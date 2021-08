Escrivá denuncia que Ayuso deniega las ayudas de comedor a las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital

- Publicidad-

El ministro, José Luis Escrivá, denuncia que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso deniega ayudas de comedor a las familias que recién el Ingreso Mínimo Vital.

José Luis Escrivá, ha recordado que los datos sobre el IMV, se los comunican a la Comunidad de Madrid todas las semanas y que la Comunidad tiene que pedir perdón. Por contra, el Gobierno madrileño ha negado recibirlos y afirma que los lleva solicitando desde marzo pasado.

Bulo exculpatorio

“Todos los madrileños deben saber que desde julio de 2020 informamos semanalmente a todas las Comunidades autónomas de los nuevos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Bulo exculpatorio. No puede ser más burdo”.

Todos los madrileños deben saber que desde julio de 2020 informamos semanalmente a todas las CCAA, incluida la Comunidad de Madrid, de los nuevos beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Denuncia

El ministro lo denunció en las redes sociales a raíz de que un usuario reclamara a la Comunidad de Madrid que se hiciera cargo de las ayudas de comedor de la totalidad de las familias. Es decir, de aquellas que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que concede el Gobierno central, y las que son beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI), una ayuda similar que concede la Comunidad de Madrid para personas en riesgo de pobreza sin que ambas se puedan percibir a la vez.

“Sin disculpas todavía de la Comunidad de Madrid por desinformar a los madrileños. Puede apreciarse cómo hoy han recibido los datos de las 31.498 familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (INM) en Madrid, como vienen recibiéndolos puntualmente cada lunes desde hace más de un año”, denuncia en las redes sociales el ministro.

Mientras llega la disculpa que se merecen los madrileños, Escrivá ofrece un dato relevante: “son 34.125 los menores esperando ayuda de comedor en familias en pobreza severa con IMV según el detalle que semanalmente entregamos desde el Ministerio de Inclusión a la Comunidad de Madrid”.

La intención es no dar ayudas de comedor a estos niños

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, insiste en Twitter en otro mensaje: “Como la Comunidad de Madrid conoce los menores beneficiarios del IMV desde hace más de un año, su respuesta de nuevo escapista confirma que su intención es no dar ayuda de comedor a estos niños tan vulnerables. Los madrileños merecen una explicación”.

Escrivá se pregunta: “¿Por qué no visita su propia web y se descarga su último informe de la renta mínima de inserción (RMI)? Ahí se informa de los beneficiarios del IMV procedentes de la RMI. Y cómo lo sabe la CM? Porque los lunes reciben todas nuestras resoluciones …”.

El titular de Inclusión responde al propio consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio. “Previsible final: La Comunidad de Madrid no quiere dar ayuda de comedor a los beneficiarios del IMV. No les basta que lo sean. Resulta que necesitan su renta y, en lugar de pedírsela a las familias, lo reclaman a quien no tiene esos datos y aunque los tuviera por privacidad no podría darlos”.

“Y perdonen mi indignación: el no ayudar a estos niños en pobreza severa no será por falta de recursos financieros: con la introducción del IMV por el Gobierno. La

Comunidad Madrid se ahorra 7 millones de euros mensuales de su Renta Mínima de Inserción y subiendo mes a mes: Más de 80 millones de € al año “.

Indignación con Ayuso

Indignación de Escrivá Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se muestra molesto en las redes y publica otro tuit: “No lo intente más por favor. Que no tiene ninguna salida! A las 8:35 del pasado lunes, el funcionario de la CM cuya nombre esta borrado bajo la columna de receptor se descargó el fichero con todos los beneficiarios del IMV, tanto si fueron perceptores de la RMI como si no».

Escrivá concluye su reproche al Gobierno de Ayuso con este mensaje en Twitter: “Y lo que usted sí sabe, pero no quiere que se sepa, es que la Comunidad de Madrid dispone no uno sino hasta cuatro (!!) canales inmediatos directos para conocer los beneficiarios del IMV. Y no han utilizado ninguno. Expliquen a los madrileños el por qué”.

Ayuso excluye a las familias con menores

El Gobierno madrileño ha excluido a las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como beneficiarias de las becas de comedor, una protección social que sí mantienen las familias con la Renta Mínima de Inserción, según afirma hoy en una nota la Plataforma RMI Tu Derecho.



Según esta Plataforma, 22.493 familias que antes de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital percibían la Renta Mínima de Inserción (RMI), 12.540 tienen menores a cargo. “Estas familias son nuevamente olvidadas por la Comunidad de Madrid al no haber modificado la reglamentación para incluirlas como familias con derecho a precio reducido de comedor. Una modificación sencilla de hacer, recordemos que hace no más de dos semanas esta normativa fue modificada para incluir a los hijos de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, añaden.