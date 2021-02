La senadora de EAJ-PNV, Nerea Ahedo, ha apoyado impulsar la derogación de la ley reguladora del índice de revalorización de las pensiones de la seguridad social al considerar que el indicador establecido actualmente “no garantiza la seguridad económica de los ciudadanos cuando tienen que abandonan el mercado laboral; eso es inasumible”.

Ahedo ha recordado que la iniciativa aprobada hoy en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara alta, en la que se insta al Gobierno central a estudiar la derogación de la ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones de la seguridad social, es una iniciativa recurrente del Grupo

Parlamentario Vasco

En este sentido, la senadora jeltzale ha reivindicado que a iniciativa de EAJ-PNV, en 2018 se logró incrementar las pensiones, tanto en general como de viudedad en particular, en base al IPC durante los dos siguientes años; ello motiva que estas sean superiores a lo que correspondería en base al artículo 7 de esta ley, por lo que, de facto, es un artículo que se está incumpliendo. “Es una ley que no nos ha gustado, que no se está cumpliendo y que choca radicalmente con algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo”, ha concluido.