hace dos años, en 2019, ganó las elecciones autonómicas con 37 escaños pero en tan sólo dos, perdió 13, quedándose en 24 en mayo pasado. ¿Por qué cree que los madrileños han dejado de confiar en el PSOE?

Precisamente esa pregunta me lleva a decir también que, si en dos años, hemos sido capaces de estar en la crisis más profunda del Partido Socialista , pues en dos años podemos volver a recuperar ese electorado que perdimos, es decir, que somos tercera fuerza. No solamente el PP obtuvo unos muy buenos resultados sino que Más Madrid nos adelantó de manera que hay que hacer una estrategia claramente y bien definida para recuperar ese electorado de izquierdas que hemos perdido, para poder ganar las elecciones y no mantener un gobierno de la derecha en la Comunidad de Madrid. Cada vez que mantenemos errores mantenemos 4 años al PP en la Comunidad de Madrid.

Señale algunas diferencias en el modelo de partido con la propuesta de su principal rival, Juan Lobato

En cuanto al modelo de partido, necesitamos pensar más en el partido y ya pensaremos en el candidato y en el proyecto .Tenemos que hacer un partido fuerte, con músculo donde la propia militancia tenga más participación porque eso significará que aprovecharemos todo el potencial que tiene el Partido Socialista en sus bases, las que tenemos que tener muy presentes, donde tenemos mucho talento en general, trabajando conjuntamente con aquellas personas que participan en los colectivos LGTBI, feministas, en los sindicatos de clase, CCOO y UGT ,de manera que tenemos que volver a conectar con la sociedad. Hay un montón de ciudadanos madrileños y madrileñas que están esperando al Partido Socialista por lo que hay que fortalecerlo.

¿Y en lo ideológico?

En cuanto a la parte ideológica hay que definir el proyecto socialista con mensajes claros que nos sitúen en un proyecto político de izquierdas, de izquierda de gobierno, responsable, progresista que piense en luchar contra las desigualdades que, en esta Comunidad de Madrid son muchas, sobre todo en el ámbito educativo, sanitario… Y creo que es una oportunidad que en 2023 vamos a tener si trabajamos duro desde ahora. Si hemos perdido en dos años somos capaces de volver a ganar en otros dos.

En caso de ganar ¿Pretende ser el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas de 2023?

Vengo diciendo en distintas ocasiones que mi intención es no ser candidato por dos cuestiones: En primer lugar, porque ahora mismo el partido está tan mal que el Secretario General no debe ser el candidato. Debemos elegir un Secretario General que no quiera optar a ser cabeza de lista a la Comunidad de Madrid porque si no, al día siguiente de ser elegido, va a trabajar para esa candidatura. Creo que hay que pensar más en lo colectivo y menos en lo personal de manera que si quiere ser candidato a la Comunidad de Madrid evidentemente al día después va a estar trabajando para su propia candidatura y creo que, ahora mismo, es un error.

En otro sentido, estoy en Fuenlabrada con un proyecto político muy interesante que me va a llevar más tiempo desarrollarlo y si mis vecinos, mis vecinas y mi partido lo consideran, pretendo seguir siendo alcalde de mi ciudad porque creo que es el lugar que me corresponde en este momento.

Para “Sumar para Gobernar” no sólo bastan los votos de los militantes. En menos de dos años hay nuevamente elecciones autonómicas. ¿Qué retos tiene por delante el PSOE para conquistar a los madrileños? ¿Piensa revisar el modelo de agrupaciones? Crear nuevas vías de comunicación con la ciudadanía y los movimientos sociales?

Yo quiero plantear el modelo que he aprendido en Fuenlabrada. Un modelo ganador, de gobierno, de poner los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses del partido. Necesitamos volver a conectar con esos colectivos, con esas asociaciones vecinales, con todos aquellos que están en la calle sufriendo las políticas de la derecha y que, de alguna forma, tienen que encontrar en el Partido Socialista, la herramienta para cambiar esa situación. Tenemos que unificar la estrategia y salir todo el partido, con la militancia, con las agrupaciones, muy fuertes. Por poner un ejemplo, necesitamos la agrupación de Madrid Ciudad para coordinar política con el grupo municipal. Creo que hay un tanto de desconexión de las 22 agrupaciones de Madrid con el grupo socialista en el Ayuntamiento que es la herramienta política del partido. Esto resulta muy interesante en unos momentos donde estamos viendo que hay algo que falla.

Se ve fundamental que personas de esos colectivos entren en nuestras agrupaciones y que militantes, que miembros de nuestras agrupaciones, participen en esos colectivos .Lo hemos hecho siempre en Fuenlabrada y es una fórmula de trabajo que hemos tenido siempre los socialistas porque no podemos no estar en contacto con los problemas y la realidad que está sufriendo la ciudadanía. Tenemos que volver a tener contacto con esa realidad que nos está esperando porque somos la herramienta de cambio, y si desconectamos de estos colectivos, defenderemos seguro cuestiones muy valiosas pero que probablemente la ciudadanía no se sienta identificada. Hay que unir nuestros valores socialistas, nuestra ideología con las necesidades reales que están sufriendo las familias de Madrid.

Cuando el Partido Socialista gobierna 6 de los 8 municipios más poblados de la Comunidad, ¿Por qué cree que los madrileños votan al PSOE a nivel local y le cuesta más hacerlo para la Presidencia de la Comunidad de Madrid?

Probablemente porque no hemos sabido transmitir un proyecto que necesita Madrid. Precisamente el hecho de tener 6 de las ciudades más habitadas y más importantes en cuanto al número de habitantes hace replantearnos el por qué hay vecinos que cogen la papeleta de un socialista para su ayuntamiento y no para un socialista para la Comunidad de Madrid. Evidentemente, hay que explicar lo que hacemos en estas ciudades, que es lo que hacemos bien en estas ciudades por eso es tan importante que pongamos encima de la mesa la importancia del municipalismo a nivel de la región de Madrid .

Hay que ponerle un espejo a Ayuso y decirle qué se hace bien en estos municipios y, en muchos casos, se hace bien por inacción de la Comunidad de Madrid. Hay que basar nuestra estrategia de oposición en lo que hacemos en los municipios importantes, que es demostrable, está testado, es objetivo y que va en favor de la ciudadanía madrileña y que la señora Ayuso no pone en marcha en la Comunidad de Madrid.

De ser elegido SG, ¿Qué relación piensa mantener con Más Madrid y Podemos, los otros partidos de la oposición en la Asamblea?

Defiendo un modelo, al que estoy acostumbrado, que he vivido y es el que me ha enseñado a entender la política. Siempre tiene que haber un entendimiento entre la izquierda de cualquier ámbito y no me cabe el concepto de entender la política madrileña sin tener un continuo contacto, relación, interlocución con partidos progresistas de izquierda. Ahora bien, somos una izquierda real, de gobierno, que nuestras medidas sean posibles de llevarlas a cabo. Teniendo clara nuestra posición, hay que mantener siempre un contacto para poder ganar al Partido Popular.

¿Qué mensaje quiere trasladarle a los madrileños y, en este proceso interno, especialmente a los militantes que tienen que elegir el futuro del PSOE de Madrid para los próximos años? ¿Por qué le tienen que votar?

Quiero trasladar un mensaje de futuro. Estamos en el peor momento del PSOE .Vamos a tener una oportunidad de oro que podamos votar en primarias el próximo 23 de octubre y que vamos a decidir entre modelos que tienen muchísimas diferencias que creo deben analizar cada una de esas diferencias. Es el momento de hacer cosas distintas para poder conseguir objetivos distintos. Somos un partido que viene perdiendo reiteradamente y toda la militancia está cansada de esos resultados. Creo que tenemos que volver a retornar y conectar con esos militantes. Esto va de continuar haciendo las cosas como antes, que ya estamos un poco cansados, o por lo menos cambiar la inercia, esa metodología , cambiar con cuestiones distintas, frescas que están testadas, que dan buenos resultados, dan resultados de ganadores y yo quiero que el PSOE de Madrid sea un partido de ganadores.