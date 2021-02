La recuperación no llegará pronto. De hecho no lo hará hasta al menos los meses de verano. Según el ex ministro de Zapatero, Jordi Sevilla, «su vigor dependerá de nuestra capacidad para acelerar el proceso de vacunación».

Así lo deja claro Sevilla en en el análisis de Contexto Económico de febrero, de donde es Senior Advisor.

en este análisis se pone de manifiesto que el mantenimiento de las restricciones para tratar de contener la pandemia y el lento ritmo de avance de la campaña de vacunación, mantienen la demanda de las familias, que han elevado su tasa de ahorro a máximos históricos, bajo mínimos, al tiempo que hostelería y turismo siguen paralizados.

Ritmo vacunación

A pesar de la visión crítica de Sevilla, lo cierto es que España es uno de los países de la UE con mejor ritmo de la vacuna anticovid, según informa el Ministerio de Sanidad.

Con respecto al ritmo de inoculación de las vacunas, según el informe de Sevilla, resulta particularmente ilustrativo este análisis reciente de BBVA Research, que concluye que para alcanzar la inmunidad del 70% de la población en tiempo y forma (esto es, en verano) se requeriría multiplicar por siete el ritmo semanal de vacunación actual.

Los datos divulgados durante los últimos días no son particularmente esperanzadores, según se desprende del informe del ex ministro y apuntan a un primer semestre (o al menos trimestre) del año complicado.

Entre otros, los índices PMI manufacturero y de los servicios ha sufrido retrocesos sustantivos (por la pandemia, y también por el temporal de nieve Filomena que azotó a buena parte del país en enero) y la facturación empresarial se ha hundido.