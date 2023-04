Canal de Isabel II entrega a CCOO la información sobre exposición al amianto en la empresa, gracias a Diario16

- Publicidad-

Canal de Isabel II ha rectificado su negativa a entregar la información sobre trabajadores que han estado expuestos al amianto a sus delegados de prevención, después de la publicación del artículo de denuncia en Diario16, la semana pasada.

Exposición al amianto

El delegado de prevención de Comisiones Obreras en Canal de Isabel II, Emilio Torres Martín, solicitó al Servicio de Prevención de la empresa, la información sobre los trabajadores que han estado expuestos al amianto, específicamente de los trabajadores provenientes de Hispanagua. Según la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, “la empresa está obligada a proporcionar esta información”, según denunció el sindicato.

Sin embargo, el Servicio de Prevención había denegado dicha información hasta ahora. Alegaba que la Ley de Protección de Datos personales impide la cesión de la información solicitada.

El viernes 14 de abril el delegado de prevención de comisiones obreras había puesto fecha límite para presentar denuncia a la inspección de trabajo. Cuestión que ha llevado a la Dirección de Recursos a actuar y hacer rectificar a su Jefe de Área de Prevención, Seguridad y Salud.

Consta a este sindicato que la decisión de escudarse en la Protección de Datos no había sido consultada y se había tomado de forma unilateral por el Área de Prevención.

Canal de Isabel II ha contado con más de medio centenar de trabajadores expuestos en trabajos con amianto. Hoy la mayoría de las actuaciones las realizan subcontratas en una externalización del riesgo, pero que debido a la subcontratación han sido objeto de sanciones.

Fue el caso de la subcontrata Valoriza sancionada a instancias de una denuncia presentada por Comisiones Obreras en 2019 ante la Inspección de Trabajo.

La denuncia

CCOO de Madrid pueso una denuncia a la que ha tenido acceso Diario16 en la que expone que: “El pasado día 19 de septiembre de 2019, se realizó la reparación de unas tuberías en la Calle Casalarreina con Calahorra. Las conducciones mecanizadas son OBJETID: 309721 de 300mm de diámetro y OBJETID: 302434 de 100mm de diámetro, ambas de fibrocemento y más de 60 años de antigüedad. Dicha reparación se realizó sin seguir los métodos de trabajo de Canal de Isabel II, según recoge la ficha No 65, Trabajos de sustitución o corte de tuberías de fibrocemento”.

“Se empieza a picar para abrir la zanja a las 23:40 horas del 19 de septiembre. Al día siguiente se toman imágenes del corte con radial a las 10:00 h y se restablece el suministro sobre las 17:00 horas”.

“Se detectan las siguientes anomalías: en la zona del tajo no se colocan las señales correspondientes de riesgo de amianto. No se protege con plástico la zona bajo la tubería y los dos trabajadores que realizan la actuación no disponen de los EPIs correspondientes. El corte de la tubería se realiza con radial, provocando una nube de fibras alrededor de la actuación”.