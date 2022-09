Ayuso pesca de forma furtiva en el electorado de izquierdas 

- Publicidad-

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso se ha reunido este lunes en secreto con todo su equipo para analizar su estrategia, que será intentar conseguir volver a convencer a los votantes progresistas, para que le otorguen, esta vez sí, la mayoría absoluta.

Ayuso quiere pescar en aguas del electorado de izquierdas

Quiso ser una reunión secreta, pero finalmente se filtró y tuvieron que agendarla. Se informó a media mañana de ayer vía SMS, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había convocado este lunes a su equipo de Gobierno en la Residencia Santillana, en Manzanares el Real. Lugar habitual de las reuniones del PP madrileño, para ultimar el arranque de este curso político.

Reunión de Ayuso no tan secreta

Según su equipo de comunicación, se trataba de una reunión de trabajo que se enmarcaba en las habituales que mantiene el Consejo de Gobierno de forma puntual en las instalaciones de Canal de Isabel II. La última fue el pasado mes de mayo para hacer balance de gestión y ultimar el calendario hasta finales de Legislatura.

Ayuso estos días está intentando convencer con cantos de sirena, a los madrileños que no comulgan con sus ideales liberales, cercanos a la extrema derecha, que sus nuevos postulados son progresistas.

Nada nuevo. Sus intenciones dependerán de lo rápido que reaccione la oposición a esta nueva estrategia. Con ella, quiere desestabilizar a los tres partidos de izquierda y lograr esta vez sí, la tan ansiada mayoría absoluta que no logró el pasado 4 de mayo.

Cambia su discurso para pescar en la izquierda

Por eso se está esforzando en cambiar su discurso, moderándolo, intentando aparentar que está reforzando la sanidad y la educación públicas. Por un lado, muestra su cara de cordero, mientras que a la extrema derecha le enseña la pata del lobo.

Mientras, continúa desde la Administración con la reducción de la burocracia y la anunciada bajada de impuestos. Por el otro lado se pliega a abrir de forma limitada los SUAP, Servicios de Urgencias de Atención Primaria, en octubre, algunos sin médicos.

Ayuso quiere confundir a los votantes de izquierda

Quiere “acompañar a los madrileños”, pero sobre todo quiere, confundir a los votantes progresistas que estén descontentos con sus partidos, para que se le brinden sus votos. Con ello, y una vez tenga la ansiada mayoría absoluta, se desvelará la verdadera cara de la presidenta y no habrá vuelta atrás.

El encuentro

El encuentro se celebró en el chalé de lujo – propiedad del Canal de Isabel II– conocido como ‘La Casita’, junto al embalse de Santillana, en la localidad madrileña de Manzanares El Real. Por supuesto, desde el equipo de comunicación de la presidenta restan importancia a este encuentro, “Es la reunión habitual de inicio de curso de la presidenta con los consejeros”. Pero está vez no es el habitual.

Y que tiemble el presidente del Partido Popular, por que la hoja de ruta de Ayuso, no se va a mover. No dará su brazo a torcer. Apoyará a Feijóo, pero no sacrificará su estrategia.

Conseguir la mayoría absoluta

Sus planes están muy claros, conseguir como sea la anhelada mayoría absoluta, aquella que no logró en las elecciones anticipadas de 2021. Unos comicios en los que sí quitó de enmedio a Ciudadanos. Pero a pesar de conseguir arañar algún diputado a la extrema derecha de VOX, siguió necesitando de sus votos.

Todo empezó apoyando el aborto

Todo empezó con su discurso sobre el aborto. Donde Ayuso dice no compartir la posición que ha fijado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que siempre defendió que “el aborto entre las mujeres de 16 años debe contar siempre con el consentimiento de los padres”.

La presidenta madrileña, por el contrario, defendió que las jóvenes de 16 años pueden abortar, incluso aunque sus padres no lo quieran, siempre que, al menos, estén informados.

Pero claro, ¿dónde van a abortar estas jóvenes de 16 años? En la Comunidad de Madrid no hay un solo ginecólogo que no se haya acogido a su objeción de conciencia, para no hacerlo.

Crisis de gobierno ¿sí o no?

Algunas fuentes descartan que Isabel Díaz Ayuso tenga prevista una crisis de gobierno, ella misma ha defendido siempre que tiene “a los mejores” en su gobierno. Pero eso es una ironía y ejemplos de mala gestión hay muchos. Algunas consejeras están de salida. ¿Repetirá con las mismas caras? Lo veremos. Mientras estamos a la espera de que la oposición reaccione, mañana será tarde.