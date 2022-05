- Publicidad-

El 60% de los españoles desconoce si hay amianto en las instalaciones de su hogar. A pesar de que el 70% conoce este mineral y el 40% es consciente de los riesgos que supone. Estos son algunos de los principales datos que se desprenden de un estudio social llevado a cabo por Bristol Myers Squibb sobre el nivel de concienciación de los españoles sobre el amianto y las enfermedades que provoca.

Produce cáncer de pulmón

El amianto o asbesto es un mineral, empleado en algunos materiales de construcción como los tejados de uralita. Su manipulación prolongada sin el equipo adecuado supone un alto riesgo para la salud.

“El amianto es el principal factor de riesgo para el desarrollo del mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta al mesotelio. Un tejido que rodea la mayoría de los órganos internos y suele afectar a la zona de los pulmones”, comenta Laura Mezquita, oncóloga del Hospital Clínic de Barcelona. “Además no se debe manipular, es fácilmente fragmentable y sus fibras pueden ser inhaladas.”

Los españoles no sabe lo que es el mesotelioma

A pesar de que una gran parte de los españoles conoce el amianto y los riesgos que supone, el 87% de los españoles no sabe lo que es el mesotelioma. De hecho, el 84,6% de los encuestados no tiene ubicado el área terapéutica de la patología. Además, afirman que no saben si se trata de una enfermedad infecciosa. Por territorios, Canarias (23,3%) y Murcia (20,6%) son las comunidades con mayor nivel de conocimiento. Mientras que en el extremo contrario se encuentran Cantabria (8%) y La Rioja (6,7%).

El amianto, un material muy perjudicial para la salud según los españoles

De acuerdo con los datos de la encuesta realizada por Bristol Myers Squibb, el 72% de los españoles percibe al amianto como un material muy perjudicial para la salud. En una escala de 0 a 10 en cuanto al perjuicio que el amianto puede ocasionar, la puntuación media otorgada por los españoles fue de 8,92 puntos. Siendo considerado muy negativo para la salud. Solo el 10,2% de los encuestados otorgó una puntuación por debajo del 6 en cuanto a su nivel de riesgo. Asimismo, los españoles consideran que las mejores acciones preventivas para evitar el mesotelioma son evitar el contacto con materiales con amianto (59,8%). No consumir tabaco (42,9%) y practicar ejercicio físico (41,3%).

Solo el 8,4% considera que algún familiar suyo podría estar expuesto al amianto

El amianto es un mineral ampliamente utilizado en muchas edificaciones construidas antes de 2002, año en el que se prohibió su utilización y uso en España.

El amianto está presente en muchas formas. La más conocida es mediante los tejados de uralita. Pero también está presente en revestimientos externos, aislamientos para tuberías o cables, así como en multitud de objetos con fibrocementos como macetas o jardineras. De esta forma, de los españoles que conocen este material, más del 70% afirma saber dónde puede encontrarse.

El Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a la creación de una estrategia para la retirada del amianto en todos los países miembros. Entre las propuestas del Parlamento Europeo, se incluye una relativa al control obligatorio de presencia de amianto en los edificios antes de su venta o alquiler y a la expedición de certificados de amianto. El objetivo de la Unión Europea es eliminar todo el amianto para finales de 2032.

La prevalencia del mesotelioma seguirá creciendo hasta 2030

Debido a que el amianto está presente en numerosos materiales de edificación, algunos grupos específicos de profesionales como los trabajadores de la construcción, fontaneros o electricistas están más expuestos a sus consecuencias negativas. Se ha demostrado que la exposición al amianto provoca la aparición de diversas enfermedades, entre las que se encuentran: las placas pleurales, la fibrosis pleural difusa, el derrame pleural benigno, el síndrome de Blesowski, la abestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma.

El mesotelioma, es una de las consecuencias del amianto

Este último, el mesotelioma, es una de las consecuencias más graves de la exposición al amianto y está declarada enfermedad profesional. El mesotelioma es un tipo de cáncer de difícil diagnóstico y la mayoría de los casos suelen descubrirse en estadios avanzados de la enfermedad. De acuerdo con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), esta patología tiene una incidencia de unos 2,1 casos por cada 100.000 habitantes al año, aunque se espera que la prevalencia de la patología siga creciendo hasta 2030.

Los pacientes con mesotelioma tienen una esperanza de vida promedio aproximada de 12 a 21 meses después de recibir el diagnóstico. Los principales síntomas de la enfermedad incluyen dificultad para respirar, dolor en el tórax, pérdida de peso repentina, cansancio, anemia, fiebre, dolor abdominal y obstrucción intestinal. Sin embargo, solo el 3,2% de los españoles afirma conocer los síntomas de esta enfermedad. De igual manera, solo un 3,7% conoce los factores de riesgo asociados a la enfermedad y un 7% considera que puede estar en riesgo de sufrir la patología.