El Gobierno de Ayuso se muestra cruel al no priorizar la humillación a las personas con discapacidad para suspender un espectáculo taurino con enanos

- Publicidad-

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado cruel al no priorizar la humillación a las personas con discapacidad y decidir retirar el espectáculo ‘Popeye torero con sus enanitos marineros’, porque solo se han vendido solo 37 entradas, no por las críticas del Ministerio de Derechos Sociales y representantes de personas con discapacidad.

Ayuso no prioriza la humillación a las personas con discapacidad

La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha anulado este miércoles el espectáculo Popeye torero con sus enanitos marineros que se iba a celebrar en la plaza de toros de Las Ventas ante la escasez de entradas vendidas, han informado fuentes del departamento que dirige Enrique López.

Una de las condiciones del nuevo pliego de Las Ventas es que se celebre cada temporada dos espectáculos cómico-taurinos. Pero, tras ser anunciado y promocionado Popeye torero con sus enanitos marineros para el 8 de octubre, hasta el día de hoy solo han vendido 37 entradas.

“Ante la falta de concurrencia e interés del público”, dicho espectáculo ha sido anulado, según las mismas fuentes.

Las personas con discapacidad en segundo lugar para el Gobierno de Ayuso

- Publicidad-

El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi) pidió este miércoles a la Comunidad de Madrid que suspendiese el espectáculo.

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, expresó su desacuerdo al conocer que se había abierto la venta de entradas para asistir a esta propuesta que “hacía mucho tiempo que no venía a Madrid y, además, en un recinto que es propiedad del Gobierno madrileño”.

El Comité lleva años trabajando “para que se regulen y prohíban “definitivamente este tipo de espectáculos”, en línea con lo que reclaman las organizaciones de defensa de los derechos de las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo.

Recordó que es la propia Comunidad de Madrid quien tiene las competencias en espectáculos, por lo que pidió al equipo que dirige Isabel Díaz Ayuso que actuara a la mayor brevedad posible para evitar que se denigre la imagen de las personas con discapacidad.

“España no tiene bufones”

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, mostró “su rechazo absoluto a este espectáculo”. “Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 mostramos nuestro rechazo absoluto a esa cultura que ridiculiza a seres humanos por su discapacidad. Por eso, prohibiremos este tipo de prácticas en la próxima reforma de la ley de discapacidad”, apuntó.

Martín Blanco añadió: “Ya hemos superado la España en blanco y negro, y un Gobierno no puede permanecer equidistante ante un espectáculo como el torero bombero, donde se legitima, en una plaza pública, que medir 1,30 es motivo de risa o de burla, trasmitiendo además esta tradición a niñas y niños que acuden a estos ruedos del horror a aprender a reírse del diferente”.

“Los derechos humanos son incómodos y generan resistencias, pero son un meta incuestionable. Todas las administraciones debemos tener una misma voz abolir esas tradiciones que nos deshumanizan”, indicó.

Martín Blanco comentó que “es una persona con displasia (o sea, con enanismo). Sé de lo que hablo porque cuando venían estos espectáculos al pueblo de al lado yo me escondía aterrorizado para que no se rieran de mí”.

“No vamos a permitir que más niñas y niños sientan vergüenza de sus cuerpos. España no tiene bufones, hay personas. No estaríamos hablando de esto si estos espectáculos fueran con otro colectivo o con otra discapacidad. Sin embargo, habría que preguntarse por qué no existe una condena social rotunda ante un hecho tan humillante para personas como yo”, sentenció.

Prohibición de este tipo de espectáculos

El Cermi lleva años trabajando para que se regulen y prohíban «definitivamente» este tipo de espectáculos, en línea con lo que reclaman las organizaciones de defensa de los derechos de las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo.

Precisamente, estas organizaciones indicaron hace unos días que denunciarán a España ante las instituciones europeas y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, auspiciada por la ONU, si no prohíbe espectáculos cómico-taurinos con personas con estas discapacidades.