Equiparación incapacidad con discapacidad

Hace pocas semanas escribí un artículo en el cual hablaba de cómo se están poniendo de complicadas y difíciles las cosas para las Personas Con Discapacidad (PCD) en el mundo laboral con el acuerdo parcial del XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad; de cómo es posible que las grandes federaciones sindicales, han accedió a firmar este Convenio, ya que en el mismo no se ha cumplido el preacuerdo de aumentar un 16% el salario que reciben las PCD. Además, estas uniones de trabajadores están a favor de que el modelo de los Centros Especiales de Empleo (segregación, precariedad laboral, explotación, …) continúen haciendo “esa gran labor”.

Otro desengaño más fue con la reforma laboral, dejando fuera a los Centros Especiales de Empleo (CEE), no tratando a éstos como empresas multiservicios que es en los que se han convertido de facto.

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz nos aportó otra decepción, que hablando del Ministerio de Trabajo, el MPD le ha escrito en dos ocasiones solicitando una entrevista para exponer de primera mano lo que son y como trabajan los CEE, pero ni se han dignado a respondernos, será porque somos un simple movimiento social, pequeñito; cómo decíamos el Ministerio de Trabajo de puso a redactar un anteproyecto de ley para equiparar las subvenciones y ayudas que reciben los CEE por la contratación de las PCD con la empresa ordinaria, un dinero de TODOS LOS ESPAÑOLES que no está controlado por la Administración, con este anteproyecto de ley además de saber dónde va a para ese dinero, también era una manera de inspeccionar y regular legalmente estos centros de trabajo los cuales se pierden por los diferentes vericuetos legales, pero una vez más, los lobbies se salieron con la suya y el anteproyecto de ley se quedó en eso, un proyecto no llevado a término.

En estos días se ha dado otro golpe de tuerca a la discapacidad con la publicación en el BOE-A-2023-5365 de la Ley3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, la cual, asimila la Incapacidad Permanente a la discapacidad, en el 2018 el TS se pronunció y dijo que NO ES LO MISMO INCAPACIDAD QUE DISCAPACIDAD, desde entonces los lobbies de la discapacidad al ver peligrar parte de los servicios que prestan en sus Centros Especiales de Empleo, no han parado hasta conseguir que el Gobierno, vuelva a equiparar incapacidad con discapacidad, pues tan solo teniendo una IPT sin llegar al 33% de grado de discapacidad ya puedes ser contratado en un Centro Especial de Empleo. Es algo que esperábamos y que tristemente se ha consumado. La Disposición Final segunda modifica el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas Con Discapacidad y de su inclusión social.

De nuevo, el Gobierno ha vuelto a bajarse los pantalones ante los grandes lobbies de la discapacidad, que han estado presionando a la Jefatura del Estado y, hasta que lo han logrado, no han parado, perjudicando con ello a las Personas Con Discapacidad pues se genera una competencia desleal para acceder a los mismos puestos de trabajo que las personas con el 33% o más de discapacidad, pues un CEE decidirá contratar a las personas con Incapacidad Permanente (IT) por que son personas con discapacidades leves e incluso inexistentes pero que para estos centros de trabajo les generará bonificaciones y subvenciones. Con esta situación se están creando falsas estadísticas de integración laboral y, por tanto, las “verdaderas” personas con discapacidad seguirán sin tener un nicho laboral. Incapacidad NO es igual a DISCAPACIDAD. Esta modificación se ha hecho en BENEFICIO de los CEE y no en BENEFICIO de las PERSONAS. Nuevamente los lobbies muestran su verdadero interés que no es otro que el FACTO, no los derechos e intereses del colectivo al que dicen representar.

Las PCD nunca han tenido fácil el acceso al mercado laboral ordinario y tampoco les ha resultado cómodo formar parte de la sociedad como un sujeto más, pues se encuentran relegadas a trabajar casi exclusivamente, salvo honrosas excepciones, en los CEE desempeñando ocupaciones en las que no se valoran las competencias personales, no tienen posibilidades de promoción interna para llegar a ser mandos intermedios y mucho menos llegar a la dirección, las Personas Con Discapacidad están obligadas a la percepción de salarios bajos así como a una menor seguridad y estabilidad laboral.

Las personas con discapacidad experimentan el capacitismo o prejuicio social, la estigmación y la discriminación en todas las facetas de su vida, las personas con discapacidad suelen estar subempleadas o desempleadas comparándolas con las personas sin discapacidad, realmente NUNCAha fácil su acceso al mercado laboral ordinario.

Todo esto y mucho más que no expongo, prefieren no ver ni comprobar ni los políticos ni la sociedad, hace poco un ciudadano leyó mi artículo y hacía la siguiente reflexión: “esa noticia es falsa además los discapacitados tienen más derechos y además la exclusividad en el empleo”, cuan equivocado está como lo está la sociedad y los políticos, lo que sucede es que es más fácil y cómodo mirar para otro lado.

Hay que reconocer que los lobbies de la discapacidad hacen muy bien hacen su trabajo a nivel comunicativo, en otras palabras, publicidad engañosa, dando a conocer a la sociedad y a la política una realidad inexistente, pero hay que reconocer que ellos tienen dinero y los medios necesarios para tapar la verdad que viven las personas con discapacidad.

Si quieres ayudar a que esta situación cambie y revierta para el bien de las personas con discapacidad, puedes visitar la página del Movimiento Por la Discapacidad en Facebook y también escribiendo a movimientoparaladiscapacidad@gmail.com donde puedes colaborar en el grupo de trabajo o bien contarnos tu experiencia, te esperamos. JUNTOS PODREMOS HACER ALGO GRANDE PARA LA DISCAPACIDAD.

Luchemos juntos por una INCLUSIÓN REAL Y EFECTIVA, basta ya de seguir utilizando el término “inclusión” con fines COMERCIALES no somos mercancía, SOMOS PERSONAS.