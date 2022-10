Banco Santander sólo pierde en los tribunales fuera de España

- Publicidad-

Banco Santander ha recibido en México de la medicina judicial que aplica en España. ¿Protege una parte de la Administración de Justicia al Santander? Los datos son elocuentes, sobre todo, si se confirmara la existencia de una grabación, supuestamente en posesión de Andrea Orcel, en la que un alto directivo del banco cántabro, presuntamente Jaime Pérez Renovales, se jactaba o amenazaba al transalpino con una frase en la que supuestamente se afirmaba que el Santander sólo pierde en los tribunales los casos que quiere. Esta afirmación, de demostrarse, es un verdadero atentado al Estado de Derecho y llevaría a España a convertirse en un verdadero país fallido.

La gravedad de la existencia o no de dichas grabaciones, y de su presunto contenido, es la razón por la que un ciudadano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, fechada el 12 de marzo de 2021 y a la que Diario16 ha tenido acceso, y en la que se señala que, de ser cierta la existencia de dicha grabación en la que se sugiere por el presunto autor de esas palabras un «supuesto control por el Banco Santander de la judicatura española, estaríamos, o bien ante un delito de calumnias hacia el poder judicial en su conjunto y, en particular, hacia los jueces que intervengan en casos que afecten al Banco Santander o bien ante un caso de corrupción judicial, que afecta y desprestigia a toda la judicatura española», afirma la denuncia.

Sin embargo, cuando el Santander se enfrenta a grandes litigios fuera de España, pierde. Este hecho se comprueba por las sentencias contrarias al banco presidido por Ana Patricia Botín en Brasil (derechos de los trabajadores), Polonia (hipotecas multidivisa) o Estados Unidos (discriminación a minorías étnicas o mujeres). En otros casos, Banco Santander ha logrado acuerdos extrajudiciales con las autoridades para evitar condenas como, por ejemplo, por el trato dado a los militares estadounidenses en campaña.

Ahora, en México, el Santander ha recibido de su propia medicina. Según distintos medios aztecas, el litigio se inició cuando tres hermanas de una de las principales familias mexicanas descubrieron que otro hermano había falsificado la firma de su padre para vaciar un fideicomiso sin que el Santander actuara.

Las tres hermanas denunciaron al banco presidido por Ana Patricia Botín por permitir la sustracción ilegal de la herencia de su padre porque la entidad no cumplió con la diligencia debida a la hora de verificar las firmas. Un tribunal de primera instancia determinó en su sentencia que «la inobservancia de deberes fundamentales de la Fiduciaria demandada -Santander- que incurrió en la falta de cercioramiento y omitió tomar las medidas que tanto legalmente como en términos de sus políticas internas correspondía, a fin de verificar la recepción, verificación, procedencia y autenticidad de las cartas de instrucción por medio de las cuales se dispuso del Patrimonio Fideicomitido».

El Santander recurrió, pero su recurso fue inadmitido por ser notoriamente improcedente. Ante este revés, el banco presidido por Ana Patricia Botín intentó que no se ejecutara la sentencia. Ahí comenzaron a intentar meter presión, como suelen hacer en España. Primero se dirigieron a la Asociación de Banqueros de México, pero subieron las apuestas con reuniones incluso con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas de las cuales con la presencia de la propia Ana Patricia Botín y el futuro consejero delegado, Héctor Grisi. El Santander también tuvo diferentes encuentros con la Fiscalía General de la República para intentar la no ejecución de la sentencia. Nada les funcionó. Imagínense el shock en los despachos del Paseo de la Castellana de Madrid: «esto en España no nos pasa…» .

El total de la condena han sido más de 1.300 millones de dólares y el banco cántabro intentó, incluso, que el hermano que falseó las firmas presentara un recurso para invalidar el procedimiento, iniciar uno nuevo y, de esta manera, eludir la ejecución de la sentencia.

El nivel de «marrullería» del Santander ha llegado a «modo Dios» cuando, al ver que no podrían frenar la ejecución de la sentencia, la entidad presidida por Ana Patricia Botín se ha querellado contra los magistrados por «sucumbir al poder económico mayor».

La realidad es que el Santander está intentando aplicar las mismas estrategias que le funcionan a la perfección con la Justicia española. Sin embargo, fuera de España eso no sirve.

En otros países sería inconcebible que los tribunales hubieran dejado sin condenar al Santander por casos como las cesiones de crédito, el presunto fraude fiscal en Banesto, los 2.000 millones de euros que ocultó en Suiza la familia Botín, el Caso Inversión Hogar o, por citar los dos últimos escándalos judiciales, el blanqueo de dinero con el HSBC o la presunta manipulación de las juntas de accionistas.

La grabación que presuntamente obra en poder de Andrea Orcel muestra una realidad que bien debiera obligar a los órganos judiciales y de la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio porque no es normal que el Santander, en los grandes casos o en las grandes causas, siempre gane.

¿Por qué en España lo consigue y en el extranjero no? La aparente impunidad del banco presidido por Ana Patricia Botín en los juzgados es un trabajo coral que no depende sólo de la entidad y de sus servicios jurídicos. Para ello tiene grandes igualas con los principales despachos de abogados del país que, entre sus filas, cuentan con exjueces, exmagistrados de las más altas instancias y exfiscales. Son las puertas giratorias de la Justicia, de las que nadie habla pero que están destrozando el Estado de Derecho. Por otro lado, estos grandes despachos llegan a utilizar desde sus influencias, hasta presentar verdaderos catálogos de posibles resoluciones para que los jueces elijan la que quieran siempre y cuando el Santander gane o, si el caso es complejo, llegar a utilizar contra la otra parte el juego más sucio y rastrero sin ningún tipo de escrúpulo.

Para entender esta situación no hay más que ver la alineación de lujo de jueces, exjueces, banqueros, políticos y fiscales que asistieron a la presentación del libro Se vende banco por un euro, de Manuel Medina, un abogado que trabajó como lobista y asesor del Santander durante años, libro que, por cierto, recibió «las bendiciones» de Ana Patricia Botín.

A ese evento acudieron jueces en activo de la Audiencia Nacional que instruyeron causas contra el Santander y que las archivaron: Fernando Andreu (fortuna oculta en Suiza de los Botín) y Santiago Pedraz (blanqueo de capitales del Santander en HSBC). También acudió Baltasar Garzón, cuyos cursos en Estados Unidos recibieron importantes aportaciones del banco cántabro. Otra de las personas que estuvo en esa presentación fue la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. La nómina de jueces se completaba con la presencia en primera fila de Alfonso Guevara, juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lo que queda claro es que al Santander no le funcionan «sus artes jurídicas y judiciales» en el extranjero, ni siquiera utilizando los resortes del más alto poder para intentar romper la división de poderes. Por eso, en el Santander no están nunca tranquilos porque, mientras en España todo lo tienen atado y bien atado, más allá de los Pirineos o del Atlántico, los jueces no se someten ni a las presiones ni a la voluntad del banco presidido por Ana Patricia Botín.