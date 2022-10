Ayuso ya sabe cuántos ricos liderarán la fuga de capitales

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su huida hacia adelante en la defensa de los más ricos, incluidos a los hispanos, indianos o mestizos, contabiliza en 13.000 los contribuyentes que abandonarán Madrid. Además, cifra en 5.000 millones los que dejarán de recaudar con el Impuesto de Solidaridad del gobierno.

Ayuso se esfuerza por seguir arropando a los más ricos

Si se eliminara la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio en Madrid, el número de declarantes se elevaría desde los 19.000 actuales hasta los 87.000.

Además, la Comunidad recaudaría 1.130 millones de euros y la recaudación total del impuesto casi se doblaría, pero en ningún caso llegaría a los 5.000 millones de los que ha hablado Ayuso esta mañana en el desayuno de Nueva Economía Fórum Europa en Barcelona.

La chapuza del día

La presidenta de la Comunidad de Madrid comienza su discurso hablando de la chapuza del día, con abuso de eufemismos. La lideresa populista madrileña, la soberana de las insinuaciones y de las ocurrencias diarias, se atreve a criticar a la ministra de Hacienda por tomar medidas solidarias con los que peor los están pasando.

Lo que dice Ayuso: “Nos desayunamos ahora con otro nuevo eufemismo, (insinuación, indirecta, ironía) para edulcorar la chapuza del día, el llamado impuesto de solidaridad, como si en España quién más tiene no pagase más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años”.

Solo el 34 % de los superricos pagan el impuesto de patrimonio

La realidad: Dos de cada tres ultrarricos no pagan impuesto de patrimonio porque viven en Madrid. Otro dato que desmiente a la presidenta: De las 701 personas con más de 30 millones, abonaron el tributo 240, dejando la región de recaudar en 2019 casi 990 millones de euros.

De los 701 contribuyentes en España que declararon en 2019 una fortuna superior a los 30 millones de euros, únicamente 240, el 34% del total, pagaron el impuesto sobre el patrimonio, según revelan los datos publicados el miércoles por la Agencia Tributaria.

Las medidas del Gobierno ahorrarán 400 euros a las familias, mientras que las Ayuso tan solo 40

Lo que dice Ayuso: “una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años”.

La realidad: Las propuestas fiscales del Ejecutivo supondrán un ahorro medio de 400 euros para el 50% de los españoles. En algunos segmentos llegarán a ahorrarse más de 700. Mientras que las medidas generalistas de deflactar el IRPF propuestas por el PP tan solo supondrían un ahorro medio de 40 euros a las familias, según datos del Ministerio de Hacienda.

Los contribuyentes ricos no van a pagar dos veces ningún impuesto

Ayuso no dice la verdad al afirmar que “ahora va a haber gente que lo va a pagar dos veces mientras”. Se trata del mismo impuesto y si se paga en una comunidad autónoma, no se paga a la Agencia tributaria.

Por eso utiliza el argumento de que se paga dos veces cuando surgen propuestas de impuestos solidarios como es el caso del presentado el pasado jueves.

Lo que dice Ayuso: “Lejos de eliminar el Impuesto de Patrimonio por ser injusto, anacrónico y arcaico, ahora va a haber gente que lo va a pagar dos veces mientras atacan sin control a las regiones que lo denunciamos. Solo de Madrid pueden huir 13000 contribuyentes cuya recaudación por IVA e Impuesto de la Renta asciende a más de 5.000 millones de euros”.

La realidad: Montero informó que este impuesto no afectará a los contribuyentes ricos que paguen Patrimonio en su región. Por el contrario, las grandes fortunas de aquellas comunidades autónomas donde se haya suprimido el impuesto de patrimonio tendrán que abonar “casi al 100%” el nuevo gravamen.

Ayuso contra el Gobierno de Sánchez en los tribunales

Ayuso afirma que siempre gana en los tribunales lo que se propone. La Comunidad de Madrid ha abierto hasta ocho procedimientos judiciales contra el Gobierno de Sánchez en los dos últimos años. Recursos que abarcan desde los cierres decretados por el Ministerio de Sanidad durante la pandemia a los precios públicos universitarios. Una ofensiva con resultados dispares que esta semana sumó un nuevo frente a cuenta de los currículos de Bachillerato, ya admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

Lo que dice Ayuso: “Cada vez que el Gobierno me ha retado a ir a los tribunales, por defecto suelo ganar porque yo no voy en contra de, voy a favor del Estado de derecho y de hacer las cosas correctamente”.

La realidad: El PSOE reduce el impacto de los recursos a una sucesión de titulares y polémicas estériles: “Si Sánchez dice una cosa, ella hace la contraria”. La mayoría de los recursos los pierde por desistimiento.

Zona única escolar

Lo que si ha ganado esta semana es la zona única escolar. La Comunidad de Madrid seguirá teniendo zona única escolar que permite que un niño de la Comunidad de Madrid pueda escolarizarse en cualquier colegio de la región, aunque viva en el otro extremo, sin que eso le penalice para conseguir una plaza.

Ayuso y su batalla por liderar la decadencia hispana

Díaz Ayuso ha presentado el “puente hispano” entre Madrid y Barcelona “alimentado por el mestizaje”. Hay una pugna entre la derecha extrema populista de la presidenta madrileña y la extrema derecha de Vox, por quien celebra más el día de la hispanidad.

Por eso Ayuso ha querido acudir a Barcelona, para defender el día de la patria, del mestizaje, del colonialismo y de la España imperial. Según la presidenta, España se enfrenta “a la defensa de la Constitución, la unidad o la espiral decadente en la que está inmerso el país.

Ayuso, como la principal figura patria de la decadencia hispana, ha denunciado la situación “asfixiante en Cataluña para familias, estudiantes o comerciantes, con la aquiescencia, (aprobación, beneplácito), del Gobierno central.

Y concluye con lo mismo de siempre, un ataque a Pedro Sánchez y a su Gobierno, por que la oposición madrileña no existe. Por eso ha advertido “de los eufemismos y del marketing empleados para imponer un proyecto autoritario”.