Ayuso, esperpéntica lideresa de Tabarnia, se compara con Isabel La Católica

La presidenta populista carga contra Sánchez y el independentismo en un acto extravagante, donde los haya. Donde la nombran presidenta de Tabarnia e Isabel Díaz Ayuso se compara con Isabel La Católica.

Ayuso esperpéntica lideresa de Tabarnia

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Esta vez ha sido convocada en un restaurante de Madrid al que le han convocado los esperpénticos miembros de Tabarnia, una plataforma absurdo y extravagante de la derecha extrema que quiere hacer frente al independentismo catalán.

En un acto donde ha sido nombrada presidenta tabernaria, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Nos duele que trate al presidente de la Generalidad como jefe de Gobierno extranjero cuando se nos despoja de nuestros derechos recogidos en la Constitución”.

Ayuso se cree Isabel La Católica

Pero si solo hubiera sido eso, habría sido lo habitual, pero no. Quiso ser graciosa, tanto que se comparó con Isabel La Católica. “De nuevo, una Isabel ha vuelto a unificar dos reinos”. La presidenta tabernaria, de Tabarnia o Tabernia o quien sabe que, ha dejado claro que estos esperpento son la salsa de la vida de Ayuso.

Y la nombra presidenta, por desgracia su gobierno oficial es tan esperpento con el de Tabarnia. “Uno no se arrodilla más que ante el Santísimo, coño”, dice uno de los creadores del esperpéntico acto.

Mientras que otro pide “una genuflexión” para recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que llega rodeada de cámaras.

Esperpento al más puro estilo de Berlanga

Y todo este esperpento al más puro estilo de Berlanga, sucedía mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, debatía en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

“Proclamo mi entusiasmo por el nuevo fichaje estrella de la excelentísima presidenta para acompañarnos en el arduo, y cachondo, camino de Tabarnia”, señaló el lunes Albert Boadella, proclamado presidente en el exilio de Tabarnia.

Ahora hay dos presidentes, a cuál más satírico. Por desgracia, uno nos da igual, pero la otra nos preocupa.

El principio

“Al mismo tiempo la invito para que nos acompañe en la nueva mesa de negociación, de Ikea, por supuesto, negociación al más bajo nivel con Junts per Cat i pel Cul, con la CUP de Cat de Cony, con Esquerra me la porta fluixa, con Republicans de la banana independent, con Convergència i Unió per la ruina, y con Catalans tocats dels collons per Òmnium”, enumera. “Querida y admirada presidenta, unidos a su probado genio político, la victoria es segura. Visca Tabarnia y Visca Espanya lliure de gilipuás”.

“Es todo un honor”, le respondió en Twitter Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso aparece con retraso. En el acto se quiere hacer dinero, ya que a los asistentes se les ofrece contar con el carnet de “Héroe de Tabarnia” por el módico precio de 60 euros.

Fueron también nombrados embajadores de Tabarnia entre otros, el torero Ortega Cano; Ramón Arcusa, uno de los integrantes del Dúo Dinámico; el presentador Javier Cárdenas; o la actriz Mónica Pont.

“En Madrid nadie se va a encontrar con su ex, pero tampoco con tractorianos con lazo”, se ríe la presidenta, en referencia a las manifestaciones de independentistas con tractores y lazos amarillos. “Cataluña is Spain”, remacha.

Ayuso se despide con su primer decreto al frente de Tabarnia: “Por los poderes que me concede esta corte, y como presidenta de Tabarnia tomo la decisión de unir los reinos de Tabarnia y Tabernia para mayor gloria de España. Los aquí presentes quedan nombrados caballeros y damas de la orden de Tabarnia y de Tabernia con lealtad a su majestad el rey Felipe VI”.

Carolina Alonso: “Si quiere, que se vaya a gobernar Tabarnia”

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso ha criticado con ironía el acto de Ayuso. “Empezamos el curso político con muchos problemas que necesitan solución encima de la mesa. Si Ayuso no tiene nada que aportar, que deje paso a los que queremos dar respuesta a las demandas de la gente. Ella, si quiere, que se vaya a gobernar Tabarnia”.

Empezamos el curso político con muchos problemas que necesitan solución encima de la mesa.



La redes ironizan

