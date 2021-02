Tal y como publicamos en Diario16, el magistrado José Luis Calama Teixeira, instructor en la Audiencia Nacional del Caso Popular, reclamó diversa documentación al Santander para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en el año 2016 y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio». A través de un auto, al que este medio tuvo acceso, Calama dio un plazo de 30 días al Santander para que aporte tres ficheros sobre suscriptores de la ampliación de capital no empleados, financiación a suscriptores no empleados en el periodo de 25 de mayo a 20 de junio de 2016 y sobre los incrementos de financiación con no empleados en el mismo periodo.

Sin embargo, el propio BCE ya examinó la posible financiación a clientes del Popular para acudir a la ampliación de capital de 2016. El supervisor detectó una serie de operaciones, pero de una cuantía -51 millones de euros- irrelevante y no representativa, puesto que sólo suponía un 2% de la cuantía total.

Un equipo de supervisión o JST (joint supervisory team) del Banco Central Europeo (BCE) decidió revisar una muestra de suscriptores durante el mes de agosto de 2016, con el objetivo de averiguar si el capital emitido había sido colocado entre los clientes del banco, y si su importe había sido deducido de las ratios de capital del banco.

El procedimiento de supervisión se realizó empezando con una revisión que se centró en la parte correspondiente a las acciones depositadas en el Popular (1.363 millones de esos 2.500), un 54% del importe total de la ampliación. De ese importe, 612 millones correspondían a suscriptores que también eran clientes del banco, y que habían incrementado sus niveles de endeudamiento en los tres meses previos a la ampliación.

Sin embargo, en aquella fecha aún no se había planteado la ampliación de capital, una operación que se conoció apenas un mes antes de su lanzamiento.

De ahí se seleccionaron 186 suscriptores, con un total de 87 millones de euros suscritos, una vez realizada una segmentación de los clientes de acuerdo con el número de acciones suscritas, y se identificaron 58 millones de financiación directa para la compra de acciones.

En su mayor parte se trataba de operaciones con empresas cuyo objetivo era la financiación de capital circulante, si bien los técnicos del BCE constataron, al revisar los movimientos de las cuentas de los clientes, que el propósito de los préstamos era la financiación de la compra de derechos de suscripción y acciones, en muchos casos por el importe exacto.

No obstante, después de que algunos prestatarios vendieran sus acciones pocos días después de la ampliación de capital, el importe final pasó de 58 a 51 millones de euros, es decir, una cantidad ridícula.

Dicha cantidad «no parece ser significativa en términos cuantitativos, y no es representativa para cuestionar por si mismo la ampliación de capital», indicaron los técnicos.