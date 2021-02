La diputada de Más Madrid, Mónica García ha desmontado a través de las redes sociales, una noticia falsa publicada ayer y ha demostrado que está al corriente de pago de una baja laboral por haber cobrado mientras tenía dedicación exclusiva como parlamentaria autonómica. Además afirma que le gustaría pensar «que el gobierno de Ayuso no utiliza a la Asamblea de Madrid, filtrando información privada, para atacar a la oposición”.

Mónica García, medica anestesista ha publicado un hilo en Twitter en el que señala que se acaba de enterar de la publicación de un Fake, en el que se pública que debe dinero a la Asamblea de Madrid; “acabo de salir de mi turno en el quirófano y he visto una noticia que indica que debo dinero a la Asamblea de Madrid por haber cobrado durante mi baja laboral por fracturarme el codo como parlamentaria con dedicación exclusiva y quiero aclarar en este hilo lo ocurrido”.

Acabo de salir de mi turno en el quirófano y he visto una noticia que indica que debo dinero a la Asamblea de Madrid por haber cobrado durante mi baja laboral por fracturarme el codo como parlamentaria con dedicación exclusiva y quiero aclarar en este hilo lo ocurrido. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 19, 2021

La portavoz de Más Madrid aclara que es anestesista en el Hospital 12 de Octubre y compagina su trabajo con el de diputada en la Asamblea de Madrid. “El año pasado me fracturé el codo y estuve de baja laboral en el hospital mientras esperaba a la operación y rehabilitación, pero seguí trabajando en la Asamblea”.

Soy anestesista en el Hospital 12 de Octubre y compagino mi trabajo con el de diputada en la Asamblea de Madrid. El año pasado me fracturé el codo y estuve de baja laboral en el hospital mientras esperaba a la operación y rehabilitación, pero seguí trabajando en la Asamblea. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 19, 2021

Se dio cuenta del error

Mónica García continua desmontando la noticia falsa señalando que se dio cuenta del error: “Cuando me reincorporé de la baja al hospital me di cuenta de que había un error e informé a la Asamblea de Madrid. Pedí resolverlo lo antes posible, devolviendo la diferencia de manera inmediata. La Asamblea me dice que no puedo hacer la devolución en el momento”.

Cuando me reincorporé de la baja al hospital me di cuenta de que había un error e informé a la Asamblea de Madrid. Pedí resolverlo lo antes posible, devolviendo la diferencia de manera inmediata. La Asamblea me dice que no puedo hacer la devolución en el momento. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 19, 2021

Una noticia que solo buscar enfangar

“El dinero ya se ha estado descontando de mi nómina. Ahora me encuentro esta noticia, parece que solo busca enfangar. Me gustaría pensar que el gobierno de Ayuso no utiliza a la Asamblea de Madrid, filtrando información privada, para atacar a la oposición”, continúa la diputada regional.

El dinero ya se ha estado descontando de mi nómina. Ahora me encuentro esta noticia, parece que solo busca enfangar. Me gustaría pensar que el gobierno de Ayuso no utiliza a la Asamblea de Madrid, filtrando información privada, para atacar a la oposición. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 19, 2021

Una filtración interesada

La diputada de Más Madrid y medica anestesista, está segura de que está filtración solo tiene una intención, intentar acallar sus denuncias ´de la mala gestión del Gobierno de la presidenta Ayuso.

“Está claro que cuando señalas la mala gestión del gobierno del PP estos utilizan todas sus herramientas para desprestigiar, pero sorprende ese uso de las instituciones como me sorprende desde hace meses las oleadas usuarios que llegan con insultos y amenazas a mi perfil en redes”, ha denunciado García.

Y concluye con este claro mensaje: “Van a necesitar algo más que la filtración de un error administrativo para que dejemos de hacerlo”.

Van a necesitar algo más que la filtración de un error administrativo para que dejemos de hacerlo. Aquí os dejo mi intervención de ayer sobre el proyecto de retomar la Ciudad de la Justicia: pic.twitter.com/LjIADtdZ5d — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 19, 2021