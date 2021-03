La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado en rueda de prensa que este 10 de marzo ha decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas, por el bien de Madrid y por el bien de España, porque si no entraría la izquierda a “adoctrinar en los colegios y fomentaría el cierre de la hostelería”. Mientras, al finalizar su discurso, Ignacio Aguado le ha contestado que «miente».

La presidenta ha dicho que lo ha hecho por la “inestabilidad institucional provocada por Ciudadanos, el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia nos ha llevado a esta situación”.

Según Ayuso, “si no llego a disolver la Cámara, las mociones de censura de los partidos de la izquierda me habrían impedido convocar elecciones, y podrían haber derrocado nuestro Gobierno. No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. NO puedo aceptar que suban los impuestos o entren a adoctrinar en los colegios y cierren la hostelería”.

Por último, ha señalado que quiere “que los madrileños sigan siendo los protagonistas y que elijan entre socialismo o la libertad”.

También ha dicho que “el próximo martes 4 de mayo los madrileños decidirán qué políticas quieren para su administración. Quiero que los madrileños sean los que elijan entre socialismo y libertad”.

El discurso de la líder popular ha sido contestado por Ignacio Aguado de Ciudadanos: “Escucho con estupor a la presidenta en su rueda de prensa. MIENTE. Qué irresponsabilidad, por favor”,

