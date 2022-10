Bolsonaro y sus secuaces utilizan denuncias falsas sobre brutales abusos y el tráfico de niños en Brasil para ganar votos

- Publicidad-

Damares Alves, exministra de Bolsonaro y senadora electa por el Distrito Federal ha realizado una serie de denuncias falsas, durante un acto religioso, sobre abusos y torturas a los niños y las niñas de la isla de Marajó. Según Damaraes Alves, serían víctimas de trata y pederastia, hecho que, de ser cierto, coloca en un escenario muy serio a Jair Bolsonaro porque podría ser acusado de prevaricación y protección a los pederastas.

Oficina de la Policía Civil pide pruebas sobre las denuncias de Damares sobre presuntos delitos en la isla de Marajó — Foto: Policía Civil de Pará

Bolsonaro y las denuncias falsas sobre brutales abusos a niños en Brasil

La Policía Federal y varios diputados de Pará han exigido al Gobierno de Bolsonaro pruebas sobre las denuncias de tráfico de niños realizadas por Damares en la isla de Marajó.

Ministerio Público dio 5 días para que el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos presente los documentos. Los fiscales de Pará dicen que no tienen denuncias sobre los delitos citados por la exministra.

Es necesario saber qué delito cometió Damares Alves, exministra y senadora electa por el Distrito Federal. Y cuando se ha cometido el crimén, y si involucra al presidente Jair Bolsonaro por permitir actuar durante su Gobierno a los pederastas a sabiendas. Si es falso, como todo indica, es juego sucio, a pocas semanas de la segunda vuelta.

Unas declaraciones tan indignas y vergonzosas, que de ser falsas la debería privar de su acta de senadora.



Oficina del Ministerio Público de Pará que pide al gobierno de Bolsonaro pruebas sobre acusaciones de Damares Alves de presuntos delitos en Ilha do Marajó – Foto: Ministerio Público de Pará

Damares ha mentido.

La Policía Civil y el Ministerio Público de Pará (MPPA) pidieron al Gobierno de Bolsonaro pruebas sobre las denuncias de la exministra Damares Alves sobre crímenes en la isla de Marajó. Alega, sin pruebas, que los niños de Marajó son víctimas de tráfico y tortura al exterior y sometidos a mutilaciones corporales y dietas que facilitan el abuso sexual.

La carta fue enviada a la actual ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Cristiane Britto, este martes, “para que se investiguen las denuncias y se tomen todas las medidas correspondientes”, dice una nota de la MPPA.

Las declaraciones tuvieron lugar durante un servicio en una Asamblea de Dios, en Goiânia (GO), el 8 de octubre. En su momento, la exministra dijo que los presuntos delitos fueron descubiertos por la comitiva presidencial en una visita al Archipiélago de Marajó. Damares afirmó además que el Ministerio tenía documentos sobre estos delitos.

Isla de Marajó

“El Ministerio Público del Estado de Pará solicita que se remita la documentación existente en este Ministerio en el plazo de 05 días, así como las aclaraciones relativas a las diligencias realizadas sobre los hechos alegados, a fin de que se investiguen las denuncias y se adopten todas las medidas correspondientes“, se lee en la carta.

Los fiscales que firman la carta dicen no tener denuncias, ni pruebas sobre los presuntos delitos narrados en el video.

El delegado general de la Policía Civil de Pará, Walter Resende de Almeida, también envió una carta al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos solicitando “con suma urgencia” los documentos, medios y “todo lo demás que pueda subsidiar el desarrollo de los procedimientos de investigación necesarios”.

Este fue el discurso de la exministra de Bolsonaro

“Todo mundo pergunta: por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nos desobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. Marajó faz fronteira com o mundo: Suriname, Guiania (sic). Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas, brasileiras, de 4 anos, 3 anos, que, quando cruzam as fronteiras, sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa é a nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal”.

Después de sorprender a su rebaño con su imaginación delirante y aterradora, se convierte en un discurso electoralista. Y comete un grave error:



“A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política. É uma guerra espiritual. E eu estou falando numa igreja. E eu tenho o manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé”

Y prosigue con su delirante discurso.

“Continuei, continuei abrindo as gavetas do Ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que, nos últimos sete anos, explodiu no Brasil o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no Ministério, irmãos, de crianças de oito dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre R$ 50 mil e R$ 100 mil. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue. Tem morte. Tem sacrifício”.

Vídeo de la vergüenza de Bolsonaro

Damares Alves diz que eleição é “guerra espiritual” e conta atrocidades cometidas por pedófilos com crianças brasileiras traficadas. pic.twitter.com/1yeLVDlRJT — AM POST (@portalampost) October 9, 2022