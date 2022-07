El Orgullo LGTBI+ desborda Madrid reivindicando la Ley Trans y LGTBI y el Pacto Social contra los discursos de odio

- Publicidad-

El Orgullo ha vuelto a salir a las calles con la gran manifestación estatal, tras dos años de pandemia. La Pancarta de cabecera ha contado este año, íntegramente con activistas LGTBI+. Convocados por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y COGAM, colectivo LGTBI+ de Madrid.

Orgullo LGTBI+

Este año se reivindica la necesidad de mejorar y aprobar el actual Proyecto de Ley Trans y LGTBI y de impulsar el Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio.

El Orgullo LGTBI+ ha contado con cerca de un millón de personas, según los organizadores. Una manifestación muy importante para el colectivo, puesto que la visibilidad es fundamental en este momento de aumento de los discursos de odio.

Aumento de los delitos de odio

Hace un par de semanas ocurrieron los brutales incidentes de Oslo en un bar LGTBI+. Justo se cumple un año del crimen LGTBIfóbico que acabó con la vida de Samuel Luiz. Por esto, y por muchos más motivos, el lema de la manifestación de este año ha sido “Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia”.

“Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia”

En la manifestación de este año han participado cerca de 100 entidades, más de 1000 personas voluntarias y 40 carrozas. En Colón, las personas activistas han leído el manifiesto reivindicativo de colectivo.

Como novedad, el Orgullo LGTBI+ ha contado con dos pancartas de cabecera. Una con el lema de la manifestación y otra con la reivindicación de un “Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio”.

La bandera trans en el Orgullo LGTBI+

La bandera trans que recorrió España exigiendo los derechos trans, ha sido un elemento clave de la manifestación.

El Orgullo LGTBI+ frente al odio

En la primera de las pancartas de cabecera se podía leer el lema central de la manifestación “Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia”. Ha estado compuesta por activistas LGTBI+ que trabajan en diversos ámbitos, como la discapacidad, la realidad gitana, la migrante y el feminismo. Entre ellas se encuentran: Uge Sangil, Mané Fernández, Carmen García de Merlo, Violeta Assiego, Ángeles Blanco, Carmen G. Hernández, Sandra Carmona, Juan Carlos Durán, Juan Carlos Alonso, Carla Antonelli. También José Luis Lafuente, Sisi Cáceres, Isidro Rodríguez, Taira Maturana, Desirée Chacón y Toni Poveda, entre otros.

Además, formarán parte de la cabecera las personas representantes de las dos entidades que, junto a FELGTBI+, han impulsado el Proyecto de Ley Trans y LGTBI durante toda su tramitación. Sara Laguna en representación de Chrysallis, Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans*, y José María Núñez como presidente de Fundación Triángulo.

Ley Trans y LGTBI

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) recordó que “estos dos años de tramitación de la Ley Trans y LGTBI. Con ello, hemos dado una lección de orgullo y resiliencia, peleando con constancia y valentía para ampliar nuestros derechos. Es urgente que la ley, que nuestra ley trans y LGTBI, crezca en el proceso parlamentario y se apruebe ya”.

Sangil también señaló que “con el Orgullo LGTBI+, hoy salimos a la calle para proteger y avanzar los derechos de las mujeres. Y de todos los grupos vulnerables, derechos, como por ejemplo el aborto, que ha sido recortado hace apenas una semana en EEUU”.

Por su parte, la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo añadió que “la visibilidad es nuestra forma de decir que estamos aquí. Es necesaria para no volver al armario, porque el sol no se puede tapar con un dedo”.

Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio

El Orgullo es una de las principales herramientas que tiene el colectivo para conquistar sus derechos y lograr la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Pero también es una potente herramienta para combatir los discursos de odio que se vierten desde las instituciones.

Desde comienzos de año, se ha impulsado a través de FELGTBI+ un Pacto Social y de Estado frente a los discursos de odio con los principales actores sociales y políticos del estado. El objetivo es acabar con los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables. Que están socavando los cimientos de la convivencia social. Además ponen en peligro los avances logrados hasta la fecha y fomentando el aumento de los delitos de odio.

Sindicatos y colectivos sociales en el Orgullo LGTBI+

En la segunda pancarta han participado los secretarios generales CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, Juan Antonio Segura (CEPAIM), María Navas (Plataforma del Voluntariado). Así como Héctor Fernández (CESIDA), Carlos Susías (Plataforma Tercer Sector), Beth Gelb (Amnistía Internacional), José Santiago (Secretariado Gitano) y Alejandro Alder (FELGTBI+).

UGT reivindica la figura del delegado de igualdad

Pare el sindicato UGT, la Ley Integral para la de Igualdad de Trato y No Discriminación, es un paso adelante. Pero no es suficiente porque, en su actual redacción, no contempla concreciones en el ámbito de las empresas y es meramente propositiva. Por eso, durante su tramitación, el sindicato quiere modificar, entre otras cosas, esta voluntariedad que caracteriza los aspectos relativos al empleo e intentar, preferiblemente desde el diálogo social, que las empresas tengan la obligatoriedad de negociar planes de diversidad”.

En esta línea va el acuerdo firmado entre UGT Y CCOO para que los derechos de las personas LGTBI sean una prioridad en la negociación colectiva y se implanten medidas planificadas para prevenir y erradicar el acoso por orientación sexual e identidad y/o expresión de género en los centros de trabajo e incorporar protocolos contra el acoso en los convenios colectivos o fomentar medidas para mejorar la empleabilidad de las personas LGTBI+.

Un Orgullo LGTBI+ para garantizar la igualdad

Desde UGT se ha insistido en que “también es necesario establecer medidas que permitan garantizar la igualdad en los procesos de selección y contratación, así como en los de promociones y ascensos, incluir las familias y parejas conformadas por personas LGTBI+ en cualquier derecho o beneficio social que tenga como referencia a la familia o establecer programas y proyectos de sensibilización, ofrecer formación específica”.

Para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “los discursos de odio no se pueden consentir, los derechos LGTBI son derechos humanos, y estos no son negociables, porque sin ellos no hay democracia”.

Esta escalada de agresiones LGTBIfóbicas

“Cada vez es más frecuente encontrarnos con ataques contra los derechos de las personas LGTBI, que son producto de ciertos discursos de odio que atacan situaciones de vulnerabilidad social: minorías étnicas, menores extranjeros, derechos de la mujer y, como hemos comentado, personas LGTBI+”, ha denunciado el líder de UGT.

Esta escalada de agresiones LGTBIfóbicas son producto directo de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio. En esto, para Pepe Álvarez, “la responsabilidad inmediata recae en la ultraderecha política con sus discursos y sus marcos ideológicos”.

No obstante, de la misma manera, “son cómplices otros grupos sociales y políticos y ciertos medios de comunicación que no sancionan estos discursos como una vulneración de los derechos humanos, sino que los presentan, simplemente, como una opinión más, normalizando, de esta forma, el discurso LGTBIfóbico”, ha recordado Álvarez.

CCOO: “Pasamos a la acción en la defensa de los derechos de igualdad y dignidad de las personas LGTBI+”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, “las conquistas en materia de igualdad se normalizan a nivel social mucho antes que en el ámbito laboral”.

Unai Sordo ha reiteramos “el compromiso de CCOO con la igualdad y la diversidad suscribiendo medidas concretas: protocolos de acoso, igualdad en los procesos de selección y contratación y que las referencias a la familia no tengan ningún sesgo discriminatorio”. Estas cuestiones deben ser compromisos que se enmarquen dentro del diálogo social y la negociación colectiva para que sean medidas efectivas en los centros de trabajo.

Ofensiva reaccionaria contra la igualdad

Unai Sordo advertido de la ofensiva reaccionaria que se está produciendo a nivel mundial en materia de igualdad y que está impregnando su retórica en las tertulias televisivas y en tendencias judiciales. “Esta oleada se combate, no sólo con la autodefensa de estos colectivos, sino con la implicación de la sociedad y las organizaciones”, ha denunciado, al tiempo que ha animado al movimiento feminista y LGTBI+ “a recuperar la calle, la iniciativa política y la ofensiva discursiva”.

El Constitucional declara por primera vez que toda discriminación de las personas trans es ilegal

El día anterior al Orgullo LGTBI+ se conoció que el tribunal Constitucional estimaba que la identidad de género tiene protección en la Constitución como derecho fundamental de la persona. Además señaló como discriminatoria cualquier segregación que sufra una persona trans en razón de su identidad de género, según adelantó El País.

La sentencia —cuyo texto acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE)— rechaza una solicitud de amparo de una persona transgénero que denunció haber sido despedida por dicha condición. El tribunal no lo considera probado, pero es el primer fallo que defiende extensamente en sus fundamentos jurídicos la protección legal con que deben contar dichas personas.

La sentencia sostiene que “la identidad de género es una circunstancia que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana” (art. 10.1 de la Constitución).

Añade que dicho rasgo de la identidad, “cuando no se ajusta a parámetros heteronormativos clásicos, es decir, allí donde identidad de género y sexo de la persona no son absolutamente coincidentes, puede hacer al individuo acreedor de una posición de desventaja social históricamente arraigada”, de las que prohíbe el artículo 14 de la Constitución.