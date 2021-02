El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Educación y de Formación Profesional (MEFP), el nombramiento de Encarna Cuenca, hasta ahora presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, como presidenta del Consejo Escolar del Estado (CEE). Sustituye así a Enrique Roca, quien deja el cargo tras más de dos años al frente del principal órgano consultivo en materia de Educación.

Encarna Cuenca (Albacete, 1958) es Diplomada en Magisterio, especialidad Ciencias, y Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Escultura, por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde septiembre de 2015 es presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana y, por tanto, miembro de la Junta de Participación Autonómica, por lo que ha formado parte de los trabajos y debates del Consejo Escolar del Estado desde entonces.

Entre 2005 y 2012 fue directora del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), subdirectora general de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, directora de la Agencia Sócrates en la Subdirección General de Programas Europeos y jefa de Registro de Centros de la Subdirección General de Programas Educativos Europeos, puestos todos ellos en el Ministerio de Educación.

Anteriormente, fue Responsable de Programas Europeos de Educación y traductora del Gabinete de Enseñanza y Uso del Valenciano en la Consellería de Cultura, Educació i Ciència de la Comunitat Valenciana. Además, ha ejercido la docencia en centros educativos de Educación Primaria e Institutos de Educación Secundaria.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha agradecido a Enrique Roca, hasta ahora director del CEE, su trabajo al frente de este organismo. “A lo largo de estos años en los que has ejercido como presidente del Consejo Escolar del Estado, hemos tenido que enfrentarnos a desafíos que van mucho más allá del funcionamiento ordinario del sistema educativo, a causa de la pandemia de la Covid-19. Quiero manifestarte mi satisfacción por cómo el Consejo ha hecho frente a las tareas que tiene encomendadas. No me cabe duda de que tu relevante actuación ha logrado el clima adecuado para afrontar estas difíciles circunstancias”, ha asegurado la ministra.

Personalidades de reconocido prestigio

Por otra parte, al haber concluido el periodo para el que fueron nombrados, se han renovado los puestos de cinco consejeros titulares del grupo de personalidades de reconocido prestigio. Dos de ellos prorrogan su permanencia y tres se incorporan al Consejo.

Los nuevos consejeros son Francisco Luna, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y vicepresidente del Consejo Escolar de Euskadi de 2009 a 2013; José Manuel Bar, licenciado en Filosofía, Ciencias de la Educación y Psicología, inspector de Educación y vicepresidente de la asociación de inspectores ADIDE; y Raquel Pérez Sanjuán, directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación.