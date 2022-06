UGT y CCOO registran una solicitud en el Tribunal Constitucional para ser parte contra el recurso de Vox a la reforma laboral de 2021

- Publicidad-

CCOO y UGT registran en el Tribunal Constitucional ser parte contra el recurso de Vox a la reforma laboral de 2021.

Tras presentar la solicitud en el Tribunal Constitucional para ser parte contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox a la reforma laboral de 2021, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente, ha realizado unas declaraciones.

Reforma laboral

Sordo ha advertido que “no nos vamos a dejar amedrentar por estas fuerzas reaccionarias y neofascistas que están intentando deteriorar el papel de las organizaciones sindicales” y ha señalado que tanto CCOO como UGT “seguiremos al pie del cañón en defensa de la gente trabajadora, que es la gente a la que representamos”.

“Estamos legitimados por el artículo 7 de la Constitución Española”, ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”.

Defensa del marco del Dialogo social y de los agentes sociales

Para Unai Sordo, el recurso de inconstitucionalidad que Vox ha planteado a la reforma laboral tiene que ver con 3 cuestiones: la defensa del marco del Dialogo social y el papel de los agentes sociales, que otorga la Constitución. Pero también el compromiso de la Reforma, pensada para estabilidad mejora del empleo y para salvaguardar los intereses de nuestro país. Y en tercer lugar, pero no menos importante, “esta reforma laboral era una condición necesaria para la liberación de 70.000 millones de euros para España procedente de los fondos de recuperación europeos”.

Pepe Álvarez, se ha reafirmado que “nos personamos contra el recurso presentado por Vox porque la aprobación de la reforma laboral no ha sido un capricho, sino que era muy urgente. Mucha gente está padeciendo los efectos de la crisis y la anterior reforma, y la Unión Europea condicionaba el reparto de los fondos de reconstrucción a un acuerdo en esta materia”.

Por qué, para el líder de UGT, “la intención verdadera de Vox es torpedear una reforma laboral que ya ha traído centenares de miles de contratos indefinidos y que está resolviendo los problemas de las personas de este país”.

Esta reforma laboral nace de un acuerdo entre sindicatos y empresarios

Una Sordo, considera que esta reforma laboral “es producto de un acuerdo entre organizaciones sindicales y empresariales. No se ha producido por imposición del Gobierno”. Además, el secretario general de CCOO ha apuntado que ha habido por voluntad política a lo que se añade que la Constitución, en su título preliminar, reconoce el papel de las organizaciones representativas de los trabajadores en defensa de los intereses de las personas a las que representan.

“Estos partidos, como el de la extrema derecha, que se llenan la boca de hablar de la Constitución están haciendo una impugnación permanente del marco democrático y constituyente español , aunque retóricamente digan lo contrario”

Contratación indefinida

Unai Sordo ha señalado que la Reforma de 2001 ha multiplicado por 4 el porcentaje de contratación indefinida. “Anularla es pretender que España vuelva a ser el país con mayor contratación temporal de Europa”. El objetivo de este recurso de inconstitucionalidad de VOX es regresar a los contratos precarios, temporales y a la explotación de los trabajadores y trabajadoras que tanto daño hizo.

Desde CCOO queremos denunciar la posición absolutamente kamikaze de la extrema derecha, que representa VOX. “Contra España, contra la Constitución, contra la mejor contratación de los ciudadanos. Y contra los fondos europeos que tienen que servir para cambiar la economía española”, ha concluido.

Las elecciones andaluzas han puesto de manifiesto justo lo contrario de lo que propone Vox

Preguntado por los resultados de las elecciones en Andalucía, el secretario general de UGT ha manifestado que “los votos constatan lo que manifestaban las encuestas con una mayoría superior a lo que se preveía. Algo que tiene mucho que ver con la acción de gobierno de Moreno Bonilla en estos últimos 3 años. Con mucho diálogo y concertación. Los andaluces y andaluzas han premiado ese comportamiento, ese intento de querer llegar a todos y todas”.

Además, ha resaltado dos cuestiones importantes de los resultados. “El candidato del PSOE ha tenido poco tiempo para hacer campaña. Ha sido un debate con pocas propuestas, se ha discutido más sobre la fórmula de gobierno después de las elecciones a entrar en materia; y estas elecciones suponen una lección clarísima para la izquierda. Sin unidad, los números no salen. No hay que pensar tanto en un abandono de la ciudadanía. Si no en que la izquierda tiene que ir unida para abordar con éxito otros procesos”.

En cualquier caso, ha señalado Pepe Álvarez: “Moreno Bonilla tiene ahora una obligación que es gobernar para todos y todas las andaluzas.