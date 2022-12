Ayuso descalifica a los médicos de atención primaria en huelga: “no son médicos tal cual, son 9 personas”

Con una grave crisis sanitaria en Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso continúa su huida hacia adelante, descalificando al Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria de Amyts.

Ayuso descalifica a los médicos

Después de que estos facultativos decidieran encerrarse en una de las dependencias de la Consejería de Atención Primaria, la líder populista ha decidido descalificarlos, afirmando que “no son médicos tal cual, son 9 personas”. Una frase injuriosa y muy desafortunada. Se han encerrado 10 médicos y no 9 como afirma.

El desastre de la gestión de la salida de esta crisis sanitaria no podría ser más desafortunada. Queremos ser suaves, si la calificamos de absoluta desastre, de incompetencia manifiesta, que, en el mejor de los casos, le pasaran factura el próximo 28 de Mayo, y en el peor, Ayuso logrará privatizar la sanidad privada.

La ciudadanía está con ellos

Las protestas y manifestaciones de los profesionales de la sanidad pública, concretamente de Atención Primaria, no van a terminar por mucho que ella y su Gobierno los desprecie. La ciudadanía está con ellos, sobre todo tras pasar una dura pandemia.

Este viernes, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a descalificarles después de que los diez responsables del Comité de Huelga hayan pasado la noche en la sede de Sagasta. La líder populista se mantiene tozudamente fría asegurando que: “Las personas que están ahora mismo en la Consejería no son médicos tal cual, son 9 personas, la mayoría de ellos son liberados sindicales, eso sí, no haciéndolo ni los viernes ni los lunes. Ayer actuaron con mala fe, porque fueron a una reunión a la Consejería con el objetivo de ocupar ilegalmente un espacio público. Ya iban preparados para ello”.

Ayuso rechaza que lo último fuese “una negociación. Cuando al interlocutor le obligas y le exiges, qué persona tienen que poner delante, qué interlocutor es válido”, ha añadido.

Para Ayuso, “estas huelgas ya están por debajo del 10% y creo que ya no representan el sentir mayoritario de los profesionales que, sin embargo, sí lo están en el entorno del Colegio Oficial de Médicos, cuyos representantes han estado y elegido legítimamente por todos.”

Rechazo absoluto al comunicado del Colegio de Médicos

Con respecto al reciente comunicado de la Junta Directiva del ICOMEM solicitando la desconvocatoria de la huelga, han mostrado su total rechazo.

“Es lamentable que teniendo un 92% de “burnout” entre los Médicos de Familia, un 20% de las consultas de Medicina sin profesional adscrito y 200 Pediatras menos respecto al año 2019, según datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid, se planteen que debamos seguir así”, ha señalado en un comunicado.

“Es lamentable que la Consejería de Sanidad incumpla en Madrid los acuerdos de 2007 sobre la penosidad del turno de tarde; los acuerdos de septiembre 2020; la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia sobre la ausencia de un plan de riesgos laborales; las recomendaciones de la Inspección de Trabajo y un largo etcétera que supone una violación de nuestros derechos como trabajadores y que, a pesar de ello, nuestro colegio profesional no nos defienda”, denuncian AEPap, AEP, AMPap, AFEM, AMAPED, AMYTS, APsemueve, directores de centros de salud de Atención Primaria, integrantes de la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Madrid, SEMERGEN Madrid, SEMG Madrid, SoMaMFyC, SPMYCM, entre otros.

La presidenta populista se suma a las acusaciones del consejero de Sanidad, quien ha vuelto a dirigirse en las últimas horas en términos muy duros a los médicos, que le reclaman que acuda el responsable de hacienda, como “interlocutor válido”. Ruiz Escudero ha empleado el término “chantaje” para referirse a la situación que se está desarrollando en Chamberí.

“El encierro no es la vía para continuar el diálogo, pero la oferta de dialogar continúa”, ha estimado. Asimismo, se suma a que la escena estaba “preconcebida”. “No nos sorprendió (…) venían con mochilas”, argumenta a la vez que mantiene que la Consejería ha dado respuesta punto por punto” a las peticiones de los médicos.

🕛Se van a cumplir prácticamente 24 horas desde que la Consejería de Sanidad se levantó de la mesa



🚨Desde AMYTS invitan a @IdiazAyuso a que acuda a la Consejería de Sanidad en Sagasta 6 para conocer la realidad de la Atención Primaria y las propuestas para solucionar conflicto pic.twitter.com/53LdD5wlMS — Cumbre Social (@SocialcumbreS) December 16, 2022

Amyts denuncia las mentiras de Ayuso

Los sanitarios denuncian que los acuerdos alcanzados hasta ahora han sido incumplidos reiteradamente y son insuficientes. Se preguntan por qué no se presenta nadie de la Consejería de Lasquetty, afeando al equipo de la presidenta que “no aparezca ningún interlocutor válido.”

Otro día más de desprecio a la #SanidadPublica por parte de @IdiazAyuso



⏺️El Comité de Huelga sigue esperando que alguien se siente a negociar. #YoApoyoAPrimaria#AtencionPrimaria

❌Sanidad afirma q la directora general d Recursos Humanos del SERMAS es una interlocutora válida pic.twitter.com/jJk2LOvnz0 — Cumbre Social (@SocialcumbreS) December 16, 2022

La secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha denunciado en otro vídeo grabado desde dentro -donde ni los compañeros que están en la puerta ni la prensa puede acceder- que “resulta muy difícil responder a las cosas que se va inventando de la negociación”.

🚨El encierro del Comité de Huelga en la Consejería de Sanidad de la calle Sagasta 6 continúa. #AtencionPrimaria

❌Han pasado *toda la noche dentro* y sin ninguna noticia por parte de la Comunidad de Madrid.



📹 vídeo de Ángela Hernández, @AngelaAmyts @amytsmedicos desde dentro pic.twitter.com/Pu2MdYvXBs — Cumbre Social (@SocialcumbreS) December 16, 2022

“Si los días pasados la cosa es que no queríamos reunirnos y, que no nos manteníamos en la mesa, ayer cuando nos hemos mantenido en la mesa hasta que podamos llegar a un acuerdo, dice que es un chantaje. Y que hoy mismo se podrían retomar las negociaciones porque son cuestiones muy técnicas”, pronuncia, y apostilla: “¿Cuestiones muy técnicas en torno a qué?, ¿a lo que nos dijeron ayer?, ¿a validar el plan Ayuso II de Atención Primaria que ha resultado un fracaso año y medio después y que no apoyamos en Madrid de 2021? Este consejero no tiene ningún liderazgo y necesitamos a alguien que realmente vaya a hacer cosas por la Atención Primaria”.

¡Buenas noches!



🙏Disculpad las horas y mil gracias a todos los que estáis dedicando atención al conflicto en la #AtenciónPrimaria

📹Os envío mensaje de Ángela Hernández @AngelaAmyts, secretaria general de @amytsmedicos, junto al Comité. pic.twitter.com/SDLCut5Wnh — Cumbre Social (@SocialcumbreS) December 15, 2022

Un negociador “válido”

El consejero de Sanidad afirma que la directora general de Recursos Humanos del SERMAS es una persona idónea para alcanzar acuerdos, pero desde AMYTS lo desmienten: “Nos vemos en la obligación de recordar que es la persona que firmó la desconvocatoria de huelga de Atención Primaria de 2020 y que está incumplido y denunciado en los tribunales”.

Los Médicos y Pediatras de Atención Primaria se encierran en la Consejería de Sanidad ante la incompetencia negociadora de Ayuso @diario_16 @amytsmedicos @AngelaAmyts pic.twitter.com/YPC7T6oN4o — Cumbre Social (@SocialcumbreS) December 15, 2022