Ayuso se equivoca si piensa que la gran movilización del domingo era en realidad una huelga de médicos

Carolina Alonso, portavoz adjunta de Unidas Podemos, ha señalado tras el acuerdo sobre urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid, firmado esta madrugada que: “Nos alegramos de las mejoras en las condiciones laborales”. Desde la Plataforma de profesionales de los SAR han emitido un comunicado de rechazo al acuerdo. Pero que Ayuso no se equivoque.

Ayuso: la movilización del domingo no era una huelga de médicos

Pero manda un aviso compartido por muchos colectivos de la sociedad madrileña, entre los que se encuentran muchos de los organizadores de la manifestación del pasado domingo. Por eso, “la señora Ayuso eso se equivoca si piensa que la gran movilización del domingo era en realidad una huelga de médicos”, ha señalado Carolina Alonso, con toda la razón.

Quien piense que la manifestación del domingo era una huelga de médicos, sindicalistas y partidos políticos, como lo quiere vender Ayuso, se equivoca.



— Carolina Alonso (@Carolalon1) November 18, 2022

La protesta del día 13 fue una gran manifestación ciudadana del pueblo de Madrid para defender su sanidad pública. Una sanidad que Ayuso con la complicidad de Almeida le está robando.

La realidad es que de los 29 servicios de urgencias de la atención primaria que pretenden reabrir, siguen sin el personal sanitario necesario. “Por ello hay que seguir empujando desde las calles para conseguir la reapertura de todas las urgencias extrahospitalarias y del resto de Centros que no forman parte de este acuerdo”, ha señalado la coportavoz de Unidas Podemos.

El Madrid de Ayuso la de menor inversión

Madrid sigue siendo la región con menor inversión por habitante en sanidad. De hecho, este ejemplo se refleja en los Presupuestos autonómicos que el PP volverá a pactar con la extrema derecha. Con su afán de destruir por supuesto poco a poco la cobertura sanitaria pública, empezando por la atención primaria. Desde Unidas Podemos “seguiremos exigiendo una política de rescate de la sanidad pública”, ha concluido.

Rechazo casi unánime al acuerdo

Desde la Plataforma de profesionales de los SAR de la comunidad de Madrid han emitido un comunicado de rechazo al acuerdo. Afirman que “los pocos detalles que han trascendido del acuerdo alcanzado nos suscitan más dudas que certezas y más intranquilidad que alivio”.

La dotación medica insuficiente

Creen que la dotación de medicina “es insuficiente en muchos de los centros abiertos, y no sabemos nada de las otras categorías (enfermería y celadores/as)”. Desde el principio del conflicto ha quedado claro que los SAR son un equipo de 3 categorías, funcionando como un engranaje en el que todos somos imprescindibles. Por eso desde la Plataforma SAR señalan que no saben “qué va a ocurrir con los profesionales del SUMMA afectados”.

“No podría parecernos satisfactorio un acuerdo que les perjudicara”.

Es difícil confiar en que la Consejería “vaya a revisar a futuro las dotaciones de profesionales si estas fueran insuficientes, ya que han sido numerosos los incumplimientos de compromisos previos, por lo que en este aspecto no podemos tampoco quedarnos tranquilos”.

Por último, dado que nuestro compromiso con la población nos obliga a velar por la calidad asistencial y la equidad en el acceso a la sanidad, como Plataforma “seguiremos recogiendo las incidencias que se produzcan en los Centros de Urgencias extrahospitalarias, así como apoyando a la población en las movilizaciones en defensa de la sanidad”, señalan en un comunicado al que ha tenido acceso Diario16.

Una puñalada

Desde la Plataforma de Reapertura de los 37 SUAP (Servicios de Urgencia de AP) del SUMMA112, han mostrado también su rechazo al acuerdo.

En un comunicado en Twitter afirman: “Pues se gestó la nueva puñalada sindical. Amyts acepta perder 27 SUAP y que la plantilla de los SAR se reduzca y disperse. Justo lo que venía proponiendo la Consejería desde agosto. ¡Bravo!

Pues se gestó la nueva puñalada sindical.@amytsmedicos acepta perder 27 #SUAP y que la plantilla de los #SAR se reduzca y disperse. Justo lo que venía proponiendo la Consejería desde agosto.

— Apertura SUAP (@Apertura_SUAP) November 17, 2022

Y queda por saber “lo que no está escrito, que casi da más miedo que lo que se lee en ese acuerdo vergonzoso”, han señalado.

Ayuso y su juego de trileros

Desde el sindicato MATS señalan: La Consejería de Sanidad junto con Amyts con un juego impecable de trileros desconvocan la huelga de médicos, dejan SOLO 10 centros de urgencias en zona metropolitana para 7,3 millones de habitantes. Otros 29 centros ¿sin médico o cerrados? ¡STOP MALTRATO!

La Consej. Sanidad junto con @amytsmedicos con un juego impecable d trileros desconvocan la huelga d médicos, dejan SOLO 10 centros d urg. en zona metropolitana para 7,3 mill. d habitantes.

Otros 29 centros…¿sin médico o cerrados?

— sindicato MATS (@matsmadrid) November 18, 2022

La firma de Amyts ni es lo que se pedía en esta manifestación, ni frenará la lucha por conseguirlo. Allá ellos si quieren avalar con sus firmas el deterioro de la Sanidad que viene practicando el Gobierno de Ayuso.

— sindicato MATS (@matsmadrid) November 18, 2022

Desde los colectivos convocantes critican el acuerdo con estas palabras:

Si antes había 78 centros, ahora solo hay 49. Además, no abren 30 centros. Antes había 30 que los abrían con plasma, ahora no los van a abrir de ninguna de las maneras. Antes por lo menos tenías un enfermero para ir a que te atendieran, ahora no tienes nada.

Este acuerdo soluciona muchos problemas personales a los médicos, pero su problema personal no es el problema asistencial, que es el que sufren los ciudadanos y que sufren los pacientes.

La realidad es esta cruda: antes iban a abrir 78 centros, no todos con médico, ahora van a abrir 49. Por eso le piden explicaciones al sindicato Amyts, que se encontrará con un problema muy gordo cuando vaya a negociar este acuerdo en la Mesa Sectorial de la Sanidad.

Por parte de Amyts valoran “como muy positivo el acuerdo de urgencias extrahospitalarias”

La portavoz de Amyts, Ángela Hernández, ha afirmado que el acuerdo por las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid “es muy positivo aunque no se haya conseguido el 100% de las reivindicaciones”.

La Comunidad de Madrid anunciado un acuerdo para suspender la huelga de Urgencias en atención primaria extrahospitalarias de médicos. La Consejería de Sanidad y el sindicato Amyts han anunciado una serie de medida. El Gobierno acepta las propuestas de los médicos sobre el modelo de urgencias extrahospitalarias que permita reactivar el servicio de los 80 centros 24 horas.

Compromisos alcanzados con el comité de huelga

Plantilla de médicos asignados a los antiguos SAR 39 centros.

11 centros con plantilla asignada de cuatro médicos

27 centros con plantilla asignada de 5 médicos

1 centro con plantilla asignada de 2 médicos

Plantilla de médicos asignada a los antiguos SUAP 10 centros.

Con una plantilla de cuatro médicos y refuerzo de fin de semana o una plantilla de 5 médicos sin refuerzo.

Negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad un problema para Ayuso

Se negociará en la Mesa Sectorial de Sanidad una movilidad voluntaria. Orientada a posibilitar que los médicos del SUMMA 112 mayores de 55 años puedan trabajar en los centros sanitarios de continuidad asistencial según especialidad.

Se valorará en la mesa sectorial la posibilidad de que profesionales médicos del SUMMA 112 según especialidad y que anteriormente prestarán servicio en los antiguos SUAP, se incorporen de forma voluntaria a los centros sanitarios de continuidad asistencial.

Todos los compromisos alcanzados para la desconvocatoria de la huelga serán presentados en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Y no tiene asegurado los acuerdos de mínimos.