Diario16 mantendrá siempre el rumbo firme, libre e independiente

- Publicidad-

El día de Navidad se publicó el artículo «Diario16 incrementa un 56% sus lectores en el último mes» y la respuesta de los lectores ha sido abrumadora. A través de los diferentes canales de comunicación del periódico se han recibido cientos de mensajes de los lectores. La gran mayoría agradeciendo nuestro trabajo y alguno haciendo crítica que la tomamos como constructiva. No hubo ningún tipo de troll y, tal y como está la situación actual, eso es un triunfo y una muestra del respeto que Diario16 se está labrando.

Uno de los mensajes afirmaba que somos «los únicos que no se deben al Ibex y eso se nota muchísimo. En cada artículo se nota la libertad. Crítica constructiva de derecha a izquierda. Deseo que los fondos buitre y demás familias no metan sus sucias manos en ese periódico. Llegaréis lejos».

En el mismo sentido, otro lector afirmaba que «sois la luz en la oscuridad que vivimos, pero, ojo, no os confiéis y estad alerta siempre, porque intentaran echaros de la carretera, mantened el rumbo firme e inquebrantable».

Sencillamente, Diario16 mantendrá siempre el rumbo firme, inquebrantable y su libertad e independencia. No somos héroes, como ya dijimos, hacemos el trabajo que la sociedad democrática tiene encomendada a todos los medios de comunicación: el control del poder.

Durante años he defendido en multitud de foros públicos que la peor corrupción que puede existir es, precisamente, la de los medios de comunicación, porque lo que pone en venta es algo tan grande como es la libertad.

Por esta razón, Diario16 ha sido el único medio de comunicación que ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que ejecute una auditoría absolutamente independiente a todos los medios, empezando por nosotros, para desentrañar los verdaderos canales de financiación que tienen porque, les puedo asegurar, que se encontrarán muchas sorpresas y, por supuesto, se entenderán muchas cosas que están ocurriendo y se están ocultando al pueblo.

Sabemos que somos distintos, sabemos que utilizamos un método de periodismo analítico muy diferente al tradicional, que es molesto tanto para el establishment como para el poder tecnológico que pretende imponer sus reglas a través de unos algoritmos que sólo favorecen los intereses de los poderosos. Todo eso lo sabemos y lo afrontamos con dignidad, con ética, con conocimiento, con reflexión, con información, con libertad e independencia.

Esto se aprecia en otros comentarios y mensajes que recibimos. Hoy mismo, mientras escribo, he podido leer que se referían al nuevo director como «el azote de los malvados» y ese es el espíritu que se debe defender, sean los malvados de la ideología que sean o pertenezcan a las élites que pertenezcan.

Ni nos vendemos ni nos compran, por más que desde todos los ámbitos se nos ofrezcan manzanas apetitosas que esconden la sumisión absoluta al poder.

Estaremos vigilantes, seremos los notarios de la actualidad y nada ni nadie se interpondrá en nuestro camino porque la verdad, antes o después, siempre triunfa. Ahora iniciamos nuevos retos, nuevas etapas.

La actualidad, evidentemente, nos marca un camino. Uno de nuestros lectores afirmaba que «sois el único medio donde existe de verdad un debate sobre la pandemia y sobre las vacunas». Yo le respondo a este lector que «como no podía ser de otro modo». En Diario16 no creemos en las mordazas ni en el silenciamiento de lo que una parte de la ciudadanía cree y defiende.

Cuando Vox empezó a crecer hubo muchas voces que afirmaban que no había que darles voz porque era una forma de hacerles crecer. Nosotros nos negamos y, desde nuestro espíritu crítico con la extrema derecha, denunciamos su discurso, sus palabras y sus hechos. ¿Fuimos cómplices del crecimiento de los ultras? No, evidentemente no. Más bien al contrario.

Lo mismo ocurre en la actualidad con las vacunas y la pandemia. Un medio de comunicación no puede negar el espacio a lo que defienden varios millones de personas en España. Hay quien afirma que no hay que darles voz a quienes están en contra de las vacunas. Eso es un error. Lo que tampoco se puede hacer es silenciar los datos oficiales o los informes científicos favorables a la vacunación. Por eso Diario16 publica informaciones, opiniones y análisis en ambos sentidos. El debate está ahí.

Por otro lado, nuestro medio está vigilante a los beneficios que muchos están obteniendo de la pandemia. En el mundo ya son demasiados los sectores que se están enriqueciendo sobremanera gracias al coronavirus. En su momento, antes del confinamiento, yo ya indiqué que el Covid-19 era la I Guerra Mundial del siglo XXI y los resultados está ahí. Aún no se han determinado los verdaderos orígenes del coronavirus y las opciones presentadas no están muy claras. ¿Fue una nueva operación del capitalismo para obtener los beneficios que algunos sectores están logrando? ¿Fue una mutación natural? ¿Fue una operación de guerra química? Estas son preguntas que aún están sin responder, pero Diario16 estará ahí cuando, a través de su investigación, obtenga respuestas.

Para finalizar este artículo o editorial, sólo quiero anunciar que, a causa de nuevos proyectos profesionales he tomado la decisión de dejar mi cargo de presidente del Consejo Editor, pero, como fundador del nuevo Diario16 seguiré para mantener el mismo espíritu de libertad, ética e independencia que durante los últimos 25 años he defendido, tanto en este medio como en Cambio16 hasta el 2015 cuando decidí, precisamente, que no podía ser un instrumento de las dictaduras privadas. Así, Diario16 no perderá su esencia, la que piden nuestros lectores y la que necesita la sociedad y el pueblo.