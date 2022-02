Carolina Alonso: “Me pregunto si hay alguien que se haya quedado sin algún contrato en el entorno de Díaz Ayuso”

- Publicidad-

Carolina Alonso, Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, es la portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid desde el pasado mes de junio. Debido a los acontecimientos políticos que afectan en los últimos dias a la política madrileña, ha hecho un hueco en su apretada agenda para conversar con Diario 16.

En la entrevista, que se puede ver íntegra en el canal oficial de YouTube de nuestro periódico, se han abordado los últimos acontecimientos sobre la presunta asignación irregular de contratos al entorno familiar de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a otros asuntos de interés para los madrileños y que desde estas páginas se han dado especial cobertura y seguimiento : el estado de la sanidad pública, la situación de Telemadrid, los afectados de San Fernando de Henares por las obras de la línea 7 del metro, etc.

Algunas de las declaraciones más importantes, a continuación:

Sobre los contratos a amigos y familiares de Díaz Ayuso

“Lo que está sucediendo ahora, lo llevamos denunciando desde hace dos años, es la falta de transparencia, la omertá y “ la alegría” con la que se están dando contratos por la vía de emergencia cuando son contratos que se deben dar en momentos muy contados porque son a dedo y sin publicidad. Y sin embargo se han estado utilizando con total alegría desde el inicio de la pandemia hasta ahora y donde se están viendo beneficiados amigos, familiares y conocidos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”

“El 18 de noviembre yo le pregunté a la presidenta en el pleno de la Asamblea por el contrato de su hermano; se me cortó la palabra dos veces, se evitó que pudiera desarrollar la pregunta con normalidad y al final se me terminó silenciando”

“La mesa de la Asamblea bloqueó nuestra petición de conformación de una comisión de investigación de, los contratos de emergencia y de la comparecencia de Tomás Díaz Ayuso”

“No fuimos a Fiscalía antes porque Díaz Ayuso lleva dos años viviendo del victimismo acusando a la oposición a la que maltrata de perseguirle a ella y a su familia”

“Mañana mismo presentaremos una ampliación de denuncia por los contratos menores fraccionados con la empresa de Arte Solar”

“Vamos a pedir una auditoria externa que pueda examinar los contratos de emergencia de la señora Ayuso. No nos fiamos del Tribunal de Cuentas”

“La única persona de la que no se puede hablar en la Asamblea de Madrid es Tomás Díaz Ayuso”

“Están los contratos de la madre de Díaz Ayuso, el de la ex mujer del hermano, la del ex novio y me pregunto si hay alguien que se haya quedado sin algún contrato en el entorno de Díaz Ayuso”

“La contratación de emergencias ha sido utilizada por el Partido Popular desde el inicio de la pandemia como su modus operandi y no sólo para Sanidad… han contratado hasta quitanieves”

“El gobierno de Ayuso bordea la legalidad para que no les pille”

“Desde la Comunidad de Madrid se riega de dinero público a medios de derecha y de extrema derecha. No nos extrañemos que la defiendan”

“Telemadrid era el único medio que le faltaba por controlar. Apenas ganó las elecciones el año pasado, dio un golpe de estado dentro de Telemadrid para tomar el control y tener a su disposición la maquinaria de propaganda”

Sobre otros asuntos de interés tratados en Diario16

“La Ley Ómnibus es un cajón de sastre para desregular todo lo regulado y hacer lo que ellos quieran con servicios públicos, taxis, funcionarios, licitaciones. Por este motivo, hay convocada una protesta este sábado a las 12 en Atocha que irá hasta Sol”

“Sobre el hundimiento de las casas en San Fernando de Henares por las obras de la línea 7 del metro, queremos un plan integral, no los parches que se vienen haciendo”

“No es de recibo que la Presidenta de la Comunidad haya acudido al Hospital del Henares a hacerse la foto que está a 600 metros y se haya negado a hablar con los vecinos”

“Se necesitan soluciones definitivas para estos vecinos, no basta llevarles a unos apart- hotel, alquileres o habitaciones”

“Cueste lo que cueste hay que dar una solución definitiva y dotar de presupuesto. No se puede seguir echando balones fuera que están emn la consejería de vivienda y en la Comunidad de Madrid”

“La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dio la orden que no se trasladasen mayores desde las residencias a los hospitales a través de los conocidos protocolos de la vergüenza”

“Estamos en contacto con las mareas de residencias, con los familiares de los afectados y seguimos luchando por una ley de residencias decente que actualmente está privatizado, en manos de fondos buitres y sin controles”

“Lo primero que le pedimos a la señora Ayuso es que abra las urgencias en los centros de salud .Lejos de reforzarlos, siendo la primera barrera de lucha contra el virus, ha hecho lo contrario; los ha degradado en plena pandemia”

“En la sanidad pública urge reforzar las plantillas de personal sanitario y administrativo, que se luche contra esas larguísimas listas de espera. No puede ser que se tarden 14 días para una cita con el médico de familia y más en mitad de una pandemia”