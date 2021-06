El marido y el hermano de Ana Patricia Botín colocaron millones en la estafa de Madoff con conocimiento del fraude

- Publicidad-

Diario16 ha tenido acceso a una serie de documentos sobre la estafa piramidal de Bernard L Madoff Investment Securities LLC (BLMIS) cuyo origen se halla en actuaciones judiciales interpuestas ante tribunales de Nueva York, Miami y Ginebra, contra el Santander, su gestora Optimal, los subfondos LIF-USEP y Landmark -de la “boutique” de inversión del marido de Ana Patricia Botín, Guillermo Morenés y Javier Botín, M&B Capital Advisers- y personalmente contra Javier Botín, Guillermo Morenés, Manuel Echeverría, Jonathan Clark, Brian Wilkinson o Anthony Inder Rieden.

Entre esos tribunales podemos mencionar el Tribunal Concursal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el Tribunal del Distrito Sur de Florida, la Corte de Apelación de Estados Unidos del segundo circuito, el Tribunal de Pólice de Genève o la Sala Penal del Tribunal Federal suizo.

Todos estos tribunales han intervenido en las diferentes causas judiciales instadas en Estados Unidos por el liquidador de BLMIS, Irving Picard (caso 10-05311), o las de distintos afectados en demandas colectivas, como los casos Rembaum, Serol Holding Corp. o Inversiones Mar Octava (casos 10-04095, 09-20215, 09-00996, etc.), o en Suiza como el caso Berlamont (AARP/236/2017 P/4010/2009).

Esas demandas acusan a todos ellos de haber creado fondos deliberadamente con la exclusiva finalidad de colocar el 100% de los activos de sus clientes en el fraude de BLMIS y, lo que es peor, de haberlo hecho con pleno conocimiento de la existencia de informes que ponían de manifiesto que las supuestas inversiones de Madoff eran una estafa piramidal.

Los afectados mencionan en estas demandas los diferentes informes elaborados por los empleados de Optimal Karine Paganini-Courvoisier, en septiembre de 2002, y Rajiv Jaitly, en 2006, así como lo correos electrónicos de Hugh Burnaby Atkins de junio de 2004. Courvoisier era la jefa del departamento legal, Jaitly era el jefe de riesgos y Atkins era el responsable del departamento de “due diligence”.

Santander conoció el contenido de los informes

En el Grupo Santander no sólo se disponía de esos informes de sus propios empleados avisando de los indicios de fraude, sino que en M&B recibieron advertencias adicionales del banco suizo UBS que decidió el cierre del fondo LIF-USEP, en el que participaban Javier Botín y el marido de Ana Patricia Botín, por la preocupación que le generaba la sobreexposición al fraude de Madoff derivado de que sus partícipes colocaron más de 900 millones de dólares, todos sus activos, exclusivamente en BLMIS.

A pesar de conocer estos informes y advertencias que ponían de manifiesto las evidencias del engaño piramidal, Guillermo Morenés y Javier Botín constituyeron en agosto de 2005 el fondo LIF-USEP y, tras su cierre por UBS, en marzo de 2007, crearon el subfondo Landmark en octubre de 2007. En ambos casos con la ayuda de Manuel Echeverría y la única finalidad de colocar todos los activos de los clientes en la estafa de BLMIS.

El consentimiento de Madoff

Para crear estos fondos era necesario el consentimiento de Madoff para la apertura de cuenta en BLMIS. Para ello confiaron en Echeverría que llevaba, desde 1997, invirtiendo en la estafa piramidal a través de los fondos de la gestora del Santander en Suiza, Optimal, y tenía la confianza y amistad de Bernard Madoff. Echeverría percibía como retribución el 0,15% de los activos que gestionaba el fondo Optimal SUS que colocaba el 100% exclusivamente en el fraude piramidal.

Echeverría abandonaría la dirección de Optimal poco antes de que Madoff fuese detenido y su empresa intervenida en diciembre de 2008. En la actualidad, Echeverría presta sus servicios para la entidad de asesoramiento y gestión de patrimonios Octogone y en su perfil elude toda referencia a sus 20 años al frente de Optimal, evidencia de su deseo de ocultar su directa vinculación con la estafa urdida por Madoff.

Evitar una investigación

Optimal sería la primera entidad que alcanzó un acuerdo con el administrador judicial y liquidador de BLMIS, Irving Picard, en mayo de 2009 y la única que lo hizo sin ser siquiera demandada, pues el Santander era consciente de que tenían mucho que ocultar después de haber colocado más de 3.200 millones de dólares en el mayor fraude financiero de la historia y disponer de diferentes informes que le advertían del posible fraude, por lo que no querían, bajo ningún concepto, que se llevase a cabo una investigación más profunda, por lo que pagaron más de 235 millones de dólares.

Como es lógico deducir, ninguna entidad financiera alcanza un acuerdo extrajudicial pagando más de 235 millones de dólares si no ha cometido ninguna irregularidad. Lo normal en la banca es pleitear hasta la última instancia. Además, la Justicia en Estados Unidos no es tan complaciente con el Santander como lo es en España y, de haberse llevado a cabo una investigación en los tribunales americanos, hubiesen salido a la luz hechos que podrían tener efectos perniciosos para el grupo Santander y los Botín.

Pero ese acuerdo alcanzado con el administrador judicial encargado de la liquidación de BLMIS, no impidió que distintos afectados demandasen y se querellasen, por su cuenta, contra el Santander, Optimal y Echeverría tanto en Estados Unidos (casos Rembaum, Serol Holding Corp., Inversiones Mar Octava, etc.) como en Suiza (caso Berlamont).

La demanda JB Capital Markets, una bomba de relojería

Entre todas destaca la demanda interpuesta por el administrador judicial y liquidador de BLMIS contra M&B, JB Capital Markets, Javier Botín y Guillermo Morenés y sus fondos. En ellas se relata la creación de los fondos LIF-USEP y Landmark por M&B para “invertir” exclusivamente en BLMIS.

También mencionan los informes e indicios de fraude detectados por los empleados de Optimal, las dos reuniones de Ana Patricia Botín y su esposo Guillermo Morenés con Bernie Madoff en sus oficinas del Lipstick Building de Nueva York y las inversiones personales realizadas por M&B de su propio dinero, es decir de sus propietarios Javier Botín y Guillermo Morenés o lo que es lo mismo de la familia Botín, por al menos 27 millones de dólares que recuperaron en su integridad antes de que se produjese la detención de Madoff y la intervención de su empresa.

Unidos a la demanda, a la que Diario16 ha tenido acceso, se acompañan «extractos» de las cuentas abiertas en BLMIS de los fondos LIF-USEP y Landmark que giraban a través de UBS y HSBC respectivamente.

Extracto de las inversiones en la estafa en Madoff realizadas a través del fondo LandMark, creado por el hermano y el marido de Ana P. Botín

Esa demanda expone que M&B «guiados por su conocimiento del fraude de Madoff, se beneficiaron de los reembolsos de BLMIS», lo que significa que, a pesar de conocer que era un fraude piramidal, Javier Botín y Guillermo Morenés, el marido de la actual presidenta del Banco Santander, invirtieron su dinero personal para sacar beneficios a costa del dinero de los clientes para los que también invertían en Madoff.

De lo expuesto en la demanda del liquidador de Madoff, se podría colegir que si Javier Botín y Guillermo Morenés invertían su propio capital en BLMIS sabiendo que era una estafa piramidal, lo hacían con la seguridad de que sus beneficios iban a ser pagados con el dinero que M&B captaba de sus propios clientes para la estafa piramidal, por lo que se habrían podido aprovechar de ellos, lo que podría tener encaje en alguna figura del código penal. Además, si existía algún problema los primeros que recuperaban su dinero íntegramente eran ellos como se manifiesta en la demanda.

De eso se encargaría Rodrigo Echenique, que, por encargo de Emilio Botín, se reunió con Madoff el día de Acción de Gracias de noviembre de 2008, para «advertir» a Bernie Madoff de denunciarle a la SEC (el equivalente a la CNMV) si no les reembolsaba el dinero.

Lo que señala la demanda, defendida por los abogados del despacho Baker & Hostetler, es la evidencia de una conducta que podría ser considerada como contraria a la ética y a las más elementales normas de buen gobierno corporativo en general y, sobre todo, a la prohibición de realizar operaciones en conflicto de interés con sus clientes. Estas conductas podrían ser causa de investigaciones judiciales y graves sanciones como, por ejemplo, el cese inmediato de Ana Patricia Botín y su hermano Javier en la presidencia y Consejo de Administración del Banco Santander y prohibición de desempeñar cualquier actividad dentro del sector.

Madoff, Botín y Banco Santander

Tal y como publicamos en Diario16, Banco Santander, su gestora de fondos suiza Optimal Investment Services (Optimal) y M&B Capital Advisers (M&B), -empresa constituida por Javier Botín y Guillermo Morenés Mariátegui, esposo de Ana Patricia Botín– participaron en el mayor fraude piramidal de la historia.

En esta colaboración del Santander y los Botín con dicha estafa, destacó el papel principal que desempeñó Manuel Echeverría Falla, consejero delegado de Optimal, la gestora del Santander radicada en Suiza y con ramificaciones en Bahamas e Irlanda.

El papel de Echevarría

Echeverría participó en el fraude piramidal no sólo a través del Santander y Optimal, sino también M&B y otras entidades de Guillermo Morenés y Javier Botín y sus fondos Luxembourg Investment Fund US Equity Plus (LIF-USEP) y Landmark Investment Fund Ireland (Landmark), consiguiendo que estos pudieran participar en el goloso pastel del fraude.

Esto les abrió las puertas de la colocación de fondos en BLMIS gracias a su relación con Madoff, no sin que Ana Patricia Botín y su marido Guillermo Morenés visitasen al inversionista estadounidense en un par de ocasiones en sus oficinas de la planta 19 del Lipstick Building de Nueva York. Poco después de esa visita, en octubre de 2007, Morenés y Javier Botín abrieron el fondo Landmark dedicado exclusivamente a colocar dinero de sus clientes en BLMIS a sabiendas del fraude.

La documentación a la que Diario16 ha tenido acceso, evidenciaría que Santander, Optimal, M&B, Manuel Echeverría, Emilio Botín, sus hijos Javier y Ana Patricia Botín y el esposo de ésta, Guillermo Morenés, podrían haber participado en un presunto delito de estafa, por el que Madoff fue condenado a 150 años de prisión, y que en España ni los tribunales, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni los supervisores (BdE, BCE, CNMV, Secretaría General del Tesoro, etc.) han llevado a cabo ninguna investigación o abierto un sumario judicial para castigar a aquellos que hubieran podido engañar a sus clientes y aprovecharse de la estafa en beneficio propio como consta en la documentación a la que hemos tenido acceso.

El silencio de la Justicia española

La inacción en España para averiguar los pormenores de la estafa resulta inexplicable cuando en 2001 se intervino la entidad Gescartera por una estafa piramidal de 88 millones de euros, por la que Antonio Camacho fue condenado a 11 años de prisión por la Audiencia Nacional en marzo de 2008, pocos meses antes de la detención de Madoff en diciembre del mismo año.

Sólo el fondo LIF-USEP, en el que participaban Javier Botín y Guillermo Morenés, colocó 900 millones de dólares en el fraude hasta marzo de 2007, mientras que el subfondo de M&B, Landmark, colocó, entre octubre de 2007 y diciembre de 2008, más de 143. Por su parte, el Santander y su gestora de fondos Optimal colocaron más de 3.200 millones de dólares en la mayor estafa financiera de la historia.

La nueva documentación a la que ha accedido este medio está al alcance de todas esas instituciones judiciales, de la Fiscalía y de organismos supervisores y, al igual que Diario16 ha accedido a ella, podrían haberlo hecho los organismos públicos que tienen la función institucional de impedir los fraudes bancarios y de investigarlos y sancionarlos en el caso de que se produzcan.

Posiblemente, ninguna de esas instituciones judiciales y supervisoras ha estado interesadas en investigar la ramificación en España del mayor timo piramidal de la historia que salpica directamente al Santander y a la familia Botín.

El verdadero alcance

Las informaciones que se han facilitado en España sobre la estafa de Madoff no han reflejado el verdadero alcance de la vinculación en el fraude del Santander, M&B y los Botín, haciéndoles aparecer a estos como víctimas de la estafa. En realidad, según señala la documentación, no lo fueron y se aprovecharon de la misma al disponer de informes que les advertían de la verdadera naturaleza fraudulenta de Madoff.