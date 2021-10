“Telemadrid es el principio para promover recortes o privatización de otros servicios públicos esenciales”

- Publicidad-

Tras 4 años de una dirección consensuada por las distintas fuerzas políticas, incluyendo al Partido Popular, la Presidenta Regional, semanas después de ganar las elecciones del 4M rozando la mayoría absoluta, decide destituir a la cúpula del ente público por dirigentes afines, designando al expresidente de RTVE durante el gobierno de Mariano Rajoy y exdirector de Telemadrid y ejecutor del ERE de 2013 declarado finalmente ilegal por la Justicia, José Antonio Sánchez.

Hace unos días, Vox, socio parlamentario de Díaz Ayuso, ha ratificado el nombramiento a cambio de recortes en su presupuesto.

Los cambios no se han hecho esperar; cancelación de programas, cambio de presentadores, hundimientos de las audiencias, inquietud en la plantilla.

Desde Diario 16 nos hemos interesado por conocer los hechos en primera persona y dar voz a la esencia del ente público, sus trabajadores.

Luis, en líneas generales, cuéntenos qué está ocurriendo en Telemadrid…

Estamos viviendo una pesadilla que nos retrotrae al pasado cuando hemos vivido el deterioro y el desprestigio de nuestra imagen y de nuestra cadena, cuando se han hundido sus cuentas económicas y que todo eso derivó en un ERE que puso en la calle a 860 trabajadores y trabajadoras de la casa. Posteriormente, se inicia un proceso de reforma de restructuración que nos permite iniciar una nueva etapa con muchas dificultades pero que cuenta con algo que es fundamental en cuanto a radiotelevisiones públicas ; El consenso político .Se inicia una etapa con una reforma legal que termina con una ley que dota de ciertas garantías a lo que debe ser un servicio público de radio y televisión y en cuanto a decisiones importantes que quedan en manos de mayorías cualificadas en la Asamblea de Madrid . Todo esto se ha ido al traste después de las elecciones del 4 de mayo con una reforma exprés de la ley de Telemadrid que vuelve a dar el poder y la capacidad de mando de la tv publica madrileña al gobierno regional. Estamos viendo, otra vez, como vuelve a quedar en manos del gobierno regional la toma de decisiones en todo a lo referente a la radiotelevisión pública madrileña.

La cúpula de Telemadrid, nombrada por consenso en la legislatura anterior, fue destituida pocas semanas después de las elecciones del 4 de mayo. ¿Esta decisión ha tenido y tiene consecuencias en el día a día?

La primera consecuencia fue la destitución, el cese de la dirección que había sido nombrada por consenso del conjunto de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea. Esto ha derivado en el nombramiento de la una nueva dirección muy cercana al PP que lo reconoce sin ningún tipo de problema, el cambio de línea editorial, la reestructuración de la parrilla de la casa, mayor presencia, como no puede ser entendido de otra forma de los máximos responsables del PP y de Vox .Esto está derivando, una vez más, es una caída de nuestras audiencias y una falta de prestigio que la gente penaliza dejando de ver la radiotelevisión pública madrileña

Se ve como se pone el acento en la información a nivel nacional, como se utiliza no solo para ensalzar las virtudes del PP y del gobierno regional de la Sra. Ayuso sino que además se utiliza como ariete contra las políticas del gobierno de la nación. Y eso es lo que la gente penaliza, abandonando la radiotelevisión pública madrileña, deteriorando nuestra imagen y en definitiva perdiendo importantes cotas de audiencias

¿La nueva dirección, ratificada en la Asamblea hace tan sólo unos días, con los votos de PP y Vox se ha puesto en contacto con Ustedes?

Una vez ratificado el Administrador Provisional, desde el Comité de Empresa le solicitamos una reunión que fue respondida de forma rápida. El viernes pasado tuvimos un encuentro más o menos rápido con el administrador provisional el cual se ha comprometido a no ir mas allá de las cuestiones que se circunscriban a la gestión del día a día de la empresa. En este sentido, ha hecho referencia expresa a que no está dispuesto a asumir ninguna medida encaminada a recortes en condiciones laborales o recortes de plantilla o medidas de calado .Directamente, nos habla de un “ No proyecto” ,de una situación de provisionalidad .Mas allá de esto, no hay que olvidar que esa ratificación ha sido a consecuencia del apoyo de Vox sujeta a un acuerdo que reduce el presupuesto en un 10 por ciento , una medida que pone en serio riesgo la viabilidad y el futuro de la radiotelevisión pública madrileña y como no puede ser de otra manera, el servicio público que desempeñamos.

El Administrador Provisional les comprometió tomar medidas de calado cuando por otro lado el PP de Díaz Ayuso asumió los recortes presupuestarios de, al menos, el 10 por ciento, exigidos por Vox para su apoyo ¿Encajan las piezas?

No encajan mucho, sinceramente. Estamos hablando que Telemadrid es la radiotelevisión pública más barata del conjunto de estado con una plantilla más que reducida .Realmente vemos muy complicado como encajar ese 10 por ciento de recorte presupuestario en una plantilla muy reducida con una elevadísima carga de trabajo. Estamos haciendo una cantidad de horas de directo muy poco habitual. Un recorte del 10 por ciento impide sí o sí, que se desarrollen los compromisos adquiridos en el contrato programa que determinan básicamente cuales son las obligaciones del servicio público y como han de ser financiadas .Esto lógicamente tiene difícil encaje. Veremos cuáles son los siguientes pasos con los que nos encontramos .No puede pasar mucho tiempo. Estamos hablando de los presupuestos del 2022 y en ese sentido pronto sabremos por donde irán encaminadas las medidas de aplicación de ese recorte

No deja de ser contradictorio el compromiso del Administrador Provisional en la reunión con ustedes y lo aprobado en la Asamblea de Madrid…

Es imposible. La plantilla es muy reducida. Tenemos 4 turnos, mañana, tarde, noche y fin de semana, hay una persona por turno. No se puede entender un recorte mínimo.

Según el Administrador, va a procurar aplicar el recorte en la contratación de programas con productoras y ampliar los ingresos por publicidad.

Iremos viendo ese encaje cómo se materializa. Evidentemente consecuencias va a tener para el futuro, la viabilidad y la calidad del servicio público de Radiotelevisión Madrid

Por otro lado, ¿Les han llegado rumores o filtraciones sobre otras concesiones de Díaz Ayuso a Vox para contar con su apoyo?

Lo desconocemos. No ponemos nuestra atención en rumores que nos distraen de lo verdaderamente importante. El acuerdo es ya conocido y en esa línea nos movemos

En estos momentos ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los trabajadores?

Nuestras prioridades son la estabilidad en el empleo y el respeto a la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras en Radiotelevisión Madrid

Por un lado el mantenimiento de los puestos de trabajo, de las condiciones y el ejercicio de servicio público .Estamos hablando que la Ley expresa claramente que nuestra labor debe ser un trabajo independiente, independiente del poder político, del gobierno regional y esa es la defensa que hemos hecho durante todo este tiempo y en la que vamos a seguir trabajando. Mantener el respeto a los trabajadores y trabajadoras, su independencia, su profesionalidad y hacer nuestro trabajo de servicio público de la mejor manera posible

¿Se han hecho eco de vuestra situación los otros grupos políticos de la Asamblea de Madrid?

Si. Mantenemos una fluida comunicación con el conjunto de las fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid y se han hecho eco de nuestras reivindicaciones y han trasladado al ámbito institucional nuestra queja, protesta y nuestras inquietudes.

Estamos intentando trasladar al conjunto de la ciudadanía madrileña la importancia que tiene un medio de comunicación público en el ámbito regional. Creemos que la defensa de un servicio público no es exclusivamente laboral, no es una pelea de los trabajadores y trabajadoras, es algo que va a allá, que debe ser protagonizado por el conjunto de la sociedad madrileña.

En ese sentido, iniciamos una primera reunión en la asociación de la prensa madrileña, en que fuerzas políticas, sindicales y profesionales como APM y FAPE denunciábamos lo que iba a suponer la reforma exprés del pp y así vamos a seguir trabajando.

Se conoce perfectamente que es lo que ocurrió en la peor etapa, en la más oscura de TeleMadrid y RadioMadrid y debemos, entre todos, evitar que se vuelva a repetir.

¿Hay algún plan de acción de parte de la plantilla? ¿Qué margen tiene el comité de empresa?

Seguir trabajando en dar a conocer la importancia que tiene un medio de comunicación púbico, para la salud democrática de la región.

Nuestro plan de acción es trasladar la independencia de la casa y de la calidad del servicio público y sumar fuerzas porque esto no puede ser una cosa que deba defender un Comité de Empresa , que lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, pero es algo que debe contar con el apoyo del conjunto de la sociedad madrileña, independiente en que organización milite ya sea a través de sus organizaciones sociales, políticas, sindicales o profesionales .Es de vital importancia para la región seguir manteniendo la independencia de radiotelevisión Madrid y no podemos dejar que nadie nos lo arrebate

Muchos de ustedes ya han vivido en primera persona el ERE de principios de 2013 que dejó en la calle a más de 800 compañeros y casi al cierre de la empresa. ¿Hay preocupación en la plantilla?

Siempre existe esa preocupación puesto que nunca se deja de poner en cuestión la necesidad de contar con un medio de comunicación público y la labor que desempeñamos.

En reunión mantenida con Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, se comprometía con el Comité de Empresa que no afectaría a plantilla ni el futuro de RTVM como ya ocurrió en el pasado.

No obstante, vamos a exigir que se de certidumbre y tranquilidad y se deje de poner en cuestión nuestro trabajo y la necesidad de contar con un medio de comunicación con futuro, viabilidad y rentabilidad social que es lo que debe ser

Existe una cuenta en Twitter “Plataforma Telemadrid de Todos” con más de 2600 seguidores que en su descripción se anuncia como “Legítimos trabajadoras y trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid comprometidos con el servicio público” donde se denuncian las diferentes prácticas de la nueva dirección en la nueva gestión del ente público. ¿Les consta que los trabajadores se están organizando a nivel interno al margen del comité de empresa?

No me consta. Los trabajadores de RTVM están organizados en sindicatos desde hace muchos años en tres secciones: UGT, CGT y CCOO que conformamos el Comité de Empresa. Además, no creo que este tipo de perfiles procedan de trabajadores y trabajadores de la casa

Cancelación de programas, cambio de presentadores en Informativos, descalabro repentino de la audiencia en sólo semanas. ¿Por qué los madrileños han dejado de ver Telemadrid?

La credibilidad de un medio de comunicación es fundamental y en un medio de comunicación público no es distinta. Cuando estás cerca de los ciudadanos, en lo que a los ciudadanos les importa y le preocupa….Cuando la pandemia, hemos estado en los barrios, en los hospitales, en los centros de salud… Cuando ha habido crisis climática como en Filomena, hemos estado en los barrios informando y dando cobertura, eso la gente lo valora y te respalda con su presencia. Te constituyes como un elemento útil para los ciudadanos.

Cuando ves que la radiotelevisión pública madrileña sirve sólo para ensalzar una figura o para atacar otros gobiernos, atacar otros postulados políticos, incluso sociales y sindicales, la gente desconecta.

Es realmente preocupante que un relativo espacio corto de tiempo, las caídas de audiencia están siendo muy, muy importantes.

Nosotros creemos que es fundamental la credibilidad y la información plural y veraz que sea independiente del gobierno regional y del partido que sustenta al gobierno

Para finalizar, ¿Qué mensaje les gustaría trasladar a nuestros lectores y al conjunto de la sociedad madrileña?

Poner en valor lo que ha ocurrido en este corto espacio de tiempo en el que hemos trabajado un importante nivel de independencia y en trabajar en lo que le importa a los madrileños. Es el modelo que siempre hemos defendido.

También, promover el apoyo de cada uno de los ciudadanos de la comunidad de Madrid. Es de vital importancia no dejarnos arrebatar la radiotelevisión pública madrileña por quienes tienen interés de utilizarla en beneficio propio para posteriormente, justificar su cierre, su destrucción, su privatización

Y para aquellos que utilizan el discurso demagógico de lo que se puede hacer con el dinero que se dedica a la radiotelevisión pública madrileña hay que decirles que no se dejen engañar; Telemadrid es el principio para promover recortes o privatización de otros servicios públicos que son igual de esenciales. La ley dice que Radiotelevisión Madrid es un servicio público esencial como tantos otros.